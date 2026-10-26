Обычный гранатовый сок может оказаться полезным дополнением к рациону для поддержания здоровья сердца и сосудов.

Исследования показывают, что содержащиеся в гранате вещества способны влиять на артериальное давление, уровень холестерина и воспалительные процессы. Однако у этого напитка есть особенности, о которых особенно важно знать людям, принимающим лекарства.

Гранат давно ценится не только за насыщенный вкус, но и за богатый состав. В нём содержатся полифенолы — растительные соединения с антиоксидантными свойствами, а также калий и другие полезные вещества.

Передает bb.lv со ссылкой на медицинское издание Verywell Health, гранат и гранатовый сок могут поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы сразу несколькими способами.

Специалисты выделяют пять основных направлений такого воздействия.

1. Может способствовать снижению артериального давления

Повышенное артериальное давление — один из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Гранат содержит калий, который участвует в регулировании кровяного давления. Кроме того, содержащиеся в плодах полифенолы могут влиять на активность ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), участвующего в регуляции сосудистого тонуса.

Некоторые лекарства от гипертонии действуют через подавление этого фермента. Однако это не означает, что гранатовый сок способен заменить медикаментозное лечение.

В одном из метаанализов исследований употребление примерно 300 мл гранатового сока связывали со снижением систолического, то есть верхнего, артериального давления приблизительно на 5 мм рт. ст.

При этом эффект не прослеживался при наблюдении продолжительностью более двух месяцев.

Американский Национальный центр комплементарного и интегративного здоровья подчёркивает, что для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования.

2. Может благоприятно влиять на уровень холестерина

Повышенный уровень «плохого» холестерина способствует образованию атеросклеротических бляшек на стенках артерий.

Со временем это может приводить к нарушению кровоснабжения сердца и повышать риск инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Некоторые исследования показывают, что употребление гранатового сока может способствовать повышению уровня липопротеинов высокой плотности — так называемого хорошего холестерина.

Одновременно отмечалось возможное снижение уровня липопротеинов низкой плотности, или «плохого» холестерина, а также триглицеридов.

Однако результаты исследований неоднородны, поэтому рассматривать гранатовый сок как самостоятельное средство для нормализации холестерина нельзя.

Важный нюанс: гранат может взаимодействовать с некоторыми лекарственными препаратами, в том числе со статинами, которые назначают для снижения холестерина.

Поэтому людям, принимающим такие препараты, стоит проконсультироваться с врачом, прежде чем регулярно употреблять гранатовый сок в больших количествах.

3. Помогает организму противостоять воспалительным процессам

Хроническое воспаление играет определённую роль в развитии атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Гранат богат полифенолами, обладающими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Эти вещества могут помогать уменьшать окислительный стресс — процесс, при котором активные молекулы повреждают клетки и ткани организма.

Однако специалисты напоминают: значение имеет не один конкретный продукт, а общий характер питания.

Рацион, богатый овощами, фруктами, орехами и бобовыми, при умеренном потреблении соли, сахара и продуктов глубокой переработки, способен благоприятно влиять на воспалительные процессы и здоровье сердца.

Гранат может стать частью такого питания, но не заменяет его.

4. Может защищать стенки кровеносных сосудов

Внутренняя поверхность кровеносных сосудов покрыта тонким слоем клеток — эндотелием.

Он участвует в регулировании сосудистого тонуса, кровотока и других важных процессов.

Нарушение работы эндотелия считается одним из факторов развития атеросклероза.

Антиоксиданты граната потенциально способны уменьшать повреждение сосудистых клеток, связанное с окислительным стрессом.

Кроме того, некоторые исследования указывают на возможное влияние компонентов граната на доступность оксида азота.

Это вещество помогает кровеносным сосудам расслабляться и расширяться, поддерживая нормальное кровообращение.

Впрочем, пока речь идёт преимущественно о потенциальных полезных механизмах. Для подтверждения выраженного защитного эффекта у людей необходимы дальнейшие исследования.

5. Поддерживает полезную микрофлору кишечника

На первый взгляд связь между кишечником и сердцем может показаться неожиданной.

Однако исследования показывают, что состояние кишечного микробиома связано с обменом веществ, воспалительными процессами и риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Гранат содержит растительные соединения, которые могут благоприятно влиять на состав кишечной микрофлоры.

Полифенолы способны взаимодействовать с кишечными бактериями, поддерживая рост некоторых полезных микроорганизмов.

При этом важно учитывать различие между цельным гранатом и соком.

В гранатовых зёрнах содержится клетчатка, а в соке её практически нет.

Поэтому употребление цельных плодов может приносить дополнительные преимущества для пищеварения.

Кому стоит соблюдать осторожность?

Для большинства людей гранат и гранатовый сок безопасны при употреблении в обычных пищевых количествах, если нет аллергии.

Однако существуют определённые ограничения.

Прежде всего осторожность необходима людям, которые постоянно принимают лекарственные препараты. Некоторые компоненты граната могут взаимодействовать с медикаментами, поэтому употребление больших количеств сока желательно предварительно обсудить с врачом.

Также не следует самостоятельно использовать кожуру, листья, корни или стебли гранатового дерева в лечебных целях. В больших количествах они могут быть вредны.

В продаже встречаются и пищевые добавки с экстрактом граната. Но такие средства не следует считать полноценной заменой лекарствам или доказанным способом профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Сколько гранатового сока нужно пить?

Универсальной лечебной дозировки гранатового сока для защиты сердца не существует.

В отдельных исследованиях использовали около 300 мл напитка в день, однако это не означает, что именно такое количество необходимо каждому человеку.

Кроме того, гранатовый сок содержит природные сахара, а некоторые магазинные напитки — ещё и добавленный сахар.

Поэтому при выборе продукта стоит обращать внимание на состав и отдавать предпочтение 100-процентному соку без добавленного сахара.

Главное — не искать чудодейственный продукт

Гранатовый сок действительно содержит вещества, которые могут оказывать благоприятное воздействие на сердце и сосуды. Но научные данные пока не позволяют утверждать, что регулярное употребление этого напитка само по себе предотвращает инфаркты или другие сердечно-сосудистые заболевания.

Гораздо важнее сочетать разнообразное питание с физической активностью, контролем артериального давления и холестерина, отказом от курения и соблюдением рекомендаций врача.

И всё же гранат вполне заслуживает места в здоровом рационе. Возможно, его главное достоинство заключается не в обещании чудесного исцеления, а в том, что он помогает сделать полезное питание вкуснее и разнообразнее.