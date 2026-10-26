Как совершенно справедливо отметил классик, свежесть (продукта) бывает только одна — первая, она же и последняя. И хотя в бессмертном романе «Мастер и Маргарита» речь шла о рыбе, конкретно об осетрине, само правило в полной мере справедливо и для мяса. О том, как сохранить мясо свежими безопасным, какую роль в сохранении свежести играет упаковка, и почему ненужно мыть сырую курицу под проточной водой, рассказывает эксперт международной торговой сети «lidl» Каролис Лебедникас (Karolis Lebednikas).

Холод - лучший друг сырого мяса

Не секрет, что свежее мясо — продукт скоропортящийся. Понятно, что в осеннее время на улице не так жарко, как летом, так что даже если ваш путь от магазина до холодильника займет час — полтора, оно успешно доедет и не испортится. Но если забыть его, к примеру, в багажнике машины или на кухонном столе, и оно пролежит при комнатной температуре в течение нескольких часов , то последствия могут быть довольно неприятными.

— Один из главных принципов сохранения свежести, а значит, и безопасности мяса — непрерывная холодовая цепь. — Поясняет руководитель департамента качества и устойчивого развития «Lidl» в странах Балтии Каролис Лебедникас. — Чтобы обеспечить покупателям свежесть и качество мяса, розничные сети используют различные логистические решения, системы контроля температуры и технологии упаковки. В частности, для обеспечения непрерывной холодовой цепи в логистических центрах «Lidl» оборудованы специальные зоны температурного контроля – доставленные товары из транспортного средства сначала попадают в помещения с контролируемой температурой и только после этого перемещаются на склады, где поддерживается температура 0-4 °C, что помогает сдерживать размножение бактерий. Температура – один из важнейших факторов, обеспечивающих свежесть и качество мяса; она отслеживается на всем пути доставки вплоть до магазина с помощью специальных устройств контроля температуры, которые размещаются на паллетах.

...Однако после того, как вы расплатились за покупку, ответственность за сохранность ее качества полностью ложится на вас. И даже при том, что осенью температура на улице ниже, — соответственно, времени на безопасную транспортировку у вас больше, — будет лучше, если с момента покупки мясо попадет в холодильник или другое прохладное место хранения в течение двух, максимум трех часов. Поэтому — четыре совета от эксперта «Lidl» :

• свежее мясо лучше брать в самом конце шопинга — буквально перед кассой;

• если после магазина предстоит какая-то длительная поездка и/или остановка в каком-то месте, где нет возможности поместить мясо в холод, стоит подумать о том, чтобы захватить сумку-холодильник с заранее замороженными хладоэлементами;

• вернувшись домой, как можно скорее либо положить мясо в холодильник, либо сразу приступать к готовке.

• мясо, которое не готовится сразу, рекомендуется хранить в самом холодном месте холодильника – на нижней полке.

«Одежка» для мяса

Упаковка для мяса — своего рода «визитка», где представлена вся, необходимая покупателю информация: срок годности, условия хранения, страна происхождения, пищевая ценность и т. д. Но не только: именно упаковка повышает наши шансы довезти мясо из магазина до холодильника в свежести и сохранности, защищая продукт от внешней среды, контакта с другими продуктами, влагой и воздухом. Соответственно, помогает дольше сохранять свежесть, цвет и вкусовые качества.

— Если мясо хранится в оригинальной закрытой упаковке, его необходимо использовать до указанного срока годности. После вскрытия упаковки свежие продукты животного происхождения рекомендуется использовать в течение 1-2 дней. Маринованное мясо в холодильнике также лучше хранить не дольше пары дней, особенно если для маринада использованы молочные продукты или лук», – советует К. Лебедникас.

Другое дело — вакуумная упаковка и упаковка в модифицированной атмосфере.

В первом случае из упаковки удаляется воздух; это помогает замедлить процессы порчи продукта и размножение многих микроорганизмов. При упаковке в модифицированной атмосфере обычный воздух заменяется специально подобранной смесью газов — например диоксида углерода, азота и кислорода. Такая технология также помогает дольше сохранять качество мяса. В магазинах торговой сети «Lidl» можно купить свежее мясо в упаковках обоих видов...

Кроме того, она стала и удобнее для покупателей — различные категории мяса четко различаются специальными символами, поэтому можно быстрее и проще распознать необходимые продукты в магазине.

И еще один нюанс, связанный с упаковкой, в том числе мясных продуктов, которые продаются в магазинах компании «Lidl»: там часто можно заметить логотип — синий кружок с белой надписью «Eurofins». Если кто-то не в курсе, поясним: этот логотип означает, что продукт регулярно проверяется международно признанной компанией по тестированию качества Eurofins Scientific, и соответствует всем, наиболее важным параметрам качества и безопасности. Так что видим «Eurofins» — покупаем смело!

Курица воды не любит...

А теперь — шок для всех хозяек, особенно старой закалки (в том числе и для автора). Вот скажите, готовили ли вы хотя бы раз курицу, предварительно не промыв ее, еще сырую, под проточной водой? Лично я — нет: ведь если вымыли, значит, она стала чище? Однако эксперт «Lidl» категорически рекомендует этого не делать. И вот почему:

— Мыть сырое куриное мясо под проточной водой – одна из самых распространенных ошибок при его (мяса) приготовлении. При этом существует риск распространения опасных бактерий, таких как сальмонеллы и кампилобактерии, на раковину, рабочие поверхности, кухонные принадлежности и даже одежду. Важно понимать, что избавиться от этих бактерий путем мытья мяса невозможно. Их можно уничтожить только правильной термической обработкой, а именно — тщательно прожарив или отварив мясо птицы при высокой температуре.

И еще одна рекомендация от эксперта «Lidl»: важно предотвращать так называемое перекрестное загрязнение — это когда микробы, химические вещества или аллергены непреднамеренно переносятся с одного продукта, поверхности или объекта на другой. Это может произойти, например, если бактерии с сырого мяса через руки, разделочные доски, ножи или другие кухонные принадлежности попадают на уже готовую еду. Поэтому для сырого мяса и готовых блюд рекомендуется использовать отдельные разделочные доски, ножи и другие кухонные принадлежности; после приготовления руки нужно тщательно вымыть, а поверхности, которые соприкасались с сырым мясом, — очистить и продезинфицировать.

Азбука свежести мяса:

• Выбирайте мясо в самом конце шопинга

• Не оставляйте мясо надолго без охлаждения (в случае необходимости используйте сумку-холодильник),

• храните продукт на холоде

• соблюдайте указанный срок годности.

• не мойте сырую курицу.