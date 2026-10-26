Многие люди начали экономить на различных расходах, и стирка — это одна из статей, где можно сократить затраты без ущерба для качества. В этой статье мы расскажем, как сэкономить на стирке и при этом получить чистое белье.

Стирая при низкой температуре, вы можете значительно сократить расход электроэнергии. Это связано с тем, что стиральной машине не нужно сильно нагревать воду. Например, стирка при температуре 30 или 40 градусов позволяет сэкономить значительную сумму. Вот некоторые данные от Центра консультаций для потребителей в Гамбурге:

- снижение температуры стирки с 60 до 40 градусов уменьшает потребление электроэнергии до 45%;

- стирка при 30 градусах вместо 40 позволяет сэкономить до 40%.

Немецкая ассоциация производителей косметики, туалетных принадлежностей, парфюмерии и моющих средств (IKW) провела исследование, в котором изучила затраты на стирку при различных температурах. Например, расходы на стирку в горячей воде составляют 0,61 евро, а при самой низкой температуре — всего 0,09 евро.

Какое белье можно стирать в холодной воде

Пуловеры, рубашки, футболки и брюки можно эффективно стирать при температуре ниже 30 градусов. Главное, чтобы на одежде не было сложных пятен, рекомендует Центр потребительских консультаций Гамбурга. Загрязнения стоит предварительно обрабатывать мылом или другим очищающим средством.

Если на белье есть сложные пятна, достаточно повысить температуру на 10 градусов. Современные моющие средства содержат энзимы, которые эффективно работают даже при низких температурах.

Стирка при низких температурах не только экономит деньги, но и улучшает состояние белья. Одежда выцветает медленнее и сохраняет свою структуру и форму.

Стирка при 60 градусах потребляет неоправданно много энергии. Однако для некоторых видов белья, таких как губки, полотенца и постельное белье, стирка при более высокой температуре необходима, особенно для людей с аллергией.