Уход за волосами требует системного подхода, особенно в выборе косметики. Часто ошибки происходят на этапе покупки шампуня, кондиционера и бальзама, а также из-за их неправильного сочетания. Рассмотрим основные моменты выбора средств для ухода за волосами.

Татьяна Косцова, врач-дерматовенеролог, врач-косметолог, трихолог

Определяем тип волос

Перед тем как подбирать бальзамы, кондиционеры и маски для волос, важно определить тип кожи волосистой части головы и тип волос.

Часто кожа головы отличается от типа волос, а также волосы могут иметь разные характеристики у корней и кончиков. Поэтому, прежде чем перейти к выбору косметических средств, необходимо научиться определять свой тип. Итак, определяемся с кожей:

Нормальная

Не склонна к раздражению, зуду или высыпаниям. На 3-й или 4-й день после мытья появляются признаки жирности у корней.

Сухая

Кожа головы долго остается чистой (более 5–7 дней), не имеет жирного блеска, может ощущаться чувствительность или стянутость.

Жирная

Характеризуется тем, что после утреннего мытья к вечеру появляется сальный блеск, особенно в области челки и на макушке. Избыточная выработка себума наблюдается в зонах с высокой концентрацией себовыделительных желез.

Выбор шампуня

После определения типа кожи головы можно приступать к выбору шампуня.

Если у вас жирная кожа головы, избегайте шампуней с агрессивными моющими средствами. Лучше использовать шампуни для жирной кожи или против перхоти несколько раз в неделю, а также 1-2 раза в неделю применять средства для глубокого очищения. Эти продукты помогают нормализовать состояние кожи и микробиоту.

Выбор кондиционера

При выборе кондиционера, бальзама или маски для волос важно учитывать состояние стержня волоса. Состояние волос у корней зависит от состояния кожи головы.

Длина волос требует ухода в зависимости от их структуры: волосы могут быть чешуйчатыми, легкими, пушистыми или пористыми. Исходя из этих характеристик, подбирайте средства по уходу.

Кондиционеры часто содержат деметиконы, которые заполняют пространство между чешуйками волос и придают гладкость. Однако такие средства могут негативно влиять на кожу, поэтому важно использовать глубокие очищающие средства для поддержания здоровья кожи головы.

Важно помнить!

Кондиционеры и бальзамы наносятся ПОСЛЕ мытья и распределяются по длине волос, избегая прикорневой зоны. Длительность применения определяется производителем. Эти средства можно использовать каждый раз при мытье волос.

Выбор масок

Маски имеют более специфическое действие, могут укреплять и поддерживать цвет волос, а также обладать разглаживающим и увлажняющим эффектами. Их рекомендуется использовать 1 раз в 10-14 дней.

Маска должна находиться на волосах определенное время, указанное на упаковке.

Правила нанесения маски для волос

После мытья волос промокните их полотенцем, затем нанесите маску по всей длине (пальцами или расческой), заверните в полотенце и оставьте на 5-10 минут. После этого смойте маску водой.

Запреты!

Не мойте голову горячей водой; лучше использовать теплую, чтобы сохранить белковые связи структуры волос, что придаст им блеск и здоровый вид.

Избегайте расчесывания влажных волос, пока не высохнет кожа головы, чтобы предотвратить потерю волос и травмы фолликулов.

Анжелика Ивагло.