Для одних это изысканный деликатес, для других — испытание желудка и обоняния. В разных странах существуют блюда, которые неподготовленному человеку трудно даже попробовать: сельдь с резким запахом, выдержанное акулье мясо, необычный кофе и яйца с потемневшим желтком. Между тем у многих подобных продуктов есть кое-что общее с привычной квашеной капустой — ферментация.

Кефир, йогурт, квашеная капуста, кимчи, квас и чайный гриб давно стали частью повседневного питания. Мы настолько привыкли к этим продуктам, что редко задумываемся о процессах, благодаря которым они приобретают характерный вкус.

Однако в других уголках планеты те же принципы обработки пищи используются для создания блюд, которые способны удивить даже опытных путешественников.

Сельдь, которую лучше открывать на улице

Один из самых известных примеров необычной ферментированной еды — шведский сюрстрёмминг.

Это сельдь, которая проходит процесс брожения и приобретает настолько сильный запах, что банки с ней нередко рекомендуют открывать на свежем воздухе.

Для непривычного человека аромат может показаться невыносимым. Однако в Швеции сюрстрёмминг считается традиционным блюдом, которое едят с картофелем, хлебом и другими добавками.

Секрет заключается в контролируемой ферментации, при которой микроорганизмы изменяют состав продукта и формируют его специфический вкус и запах.

Акула, которую выдерживают месяцами

Ещё один знаменитый деликатес — исландский хаукарль.

Его готовят из мяса гренландской акулы, которое в свежем виде непригодно для употребления из-за высокого содержания определённых азотистых соединений.

Чтобы сделать мясо пригодным в пищу, его подвергают длительной традиционной обработке, включающей ферментацию и последующую сушку.

В результате получается продукт с резким аммиачным запахом и весьма специфическим вкусом.

Для туристов знакомство с хаукарлем нередко превращается в настоящее гастрономическое испытание, тогда как в Исландии это часть национальной кулинарной традиции.

Кофе, который проходит через пищеварительную систему животного

Особое место среди экзотических продуктов занимает копи-лювак — кофе, производимый необычным способом.

Мусанг, или малайская пальмовая куница, поедает спелые кофейные ягоды. Мякоть переваривается, а кофейные зёрна проходят через пищеварительный тракт животного.

Затем их собирают из экскрементов, тщательно очищают, обрабатывают и обжаривают.

Во время прохождения через пищеварительную систему зёрна подвергаются воздействию ферментов и микроорганизмов, что может изменять их химический состав и вкусовые характеристики.

Такой кофе продаётся по высокой цене и считается редким деликатесом.

Однако у него есть и спорная сторона: производство копи-лювака связано с проблемами благополучия животных, поскольку некоторых мусангов содержат в неволе.

Яйца с тёмным желтком

В Китае популярны так называемые столетние яйца — традиционный продукт, который получают путём длительной выдержки в щелочной среде.

В процессе обработки белок становится полупрозрачным и тёмным, а желток приобретает зеленовато-серый оттенок и кремообразную консистенцию.

Несмотря на название, яйца вовсе не хранят сто лет. Их приготовление обычно занимает недели или месяцы.

Столетние яйца часто упоминают рядом с ферментированными деликатесами, хотя технически их превращение связано прежде всего с химическими процессами в щелочной среде, а не с обычным микробным брожением.

Что общего у всех этих продуктов с квашеной капустой?

Как объясняет гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Ольга Якоб, ферментация представляет собой биохимическое преобразование продуктов под действием микроорганизмов или ферментов.

Это один из древнейших способов обработки и сохранения пищи, который люди используют на протяжении тысячелетий.

По некоторым оценкам, в мире существует около пяти тысяч разновидностей ферментированных продуктов и напитков.

В зависимости от конкретного процесса микроорганизмы могут преобразовывать сахара в молочную кислоту, уксусную кислоту, спирт и другие вещества.

Именно благодаря этому меняются вкус, аромат, текстура и свойства пищи.

Например, при приготовлении квашеной капусты молочнокислые бактерии превращают содержащиеся в овощах сахара в молочную кислоту. Она придаёт капусте характерную кислинку и помогает её сохранять.

Почему ферментированная еда так нравится людям?

Причина не только в необычном вкусе.

Ферментация позволяет получать сложные сочетания ароматов, которые трудно воспроизвести обычной термической обработкой.

Некоторые продукты становятся кислее, другие приобретают насыщенный солёный вкус, а третьи — выраженные ореховые, сырные или пряные оттенки.

Кроме того, правильно проведённая ферментация способна увеличивать срок хранения пищи и изменять доступность отдельных питательных веществ.

Однако считать все ферментированные продукты одинаково полезными было бы ошибкой. Их свойства зависят от состава, технологии приготовления и условий хранения.

Не всякая ферментированная пища содержит живые полезные микроорганизмы, а некоторые деликатесы отличаются высоким содержанием соли.

Ферментацию испытали даже в космосе

Необычные эксперименты с ферментированными продуктами проводились и за пределами Земли.

Исследователи изучали приготовление мисо — традиционной японской пасты из ферментированных соевых бобов — в условиях Международной космической станции.

Полученный продукт оказался близок к земному аналогу, однако исследователи отметили различия во вкусовых и ароматических характеристиках, в том числе ореховые оттенки.

Подобные эксперименты помогают выяснить, как на работу микроорганизмов влияют необычные условия окружающей среды.

В перспективе такие исследования могут оказаться полезными для организации питания во время длительных космических полётов.

Необычные свойства старых продуктов

Учёные интересуются и микроорганизмами, которые сохранились в продуктах после длительного пребывания в необычных условиях.

Так, исследователи изучали бактерии, выделенные из молока, обнаруженного в бутылках на дне Ладожского озера спустя десятилетия.

Отдельные микроорганизмы привлекли внимание благодаря потенциальным антимикробным и другим биологическим свойствам.

Впрочем, лабораторные результаты ещё не означают, что подобные бактерии можно использовать для лечения заболеваний у людей. Для этого необходимы дополнительные исследования.

Деликатес или испорченная еда?

Главное различие между безопасной ферментацией и обычной порчей продуктов заключается в контроле условий.

При правильной технологии используются определённые микроорганизмы, температура, влажность, содержание соли и продолжительность выдержки.

Если же продукт просто оставить портиться, в нём могут размножиться опасные бактерии и образоваться вредные вещества.

Поэтому пытаться самостоятельно воспроизвести экзотические способы ферментации без необходимых знаний и оборудования не стоит.

В конечном счёте граница между деликатесом и чем-то совершенно несъедобным нередко проходит через культурные привычки. То, что одному человеку кажется гастрономическим кошмаром, для другого остаётся вкусом детства и важной частью национальной кухни.