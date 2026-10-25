Привычные туристические маршруты постепенно уступают место новым направлениям. В 2027 году путешественники всё чаще будут выбирать не самые известные курорты и столицы, а города, способные подарить необычные впечатления.
Эксперты составили список десяти направлений, популярность которых может заметно вырасти в следующем году.
С приближением зимы туристическая индустрия традиционно подводит итоги сезона и пытается предсказать, куда путешественники отправятся в ближайшем будущем.
Согласно результатам масштабного международного исследования туристических предпочтений, 2027 год может стать временем неожиданных маршрутов и нестандартных решений.
Всё больше людей готовы отказаться от привычного отдыха ради новых эмоций, необычных занятий и возможности взглянуть на мир с другой стороны.
Путешествия по настроению и охота за необычным
Исследование показало, что туристы становятся заметно смелее в выборе впечатлений.
Так, 77% опрошенных готовы во время поездки попробовать занятия, которые совершенно нехарактерны для их повседневной жизни.
Ещё 81% допускают выбор направления в зависимости от своего эмоционального состояния.
При этом 65% проявляют интерес к так называемому паранормальному туризму — посещению мест, связанных с мистическими историями, легендами, необычными захоронениями и загадочными событиями.
Вместо традиционного набора из пляжа, ресторана и экскурсий путешественники всё чаще ищут впечатления, которые невозможно получить дома.
Десять городов, на которые стоит обратить внимание
В список наиболее перспективных туристических направлений 2027 года вошли города сразу нескольких континентов.
1. Реймс, Франция
Город на северо-востоке Франции известен великолепным готическим собором, историей коронаций французских монархов и знаменитыми шампанскими домами. Реймс может стать привлекательной альтернативой переполненному туристами Парижу.
2. Монтерей, Калифорния, США
Прибрежный город на берегу Тихого океана привлекает живописными пейзажами, морской природой и возможностью наблюдать за китами. Здесь особенно понравится любителям океана, прогулок и спокойного отдыха.
3. Сендай, Япония
Один из крупнейших городов северо-восточной Японии сочетает современную городскую жизнь с природными достопримечательностями. Сендай известен зелёными улицами, традиционными фестивалями и интересной местной кухней.
4. Росарио, Аргентина
Расположенный на реке Парана город славится архитектурой, культурной жизнью и набережными. Росарио позволяет познакомиться с Аргентиной за пределами привычных туристических маршрутов Буэнос-Айреса.
5. Пури, Индия
Этот город на побережье Бенгальского залива известен древними религиозными традициями, храмом Джаганнатха и протяжёнными песчаными пляжами. Направление особенно заинтересует тех, кто хочет совместить отдых у моря с погружением в индийскую культуру.
6. Крайстчерч, Новая Зеландия
Крайстчерч называют одним из самых зелёных городов страны. Он привлекает парками, садами, современной архитектурой и возможностями для путешествий по Южному острову.
7. Братислава, Словакия
Столица Словакии может заинтересовать европейских туристов компактным историческим центром, замком над Дунаем, уютными кафе и атмосферой старой Европы. Её удобно включать в маршруты по Центральной Европе.
8. Гояния, Бразилия
Этот бразильский город известен зелёными пространствами, современной городской средой и музыкальными традициями. Гояния предлагает возможность увидеть Бразилию вдали от знаменитых пляжей Рио-де-Жанейро.
9. Пескара, Италия
Курортный город на Адриатическом побережье сочетает песчаные пляжи, итальянскую кухню и близость к живописным горным районам Абруццо. Он может понравиться тем, кто ищет менее очевидную альтернативу популярным итальянским курортам.
10. Асунсьон, Парагвай
Столица Парагвая привлекает колониальной архитектурой, местными рынками, культурными традициями и атмосферой южноамериканского города, пока не избалованного массовым международным туризмом.
Как составлялся прогноз?
В основу исследования легли ответы 28 230 взрослых респондентов из 33 стран.
Все участники планировали туристические или деловые поездки в ближайшие 12–24 месяца. Онлайн-опрос проводился в июле и августе 2026 года.
При отборе направлений также анализировалась динамика бронирований за период с 1 января по 30 июня 2026 года.
Эксперты учитывали годовой прирост интереса к городам, после чего дополнительно скорректировали перечень, чтобы обеспечить географическое разнообразие.
Таким образом, речь идёт не о десяти самых посещаемых городах мира, а о направлениях, демонстрирующих перспективную динамику туристического спроса.
Что изменится в путешествиях?
Главная тенденция, на которую указывают результаты исследования, — растущий интерес к индивидуальным маршрутам.
Туристы всё чаще хотят не просто увидеть знаменитые достопримечательности, а получить впечатления, соответствующие их настроению, увлечениям и личным интересам.
Похоже, в 2027 году главным преимуществом туристического направления может стать не всемирная известность, а способность удивить. И у городов, которые раньше оставались в тени популярных курортов, появляется шанс привлечь новую аудиторию.
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