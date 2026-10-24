Чтобы дольше сохранять ясность ума, хорошую память и способность быстро принимать решения, необязательно разгадывать сложные головоломки или осваивать специальные тренировки для мозга.

Международное исследование с участием почти 58 тысяч человек показало: обычное общение, волонтёрство и занятия в спортивных клубах связаны с более высокими показателями когнитивного здоровья в пожилом возрасте. Причём некоторые виды социальной активности оказались особенно полезными.

С возрастом многие люди замечают, что им становится труднее запоминать новую информацию, концентрировать внимание или быстро переключаться между задачами. Подобные изменения не всегда свидетельствуют о заболевании, однако учёные продолжают искать способы замедлить возрастное снижение когнитивных функций.

Как сообщает британское издание The Independent, международная группа исследователей, в том числе специалисты Медицинского университета Гуандуна в Китае, обнаружила связь между социальной активностью и сохранением умственных способностей в пожилом возрасте.

Результаты исследования позволяют предположить, что поддерживать здоровье мозга помогают не только физические упражнения и интеллектуальные занятия, но и регулярное участие в общественной жизни.

Почти 58 тысяч человек и шесть лет наблюдений

Учёные объединили данные пяти масштабных долгосрочных исследований, проведённых в США, Великобритании, странах Европы, Китае и Мексике.

Первоначальная база включала сведения примерно о 60 тысячах человек из 24 стран. Для итогового анализа использовались данные 57 793 участников, за которыми наблюдали в среднем шесть лет.

Исследователи изучали, насколько активно люди участвуют в общественной жизни, какие именно занятия предпочитают и как часто взаимодействуют с окружающими.

Одновременно специалисты оценивали когнитивные способности участников, включая память и исполнительные функции мозга — умение планировать действия, концентрироваться, принимать решения и контролировать собственное поведение.

Результаты оказались достаточно показательными.

Люди, регулярно участвовавшие в различных социальных мероприятиях, в среднем демонстрировали более высокие результаты когнитивных тестов, чем те, кто практически не был вовлечён в общественную жизнь.

Причём значение имело не только само участие, но и разнообразие занятий.

Три занятия лучше одного

Одним из наиболее интересных результатов исследования стала обнаруженная связь между количеством социальных занятий и состоянием когнитивных функций.

Чем разнообразнее была общественная жизнь человека, тем выше в среднем оказывались показатели его умственной активности.

Наиболее выраженная защитная связь наблюдалась у людей, участвовавших как минимум в трёх видах социальной деятельности.

У таких участников были лучше показатели памяти и исполнительных функций мозга.

Это не означает, что каждому пенсионеру необходимо срочно записываться в три кружка. Однако результаты позволяют предположить, что сочетание разных занятий может быть полезнее, чем однообразный образ жизни.

Например, человек может посещать спортивную секцию, помогать благотворительной организации и регулярно участвовать в образовательных мероприятиях.

Подобное разнообразие создаёт дополнительные возможности для общения, движения, обучения и решения новых задач.

Какие занятия особенно полезны для мозга?

Исследователи обнаружили, что не все виды общественной деятельности одинаково связаны с когнитивным здоровьем.

Особенно заметные положительные результаты наблюдались у участников, занимавшихся волонтёрством и посещавших спортивные клубы.

Волонтёрская деятельность предполагает общение с разными людьми, необходимость планировать действия, принимать решения и приспосабливаться к новым обстоятельствам.

Спортивные клубы объединяют сразу несколько потенциально полезных факторов: физическую нагрузку, социальные контакты, регулярность занятий и эмоциональную вовлечённость.

Положительная связь с когнитивными показателями также была обнаружена у людей, посещавших образовательные курсы и участвовавших в уходе за детьми.

При этом активность в политических, общественных и религиозных организациях не демонстрировала столь же устойчивой связи с улучшением когнитивных функций.

Это не означает, что такие занятия бесполезны. Исследование лишь не выявило для них одинаково последовательных результатов во всех изученных группах.

