Человек начал шаркать ногами, ходить мелкими шагами, раскачиваться из стороны в сторону или неожиданно прихрамывать? Такие изменения далеко не всегда связаны с возрастом или усталостью. Иногда именно походка становится одним из первых заметных признаков серьёзных нарушений в работе нервной системы, сосудов и мышц.

Профессор Оксана Драпкина рассказала, какие особенности ходьбы могут указывать на опасные заболевания и когда необходимо срочно обращаться к врачу.

Мы редко задумываемся о том, как именно ходим. Для большинства людей это настолько привычное действие, что оно выполняется практически автоматически.

Между тем обычная ходьба — сложнейший процесс, в котором одновременно участвуют головной и спинной мозг, периферические нервы, мышцы, суставы и органы равновесия.

Чтобы сделать один уверенный шаг, организму необходимо согласовать работу множества систем.

И если хотя бы одна из них начинает функционировать неправильно, походка может измениться.

Как сообщает издание «Доктор Питер», директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, академик РАН, профессор Оксана Драпкина обратила внимание на характерные нарушения ходьбы, которые помогают врачам заподозрить различные заболевания.

По словам специалиста, особенно часто изменения походки связаны с неврологическими проблемами.

Однако иногда причина скрывается в нарушении кровообращения, заболеваниях суставов или мышечной слабости.

Человек начал шаркать ногами: возможный признак болезни Паркинсона

Одним из наиболее характерных изменений считается так называемая шаркающая походка.

Человек начинает передвигаться короткими, мелкими шагами, практически не отрывая стопы от пола.

При этом туловище может быть слегка наклонено вперёд, руки меньше двигаются при ходьбе, а движения становятся скованными.

Иногда возникает характерное семенение: шаги постепенно учащаются, но остаются очень короткими.

Особенно заметные трудности могут появляться при поворотах или попытке начать движение.

В некоторых случаях человек словно застывает на месте, хотя хочет продолжить идти.

Подобные нарушения характерны для болезни Паркинсона и других состояний, сопровождающихся паркинсонизмом.

Однако сама по себе шаркающая походка ещё не означает наличие этого заболевания. Похожие изменения могут возникать и по другим причинам.

Походка как у пьяного: проблема может быть в мозжечке

Если человек начинает ходить неуверенно, широко расставляя ноги и раскачиваясь из стороны в сторону, врачи могут заподозрить мозжечковую атаксию.

Мозжечок — отдел головного мозга, который играет важную роль в координации движений и поддержании равновесия.

При нарушении его работы движения теряют точность.

Шаги становятся неравномерными: один оказывается слишком коротким, другой — чрезмерно длинным.

Человек может неожиданно менять скорость, отклоняться в сторону и испытывать трудности при попытке пройти по прямой линии.

Со стороны такая походка иногда напоминает движения человека в состоянии алкогольного опьянения.

Но причина может заключаться в неврологическом заболевании.

Атаксия встречается при различных поражениях мозжечка и связанных с ним нервных путей, в том числе при инсультах, воспалительных, наследственных и других заболеваниях.

Особенно опасно, если нарушение координации возникло внезапно. В таком случае необходимо исключить острое нарушение мозгового кровообращения.

Человек сильно поднимает ноги и ударяет пятками о пол

Ещё одно характерное нарушение — сенситивная атаксия.

Она возникает, когда нервная система перестаёт нормально получать информацию о положении частей тела в пространстве.

В обычной жизни человек практически не задумывается, где находятся его ноги и насколько согнуты колени.

Мозг постоянно получает соответствующие сигналы от нервных окончаний.

Если эта система нарушается, человеку становится сложнее контролировать движения без помощи зрения.

Он может широко расставлять ноги, чрезмерно высоко поднимать их при ходьбе и с силой опускать пятки на пол.

Таким образом организм пытается получить дополнительные ощущения от соприкосновения с поверхностью.

Особенно заметно нарушение равновесия при закрытых глазах или в темноте.

Подобные симптомы могут встречаться при поражениях периферических нервов, спинного мозга и некоторых других неврологических заболеваниях.

