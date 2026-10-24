Мы привыкли считать укроп обычной зеленью, которую добавляют в супы, салаты и картофель ради вкуса и аромата. Однако исследования показывают, что это скромное растение содержит вещества, способные влиять на работу пищеварительной системы. Более того, учёные изучают его возможное воздействие на тревожность и эмоциональное состояние.

Что действительно известно о пользе укропа, а какие его свойства ещё предстоит доказать?

Укроп найдётся практически на каждой кухне. Его используют свежим, сушёным, добавляют в маринады, соусы, овощные и мясные блюда.

При этом большинство людей воспринимают его исключительно как ароматную приправу.

Между тем интерес к укропу давно вышел за пределы кулинарии. Учёные исследуют содержащиеся в нём биологически активные вещества и их возможное влияние на организм человека.

Как рассказала изданию «Доктор Питер» биохимик и специалист по пищевому поведению Анна Дивинская, особое внимание исследователей привлекают два направления: воздействие укропа на пищеварение и его потенциальные успокаивающие свойства.

Причём в первом случае уже существуют результаты клинических испытаний с участием людей, тогда как во втором научных данных пока значительно меньше.

Что скрывается в обычной веточке укропа?

Укроп содержит целый комплекс природных соединений, которые определяют его характерный аромат и биологические свойства.

Особенно интересны компоненты эфирного масла:

Карвон — ароматическое вещество, которое изучают в связи с возможным влиянием на гладкую мускулатуру пищеварительного тракта.

Лимонен — природное соединение, встречающееся также в цитрусовых растениях.

Альфа-фелландрен — один из компонентов, формирующих характерный запах укропа.

Апиол — биологически активное соединение, которое требует осторожности при использовании концентрированных растительных препаратов.

Кроме того, зелень и семена укропа содержат флавоноиды, а свежая зелень служит источником витамина С, калия и пищевых волокон.

Именно сочетание различных веществ вызывает интерес исследователей.

В лабораторных экспериментах некоторые компоненты укропа демонстрируют спазмолитическую активность, то есть способность уменьшать сокращения гладкой мускулатуры.

Это потенциально может объяснять традиционное использование растения при дискомфорте в животе.

Однако важно учитывать, что содержание действующих веществ в обычной порции зелени значительно отличается от их концентрации в экстрактах и эфирных маслах, применяемых в исследованиях.

Укроп против вздутия живота: что выяснили учёные

В народной медицине укроп давно использовали при метеоризме, ощущении тяжести и кишечных спазмах.

Особенно известна так называемая укропная вода, хотя аптечные средства с таким названием нередко изготавливают из фенхеля, а не из обычного огородного укропа.

Современные исследования позволяют предположить, что у традиционного применения укропа действительно может существовать физиологическое объяснение.

В журнале Complementary Therapies in Clinical Practice было опубликовано двойное слепое плацебо-контролируемое исследование с участием 118 женщин после кесарева сечения.

Участниц разделили на группы: одна получала препарат с эфирным маслом укропа, другая — плацебо.

Исследователи оценивали выраженность послеоперационного вздутия живота, метеоризма и связанного с ними дискомфорта.

Согласно приведённым результатам, у женщин, получавших препарат укропа, эти симптомы были менее выражены, чем в контрольной группе.

Авторы предположили, что эффект может быть связан со спазмолитическими свойствами компонентов эфирного масла и их воздействием на работу кишечника.

Однако результаты одного исследования, проведённого в конкретной группе пациенток, нельзя автоматически распространять на всех людей с нарушениями пищеварения.

Кроме того, применение специального препарата не равнозначно употреблению обычной зелени.

Ещё одно исследование: укроп и работа кишечника при диабете

Учёные изучали и возможные эффекты регулярного употребления препаратов укропа.

В одном из рандомизированных контролируемых исследований участвовали люди с сахарным диабетом второго типа.

Часть участников ежедневно получала по три грамма порошка укропа в течение нескольких недель.

Исследователи оценивали не только отдельные метаболические показатели, но и выраженность желудочно-кишечных симптомов.

По данным, приведённым специалистом, в группе укропа наблюдалось улучшение ряда показателей, включая уменьшение некоторых пищеварительных жалоб.

Это представляет интерес, поскольку речь идёт не о лабораторном эксперименте, а об исследовании с участием людей.

Впрочем, подобные результаты требуют подтверждения в более крупных испытаниях.

Необходимо также выяснить, насколько устойчив эффект и у каких пациентов он может проявляться наиболее заметно.

Главное ограничение: пока недостаточно оснований утверждать, что обычное добавление укропа в пищу обеспечивает такой же результат, как приём стандартизированных препаратов в клинических исследованиях.

Почему укроп может облегчать пищеварение?

Один из возможных механизмов связан с работой гладкой мускулатуры кишечника.

В нормальных условиях мышцы стенок пищеварительного тракта ритмично сокращаются, помогая перемещать пищу и газы.

Однако при некоторых функциональных нарушениях, стрессовых реакциях и заболеваниях могут возникать болезненные спазмы.

Они способны сопровождаться ощущением распирания, вздутием и дискомфортом.