Кому общение помогает особенно заметно?

Учёные также выяснили, что связь между социальной активностью и состоянием мозга различается в зависимости от возраста, пола и жизненных обстоятельств.

Наиболее выраженной она оказалась у нескольких категорий участников:

женщин;

людей старше 60 лет;

участников с более высоким уровнем образования;

людей, проживающих в одиночестве;

участников с нормальной массой тела;

жителей сельской местности.

Особенно интересен результат, касающийся одиноких людей.

Для человека, который живёт один, регулярное участие в совместных занятиях может быть важным источником общения, новых впечатлений и интеллектуальной стимуляции.

Однако исследование не доказывает, что именно социальная активность стала причиной лучших когнитивных результатов.

Почему мозгу необходимо общение?

Точный механизм влияния общественной жизни на возрастные изменения мозга пока окончательно не установлен.

Одно из возможных объяснений связано с известным принципом «используй или потеряешь».

Согласно этой гипотезе, регулярная умственная нагрузка помогает поддерживать работу существующих нейронных связей и способствует формированию новых.

Когда человек общается, учится, занимается спортом или участвует в совместной деятельности, мозгу приходится одновременно решать множество задач.

Необходимо запоминать информацию, понимать речь собеседников, ориентироваться в новых ситуациях, принимать решения и реагировать на происходящее.

Такая деятельность может обеспечивать постоянную когнитивную стимуляцию.

Исследователи предполагают, что именно сочетание разных видов активности способно играть защитную роль в процессе старения мозга.

Можно ли таким образом предотвратить деменцию?

Вопрос особенно актуален на фоне прогнозируемого роста распространённости деменции.

По оценкам, к 2050 году число людей с этим заболеванием в мире может достичь примерно 153 миллионов.

При этом важно понимать ограничения нового исследования.

Оно носило наблюдательный характер. Учёные обнаружили статистическую связь между социальной активностью и более высокими когнитивными показателями, но не доказали прямую причинно-следственную зависимость.

Возможно, люди с изначально лучшим здоровьем и сохранными умственными способностями просто чаще участвуют в общественной жизни.

Кроме того, на результаты могут влиять образование, материальное положение, физическое здоровье и другие обстоятельства.

Поэтому утверждать, что волонтёрство или спортивный клуб гарантированно предотвращают деменцию, было бы неправильно.

Тем не менее полученные данные указывают на перспективное направление профилактики возрастного когнитивного снижения.

Что можно сделать уже сегодня?

Главный практический вывод исследования достаточно прост: с возрастом важно не замыкаться исключительно на домашних делах и привычном круге занятий.

Полезно искать возможности для регулярного общения, осваивать новые навыки и поддерживать физическую активность.

Это могут быть занятия в группе здоровья, танцы, курсы иностранных языков, участие в благотворительных проектах, клубы по интересам или другие совместные мероприятия.

Важно, чтобы занятия соответствовали состоянию здоровья, приносили удовольствие и не превращались в дополнительный источник стресса.

Причём начинать активную общественную жизнь необязательно в молодости. Даже после выхода на пенсию можно находить новые интересы и расширять круг общения.

Секрет молодости мозга может скрываться в обычной жизни

Мы привыкли думать, что для сохранения памяти нужны специальные упражнения, сложные тесты и постоянные интеллектуальные тренировки. Однако новое международное исследование напоминает: мозг активно работает и тогда, когда мы общаемся, помогаем другим, учимся или занимаемся спортом в компании единомышленников.

Возможно, один из самых доступных способов поддерживать ясность ума в пожилом возрасте — не оставаться в стороне от жизни. Чем больше у человека интересов, общения и разнообразных занятий, тем больше возможностей регулярно задействовать свои когнитивные способности.

И хотя социальная активность не гарантирует защиты от деменции, она может стать важной частью образа жизни, направленного на сохранение здоровья мозга.