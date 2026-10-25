Мёд не следует давать младенцам — с таким заявлением выступили представители Профессиональной ассоциации педиатров Германии (BVKJ). Многие родители используют его для подслащивания напитков для малышей или наносят мёд на соску. Однако, как и кукурузный и кленовый сироп, мёд может содержать патогенные бактерии, способные вызвать детский ботулизм, что представляет угрозу для жизни ребенка.

Мёд и детский ботулизм

В натуральном мёде могут находиться споры анаэробной бактерии Clostridium botulinum. Эти споры чаще всего встречаются в земле и могут переноситься по воздуху. Clostridium botulinum может попасть в органический мёд или сироп во время производства. Если бактерии попадают в организм малыша, это может привести к интоксикации и детскому ботулизму. Заболеванию подвержены младенцы в возрасте от 0 до 12 месяцев.

Для взрослых или детей старше одного года эта бактерия не представляет опасности, так как у них уже сформирован желудочно-кишечный тракт и развита микрофлора, способные нейтрализовать клостридии и выводить их из организма.

Как распознать ботулизм у ребенка

Детский ботулизм может быть опасен для жизни, если не оказать малышу своевременную помощь. Симптомы заболевания легко распознать, однако они могут проявляться значительно позже заражения. Инкубационный период детского ботулизма составляет от 3 до 30 дней.

Симптомы детского ботулизма

Запор и трудности с мочеиспусканием.

Дети с трудом держат голову, мимика ослаблена.

Затрудненное дыхание, часто выраженное в хрипах или храпе.

Слабые рефлексы.

Слюнотечение.

Зрачки реагируют на свет с большой задержкой.

Если малыш употреблял натуральный мёд, кукурузный или кленовый сироп, и вы заметили один из вышеперечисленных симптомов, необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Детский ботулизм поддается лечению, если его обнаружить на ранних стадиях.

Педиатры отметили, что опасность для малышей представляют только пчелиный мёд, кленовый и кукурузный сироп в чистом виде. Однако детские смеси, каши или печенье, подслащенные медом или сиропом, абсолютно безопасны. При производстве эти подсластители нагреваются выше 100 градусов Цельсия, что убивает бактерии Clostridium botulinum и делает мёд безвредным для младенцев.