Исследователи предполагают, что отдельные компоненты укропа могут влиять на сокращения гладких мышц и тем самым уменьшать некоторые неприятные ощущения.

Важную роль могут играть эфирные масла растения.

Но механизм их действия у человека пока изучен не полностью.

Кроме того, вздутие живота далеко не всегда связано именно со спазмами.

Причинами могут быть особенности питания, непереносимость определённых продуктов, запоры и заболевания желудочно-кишечного тракта.

Поэтому укроп нельзя рассматривать как универсальное средство от подобных симптомов.

А может ли укроп действительно успокаивать нервы?

Ещё более неожиданное направление исследований касается эмоционального состояния.

В традиционной медицине укропу иногда приписывали мягкое успокаивающее действие.

Современные учёные пытаются выяснить, существуют ли для этого биологические основания.

В некоторых экспериментах на животных экстракты семян укропа демонстрировали анксиолитическую активность — то есть уменьшение поведения, которое исследователи связывают с тревожностью.

В частности, подобные результаты были получены в опытах на лабораторных крысах.

Авторы одной из работ предположили, что определённую роль могут играть фитоэстрогенные свойства растительных соединений.

Однако здесь необходимо сделать важную оговорку.

Эксперименты на животных не доказывают, что укроп способен снижать тревожность у человека.

Нервная система человека устроена сложнее, а дозировки веществ, используемые в лабораторных исследованиях, могут существенно отличаться от количества, которое поступает в организм с пищей.

Поэтому пока нет достаточных оснований рекомендовать укроп как самостоятельное средство лечения тревожных расстройств.

При чём здесь связь между кишечником и мозгом?

В последние годы учёные активно исследуют так называемую ось «кишечник — мозг».

Это сложная система двустороннего взаимодействия между пищеварительным трактом и центральной нервной системой.

В ней участвуют нервные пути, гормоны, иммунные механизмы и кишечная микробиота.

Известно, что стресс может влиять на работу кишечника, вызывая изменения моторики, боли и другие неприятные ощущения.

Существует и обратная связь: длительный пищеварительный дискомфорт способен ухудшать эмоциональное самочувствие.

Поэтому специалисты допускают, что уменьшение неприятных ощущений в животе может косвенно способствовать субъективному чувству спокойствия.

Но это не означает, что укроп непосредственно воздействует на мозг как успокаивающий препарат.

Пока речь идёт лишь о возможной взаимосвязи, которая нуждается в дальнейшем изучении.

Как правильно использовать укроп?

Самый простой способ включить укроп в рацион — регулярно добавлять свежую зелень в привычные блюда.

Она хорошо сочетается с овощами, картофелем, рыбой, кисломолочными продуктами и различными супами.

При обычном кулинарном употреблении укроп для большинства людей безопасен и помогает разнообразить питание.

В народной практике используют также настои семян укропа.

Один из традиционных вариантов приготовления — чайная ложка семян на стакан кипятка с настаиванием в течение 10–15 минут.

Однако такой рецепт не следует воспринимать как клинически подтверждённую лечебную дозировку.

Концентрация активных веществ зависит от количества семян, условий приготовления и других факторов.

Особенно важно не путать домашний настой с концентрированным эфирным маслом.

Эфирное масло укропа нельзя самостоятельно принимать внутрь в лечебных целях. Высокие концентрации некоторых растительных соединений могут быть небезопасны.

Беременным женщинам, людям с хроническими заболеваниями и тем, кто постоянно принимает лекарства, использование концентрированных экстрактов или лечебных доз семян следует предварительно обсудить с врачом.

Когда укроп не поможет

Несмотря на перспективные результаты отдельных исследований, укроп не является заменой медицинского лечения.

Он не способен самостоятельно устранить причины синдрома раздражённого кишечника, хронических воспалительных заболеваний пищеварительного тракта или тревожных расстройств.

Если вздутие, боли или другие симптомы повторяются регулярно, необходимо выяснить их происхождение.

Особенно важно обращаться к врачу при появлении крови в стуле, необъяснимой потере веса, стойкой рвоте, выраженной боли или других тревожных признаках.

В таких случаях попытки справиться с проблемой исключительно с помощью травяных настоев могут привести к задержке диагностики.

Вывод: привычная зелень заслуживает большего внимания

История с укропом показывает, что даже самые обыкновенные продукты могут содержать вещества, представляющие интерес для современной науки.

Некоторые клинические исследования дают основания изучать препараты укропа как возможное вспомогательное средство при отдельных нарушениях пищеварения.

Данные о влиянии на тревожность пока гораздо менее убедительны и получены преимущественно в экспериментах на животных.

Тем не менее укроп остаётся полезным дополнением к разнообразному рациону — источником ароматических соединений и некоторых питательных веществ.

Возможно, главный секрет этой привычной зелени заключается не в чудодейственных свойствах, а в том, что даже простые продукты могут оказывать на организм более сложное воздействие, чем мы привыкли думать.

И хотя превращать укроп в лекарство пока преждевременно, относиться к нему исключительно как к украшению тарелки тоже не стоит.