Нога описывает полукруг: возможные последствия инсульта

Врачи выделяют так называемую гемипаретическую походку, известную также как походка Вернике — Манна.

Она возникает при нарушении двигательных функций одной стороны тела.

Чаще всего подобная картина наблюдается после инсульта, хотя возможны и другие причины поражения нервной системы.

При ходьбе человек недостаточно сгибает поражённую ногу в колене и вынужден выносить её вперёд по дуге, словно описывая полукруг.

Рука с той же стороны тела может оставаться согнутой и прижатой к туловищу.

У неврологов даже существует образное выражение: «Рука просит, нога косит».

Такое нарушение связано с изменением мышечного тонуса и ослаблением произвольных движений.

Если подобная асимметрия появилась внезапно, особенно в сочетании со слабостью руки или ноги, необходимо немедленно вызвать скорую помощь.

Ноги перекрещиваются при ходьбе

Иногда походка становится напряжённой, а ноги при движении словно перекрещиваются.

Врачи называют это спастической парапаретической, или «ножничной», походкой.

Она возникает из-за патологического повышения мышечного тонуса, прежде всего в мышцах, приводящих бёдра.

В результате человеку трудно свободно разводить ноги и выполнять обычные шаги.

Движения становятся скованными, короткими и требуют значительных усилий.

Подобная походка может наблюдаться при некоторых формах детского церебрального паралича, а также при других заболеваниях головного и спинного мозга.

Человек поднимает ногу слишком высоко: «петушиная походка»

Ещё один необычный вариант нарушения ходьбы называется степпаж.

Его иногда называют «петушиной походкой».

Причина заключается в слабости мышц, которые поднимают переднюю часть стопы.

Из-за этого стопа свисает вниз, а носок может цепляться за поверхность пола.

Чтобы не спотыкаться, человек вынужден при каждом шаге необычно высоко поднимать колено.

Такая походка может возникать при поражении малоберцового нерва, некоторых полинейропатиях и других неврологических нарушениях.

Важно понимать, что свисающая стопа — не просто особенность движения, а возможный признак нарушения работы нервов или мышц.

При впервые возникшем симптоме необходимо медицинское обследование.

Ноги непроизвольно скручиваются

При дистонической походке движения становятся необычными из-за непроизвольных мышечных сокращений.

Стопы могут поворачиваться внутрь, ноги — принимать неестественное положение, а сама ходьба становится затруднённой.

Иногда нарушения усиливаются при определённых движениях или после продолжительной нагрузки.

Причиной могут быть различные формы дистонии — неврологического расстройства, связанного с нарушением регуляции мышечных сокращений.

В таких случаях важно не только оценить походку, но и провести полноценное неврологическое обследование.

Человек ходит вразвалку: дело может быть в мышцах

Так называемая утиная походка характеризуется раскачиванием туловища из стороны в сторону.

Человек словно переваливается с одной ноги на другую.

Подобные изменения могут возникать при слабости мышц тазового пояса и бёдер.

В частности, они встречаются при некоторых миопатиях — заболеваниях мышечной ткани.

Однако похожая походка возможна и при других состояниях, включая ортопедические проблемы.

Поэтому для установления причины необходима оценка мышечной силы, состояния суставов и нервной системы.

Боль заставляет прихрамывать

Не всякая необычная походка связана с поражением нервов.

Иногда организм просто пытается уменьшить боль.

При так называемой анталгической хромоте человек инстинктивно сокращает время опоры на больную ногу.

В результате шаги становятся неравномерными.

Причиной могут быть травмы, воспалительные заболевания суставов, артроз и другие проблемы опорно-двигательного аппарата.

Подобное изменение походки — защитная реакция организма.

Но если боль сохраняется или усиливается, необходимо выяснить её причину, а не ограничиваться обезболивающими средствами.

При ходьбе болят икры: проверьте сосуды

Особое внимание профессор Драпкина обращает на заболевания сосудов нижних конечностей.

При атеросклеротическом поражении артерий ног кровоснабжение мышц ухудшается.

