Осенью обычный завтрак можно превратить в маленький праздник. Достаточно добавить в привычное тесто немного тыквы — и оладьи приобретут красивый золотистый цвет, нежную текстуру и приятный аромат. А благодаря кефиру они получатся особенно мягкими и воздушными.

Тыквенные оладьи — простой способ разнообразить домашнее меню, особенно когда хочется чего-нибудь тёплого, вкусного и по-настоящему осеннего.

Для приготовления не понадобятся дорогие продукты или особые кулинарные навыки. Большинство ингредиентов наверняка уже найдётся на кухне, а весь процесс займёт около получаса.

Ингредиенты

Тыква очищенная — 200 г

Пшеничная мука — 180–200 г

Кефир — 200 г

Куриное яйцо — 1 шт.

Сахар — 1–2 ст. ложки

Пищевая сода — 1 ч. ложка

Ванильный сахар — 10 г

Соль — щепотка

Растительное масло — для жарки

Как приготовить

Шаг 1. Подготовьте тыкву.

Очистите тыкву от кожуры и семян, натрите мякоть на мелкой тёрке. Если она очень сочная, слегка отожмите лишнюю жидкость, чтобы тесто не получилось слишком жидким.

Шаг 2. Смешайте жидкие ингредиенты.

В глубокой миске соедините кефир и яйцо. Добавьте обычный и ванильный сахар, щепотку соли. Тщательно перемешайте венчиком до однородности.

Шаг 3. Замесите тесто.

Просейте муку вместе с пищевой содой и постепенно добавьте к кефирной смеси. Затем вмешайте натёртую тыкву.

Тесто должно получиться достаточно густым, чтобы не растекаться по сковороде. При необходимости количество муки можно немного скорректировать.

Шаг 4. Дайте тесту отдохнуть.

Оставьте его на 10–15 минут. За это время сода вступит в реакцию с кислой средой кефира, благодаря чему оладьи станут более пышными.

После этого тесто желательно больше не перемешивать.

Шаг 5. Обжарьте оладьи.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла на среднем огне.

Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя небольшие круглые оладьи.

Жарьте под крышкой с обеих сторон до появления аппетитной золотистой корочки. Убедитесь, что оладьи хорошо пропеклись внутри.

Три секрета пышных оладий

Первый — температура продуктов. Кефир и яйцо лучше заранее достать из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры.

Второй — правильная консистенция. Слишком жидкое тесто растечётся по сковороде, а чрезмерно густое может плохо пропечься. Оно должно медленно сползать с ложки.

Третий — умеренный огонь. Не стоит жарить оладьи на слишком сильном огне: снаружи они быстро подрумянятся, а внутри могут остаться сырыми.

С чем подавать?

Горячие тыквенные оладьи особенно хороши со сметаной, мёдом, ягодным вареньем или натуральным йогуртом.

Для дополнительного аромата в тесто можно добавить немного корицы — она прекрасно сочетается с тыквой.

Такие оладьи хороши не только для завтрака, но и для уютного семейного чаепития. А их яркий солнечный цвет способен поднять настроение даже в самый пасмурный осенний день.