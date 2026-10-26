Сегодня все чаще звучит фраза «стареть красиво» — это означает, прежде всего, выглядеть моложе своих лет и чувствовать себя так же. Шансы сохранить молодость есть у тех, кто умело сочетает ежедневный уход, косметологические процедуры и пластическую медицину. Чтобы разобраться с возрастными изменениями лица и получить необходимые рекомендации по уходу, мы обратились к пластическому хирургу.

15+

Пластические операции молодым людям до 18 лет обычно не делают (за исключением отопластики — коррекции формы ушей): формирование анатомии лицевого скелета у них еще не завершено.

Несколько десятилетий назад в Советском Союзе проблемы подростков не волновали, и оттопыренные ушки или юношеские прыщи считались поводом закалить характер, а не обращаться к врачу. Сегодня уши рекомендуют «делать» еще до школы, чтобы избежать социального давления и, в худших случаях, травли, так как в младшем возрасте они лучше заживают.

18+

В возрасте от 18 до 25 лет возрастные изменения обычно не беспокоят. Основная часть пластических операций в этом возрасте связана с желанием изменить форму носа или разрез глаз. Иногда генетическая предрасположенность может вызывать мешки под глазами даже в 20 лет. Чтобы поддержать молодость и здоровье, важно соблюдать здоровый сон, правильное питание, активно гулять, отказаться от курения и умеренно употреблять алкоголь.

Определитесь с типом кожи, чтобы понять, какие процедуры и уход вам подходят. Серьезные антиэйджинговые вмешательства пока не требуются, но стоит выбрать хороший крем и отказаться от агрессивных средств для очищения кожи. Также важно не ложиться спать, не сняв макияж.

25+

После 25 лет начинают появляться первые морщинки. Главное — не паниковать и избегать хмурения, так как это может усугубить ситуацию. Специалисты отмечают, что именно в этом возрасте закладываются основные эстетические проблемы, такие как носогубные складки и мимические морщины.

Первое, что нужно сделать — регулярно посещать косметолога. Второе — найти своего специалиста, что может занять время. Третье — запастись терпением и решать проблемы с помощью «уколов красоты», массажей и аппаратной косметологии, избегая серьезных хирургических вмешательств.

35+

После 35 лет многие начинают более ответственно относиться к уходу за лицом, но возрастные изменения становятся более заметными. Признаки старения, такие как морщины на лбу и носогубные складки, становятся очевидными. В этот момент многие женщины задумываются о том, стоит ли прибегать к хирургии или искать альтернативные методы.

Существуют относительно простые и малотравматичные операции, такие как пластика верхнего века, которая позволяет открыть взгляд. Если кожа не слишком растянута, можно поднять брови или подтянуть лоб с помощью небольших надрезов в волосистой части головы. Потеря объемов лица, когда «проваливаются» глаза и щеки, решается с помощью филлеров или липофилинга. Излишние объемы, такие как двойной подбородок, можно устранить с помощью липосакции и подтяжки кожи лазером.

Если проблема не решается ботоксом, филлерами и минимальными малотравматичными операциями, а внешность беспокоит, пора задуматься о более серьезных вмешательствах.

45+

Последовательность возрастных изменений обычно такова: сначала «плывет» средняя зона лица, затем нижняя треть и шея. Если вы добросовестно ухаживали за лицом, вероятно, вы выглядите хорошо. Если же вы только начали заботиться о своей внешности, стоит рассмотреть SMAS-подтяжку.

SMAS — это аббревиатура, обозначающая мышечно-невротическую систему. Эта операция серьезная, но она обеспечивает качественную подтяжку, так как затрагивает мышцы, а не только кожу. Если вы не готовы к SMAS-подтяжке, можно рассмотреть эндоскопические подтяжки, которые менее эффективны, но не требуют глубокой работы с внутренними слоями лица. Например, верхнюю часть шеи можно подтянуть с помощью платизмопластики.

60+

Существует мнение, что в определенном возрасте операции делать не стоит. Однако эстетическая медицина утверждает, что если здоровье позволяет и нет серьезных патологии, препятствий для пластики лица и тела нет. Важно лишь выбрать квалифицированного специалиста для достижения желаемого результата.