Во время физической нагрузки мышцам требуется больше кислорода, но суженные артерии не могут обеспечить достаточный приток крови.

В результате возникает характерная боль, чаще всего в икроножных мышцах.

Человек вынужден остановиться, немного отдохнуть, после чего может продолжить движение.

Через некоторое расстояние боль возвращается.

Такое состояние называют перемежающейся хромотой.

Это один из характерных симптомов заболевания периферических артерий.

По мере прогрессирования болезни боль может возникать даже в состоянии покоя, особенно ночью.

Подобные симптомы требуют обращения к врачу, поскольку выраженное нарушение кровоснабжения способно приводить к серьёзным осложнениям.

Тяжёлые ноги и отёки: возможны проблемы с венами

При хронической венозной недостаточности нарушается нормальный отток крови от нижних конечностей.

Человек может ощущать тяжесть, распирание и усталость в ногах.

К вечеру нередко появляются отёки.

Из-за неприятных ощущений походка может становиться более медленной и тяжёлой.

Однако такие симптомы не являются специфическими только для венозных заболеваний.

Отёки ног также могут встречаться при сердечной недостаточности, заболеваниях почек и других состояниях.

Поэтому важно оценивать не только походку, но и сопутствующие жалобы.

Человек сильно отклоняется назад

Иногда изменения походки связаны с увеличением объёма живота и смещением центра тяжести.

Человек начинает заметно отклонять туловище назад, чтобы сохранить равновесие.

Подобное положение тела может наблюдаться при беременности, выраженном асците — скоплении жидкости в брюшной полости, а также при крупных образованиях в животе.

Разумеется, сама по себе такая осанка не позволяет определить диагноз.

Но если изменение положения тела сопровождается увеличением живота, одышкой, болью или другими необычными симптомами, необходимо обратиться к врачу.

Даже плоскостопие может изменить походку

На характер ходьбы влияет и состояние стоп.

При некоторых формах плоскостопия нарушается распределение нагрузки, что может приводить к болезненности, усталости и изменению механики движения.

Походка иногда становится менее плавной, появляются тяжёлые шаги или ощущение, что человек «шлёпает» стопами.

Однако плоскостопие далеко не всегда вызывает симптомы и само по себе не обязательно требует лечения.

Необходимость коррекции зависит от выраженности нарушений, наличия боли и других обстоятельств.

Когда нужно срочно обращаться за медицинской помощью

Особенно важно обращать внимание не только на характер изменения походки, но и на скорость появления симптомов.

Постепенно развивающиеся нарушения могут быть связаны с хроническими заболеваниями.

А вот внезапное изменение ходьбы иногда свидетельствует о состоянии, требующем экстренной помощи.

Немедленно вызывайте скорую помощь, если неожиданно появились:

слабость или онемение руки либо ноги, особенно с одной стороны тела;

нарушение речи или понимания обращённых слов;

внезапное ухудшение зрения;

выраженное нарушение координации и равновесия;

резкое головокружение с невозможностью нормально стоять или ходить;

внезапная неустойчивость, особенно в сочетании с другими неврологическими симптомами.

Такие признаки могут указывать на инсульт или другое острое заболевание.

В подобных ситуациях нельзя ждать, пока состояние улучшится самостоятельно.

Даже если симптомы быстро исчезли, необходима срочная медицинская оценка.

Вывод: походка может рассказать о здоровье больше, чем кажется

Мы привыкли считать походку индивидуальной особенностью человека — такой же, как голос, мимика или манера жестикулировать.

Однако для врача она может стать важным источником информации о работе нервной системы, мышц, суставов и сосудов.

Шаркающие шаги, внезапная хромота, неустойчивость, необычное положение стоп или изменение движений рук способны указывать на самые разные заболевания.

При этом по одной только походке поставить диагноз невозможно. Необходимы осмотр специалиста и, при наличии показаний, дополнительные обследования.

Но замечать изменения всё же стоит — особенно если раньше человек ходил совершенно иначе.

Иногда организм предупреждает о проблемах со здоровьем не болью, а тем, что привычный шаг вдруг становится другим. И важно вовремя услышать этот сигнал.