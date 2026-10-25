Стиральная машина, холодильник, электрическое одеяло и даже обычный пылесос могут стать причиной пожара. Однако самая серьёзная опасность, как выяснили британские специалисты, скрывается на кухне. Исследование статистики пожаров за 16 лет показало, какие бытовые приборы чаще других фигурируют в сообщениях о возгораниях.

Поводом вновь обратить внимание на безопасность домашней техники стала трагедия в Великобритании: неисправная сушильная машина вызвала пожар, в результате которого погибли отец и дочь.

Однако, как пишет Daily Mail со ссылкой на специалистов организации Electrical Safety First, сушильные машины — далеко не главный источник бытовых пожаров.

Самое опасное место в доме

Согласно изученной статистике, чаще всего пожары связаны с электрическими плитами и духовками. Среди наиболее распространённых источников возгорания также фигурируют варочные поверхности.

В перечень кухонных приборов, с которыми связаны пожары, входят грили и микроволновые печи.

При этом специалисты подчёркивают важную деталь: высокая частота пожаров не обязательно означает, что сами устройства конструктивно опасны.

Во многих случаях причиной становится человеческий фактор — прежде всего неосторожность во время приготовления пищи.

Например, оставленная без присмотра сковорода с маслом или забытая включённая конфорка способны привести к возгоранию даже при полностью исправной технике.

А что опаснее всего за пределами кухни?

Если исключить кухонные приборы, одним из наиболее заметных источников риска оказываются сушильные машины.

Причиной возгорания может стать накопление ворса, особенно если владелец пренебрегает регулярной очисткой фильтров.

Кроме того, в статистике бытовых пожаров упоминаются стиральные и посудомоечные машины, холодильники, зарядные устройства и электрические одеяла.

Опасность может возникать из-за неисправной электропроводки, перегрева, повреждённых кабелей или неправильной эксплуатации.

Отдельную угрозу представляет перегрузка удлинителей, когда к одному источнику питания одновременно подключают несколько мощных электроприборов.

Как снизить риск пожара?

Инженер по безопасности продукции Electrical Safety First Джузеппе Капанна рекомендует использовать простой психологический приём — «наслоение привычек».

Его суть заключается в том, чтобы привязать проверку пожарной безопасности к привычным ежедневным действиям.

Например, перед сном можно одновременно с выключением света убедиться, что плита отключена, сушильная машина завершила работу, а ненужные электроприборы не оставлены включёнными.

Специалисты также рекомендуют регулярно очищать фильтры сушильных машин, проверять состояние электрических кабелей и не перегружать розетки.

Особенно важно не оставлять приготовление пищи без присмотра и следить за исправностью бытовой техники.

Главная опасность — не всегда неисправность

Эксперты предупреждают: даже совершенно исправный прибор может стать причиной пожара при неправильном использовании.

Именно поэтому недостаточно просто покупать качественную технику. Не менее важно соблюдать инструкции производителя и элементарные правила безопасности.

Вывод британских специалистов прост: наиболее распространённые риски часто связаны с самыми привычными домашними делами. А несколько минут, потраченных на проверку техники, могут предотвратить серьёзную трагедию.