На Рождество и новогодние праздники многие дарят друг другу красивые растения. Одним из самых популярных является рождественник, который не только украшает дом, но и создает праздничную атмосферу. Однако это растение ядовито и может быть опасным.

Ярко цветущий рождественник не следует размещать везде в доме, особенно в тех местах, где он может быть доступен детям и домашним животным.

Яд содержится практически во всех частях этого растения. При попадании на слизистые оболочки может возникнуть покраснение и раздражение, а также воспалительный процесс. Употребление растения внутрь может привести к расстройству пищеварения, диарее или рвоте.

Не менее опасны и другие популярные растения в этот период, такие как морозник и амариллис. Падуб остролистный, плющ, ветки тиса и некоторые другие растения, используемые для рождественских венков и декораций, также могут быть ядовиты. Например, всего одного грамма луковицы амариллиса достаточно, чтобы причинить вред небольшому домашнему питомцу.

Все перечисленные растения могут представлять опасность для людей и животных, вызывая сонливость, рвоту, раздражение и воспаление при попадании в организм.

Это не означает, что нужно отказываться от украшения дома натуральными декорациями и цветами, но при использовании некоторых из них следует соблюдать осторожность, чтобы избежать вреда.