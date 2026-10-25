Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мёд не рекомендуется для младенцев: мнение немецких педиатров 1 142

Люблю!
Дата публикации: 25.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мёд не рекомендуется для младенцев: мнение немецких педиатров

Врачи предупреждают, что мёд может вызвать у малышей серьезное заболевание, сообщает aussiedlerbote.de.

 

Мёд не следует давать младенцам — с таким заявлением выступили представители Профессиональной ассоциации педиатров Германии (BVKJ). Многие родители используют его для подслащивания напитков для малышей или наносят мёд на соску. Однако, как и кукурузный и кленовый сироп, мёд может содержать патогенные бактерии, способные вызвать детский ботулизм, что представляет угрозу для жизни ребенка.

Мёд и детский ботулизм

В натуральном мёде могут находиться споры анаэробной бактерии Clostridium botulinum. Эти споры чаще всего встречаются в земле и могут переноситься по воздуху. Clostridium botulinum может попасть в органический мёд или сироп во время производства. Если бактерии попадают в организм малыша, это может привести к интоксикации и детскому ботулизму. Заболеванию подвержены младенцы в возрасте от 0 до 12 месяцев.

Для взрослых или детей старше одного года эта бактерия не представляет опасности, так как у них уже сформирован желудочно-кишечный тракт и развита микрофлора, способные нейтрализовать клостридии и выводить их из организма.

Как распознать ботулизм у ребенка

Детский ботулизм может быть опасен для жизни, если не оказать малышу своевременную помощь. Симптомы заболевания легко распознать, однако они могут проявляться значительно позже заражения. Инкубационный период детского ботулизма составляет от 3 до 30 дней.

Симптомы детского ботулизма

  • Запор и трудности с мочеиспусканием.
  • Дети с трудом держат голову, мимика ослаблена.
  • Затрудненное дыхание, часто выраженное в хрипах или храпе.
  • Слабые рефлексы.
  • Слюнотечение.
  • Зрачки реагируют на свет с большой задержкой.

Если малыш употреблял натуральный мёд, кукурузный или кленовый сироп, и вы заметили один из вышеперечисленных симптомов, необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Детский ботулизм поддается лечению, если его обнаружить на ранних стадиях.

Педиатры отметили, что опасность для малышей представляют только пчелиный мёд, кленовый и кукурузный сироп в чистом виде. Однако детские смеси, каши или печенье, подслащенные медом или сиропом, абсолютно безопасны. При производстве эти подсластители нагреваются выше 100 градусов Цельсия, что убивает бактерии Clostridium botulinum и делает мёд безвредным для младенцев.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Уроки красоты: массаж век — как правильно выполнять
Изображение к статье: Гранатовый сок
Изображение к статье: Продукты помогают организму выводить избыток холестерина
Изображение к статье: Психолог объяснила, как перестать принимать всё близко к сердцу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: рыбалка
В мире животных
Изображение к статье: Ryanair
ЧП и криминал
Изображение к статье: переговоры
В мире
1
Изображение к статье: Пентагон
В мире
Изображение к статье: Здание СГД
Политика
Изображение к статье: стенд Rail Baltica
В мире
2
Изображение к статье: рыбалка
В мире животных
Изображение к статье: Ryanair
ЧП и криминал
Изображение к статье: переговоры
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео