Привычные туристические маршруты постепенно уступают место новым направлениям. В 2027 году путешественники всё чаще будут выбирать не самые известные курорты и столицы, а города, способные подарить необычные впечатления.

Эксперты составили список десяти направлений, популярность которых может заметно вырасти в следующем году.

С приближением зимы туристическая индустрия традиционно подводит итоги сезона и пытается предсказать, куда путешественники отправятся в ближайшем будущем.

Согласно результатам масштабного международного исследования туристических предпочтений, 2027 год может стать временем неожиданных маршрутов и нестандартных решений.

Всё больше людей готовы отказаться от привычного отдыха ради новых эмоций, необычных занятий и возможности взглянуть на мир с другой стороны.

Путешествия по настроению и охота за необычным

Исследование показало, что туристы становятся заметно смелее в выборе впечатлений.

Так, 77% опрошенных готовы во время поездки попробовать занятия, которые совершенно нехарактерны для их повседневной жизни.

Ещё 81% допускают выбор направления в зависимости от своего эмоционального состояния.

При этом 65% проявляют интерес к так называемому паранормальному туризму — посещению мест, связанных с мистическими историями, легендами, необычными захоронениями и загадочными событиями.

Вместо традиционного набора из пляжа, ресторана и экскурсий путешественники всё чаще ищут впечатления, которые невозможно получить дома.

Десять городов, на которые стоит обратить внимание

В список наиболее перспективных туристических направлений 2027 года вошли города сразу нескольких континентов.

1. Реймс, Франция

Город на северо-востоке Франции известен великолепным готическим собором, историей коронаций французских монархов и знаменитыми шампанскими домами. Реймс может стать привлекательной альтернативой переполненному туристами Парижу.

2. Монтерей, Калифорния, США

Прибрежный город на берегу Тихого океана привлекает живописными пейзажами, морской природой и возможностью наблюдать за китами. Здесь особенно понравится любителям океана, прогулок и спокойного отдыха.

3. Сендай, Япония

Один из крупнейших городов северо-восточной Японии сочетает современную городскую жизнь с природными достопримечательностями. Сендай известен зелёными улицами, традиционными фестивалями и интересной местной кухней.

4. Росарио, Аргентина

Расположенный на реке Парана город славится архитектурой, культурной жизнью и набережными. Росарио позволяет познакомиться с Аргентиной за пределами привычных туристических маршрутов Буэнос-Айреса.

5. Пури, Индия

Этот город на побережье Бенгальского залива известен древними религиозными традициями, храмом Джаганнатха и протяжёнными песчаными пляжами. Направление особенно заинтересует тех, кто хочет совместить отдых у моря с погружением в индийскую культуру.

6. Крайстчерч, Новая Зеландия

Крайстчерч называют одним из самых зелёных городов страны. Он привлекает парками, садами, современной архитектурой и возможностями для путешествий по Южному острову.

7. Братислава, Словакия

Столица Словакии может заинтересовать европейских туристов компактным историческим центром, замком над Дунаем, уютными кафе и атмосферой старой Европы. Её удобно включать в маршруты по Центральной Европе.

8. Гояния, Бразилия

Этот бразильский город известен зелёными пространствами, современной городской средой и музыкальными традициями. Гояния предлагает возможность увидеть Бразилию вдали от знаменитых пляжей Рио-де-Жанейро.

9. Пескара, Италия

Курортный город на Адриатическом побережье сочетает песчаные пляжи, итальянскую кухню и близость к живописным горным районам Абруццо. Он может понравиться тем, кто ищет менее очевидную альтернативу популярным итальянским курортам.

10. Асунсьон, Парагвай

Столица Парагвая привлекает колониальной архитектурой, местными рынками, культурными традициями и атмосферой южноамериканского города, пока не избалованного массовым международным туризмом.

Как составлялся прогноз?

В основу исследования легли ответы 28 230 взрослых респондентов из 33 стран.

Все участники планировали туристические или деловые поездки в ближайшие 12–24 месяца. Онлайн-опрос проводился в июле и августе 2026 года.

При отборе направлений также анализировалась динамика бронирований за период с 1 января по 30 июня 2026 года.

Эксперты учитывали годовой прирост интереса к городам, после чего дополнительно скорректировали перечень, чтобы обеспечить географическое разнообразие.

Таким образом, речь идёт не о десяти самых посещаемых городах мира, а о направлениях, демонстрирующих перспективную динамику туристического спроса.

Что изменится в путешествиях?

Главная тенденция, на которую указывают результаты исследования, — растущий интерес к индивидуальным маршрутам.

Туристы всё чаще хотят не просто увидеть знаменитые достопримечательности, а получить впечатления, соответствующие их настроению, увлечениям и личным интересам.

Похоже, в 2027 году главным преимуществом туристического направления может стать не всемирная известность, а способность удивить. И у городов, которые раньше оставались в тени популярных курортов, появляется шанс привлечь новую аудиторию.