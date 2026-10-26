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«Мы разводимся, потому что любим друг друга»: Саша Савельева и Кирилл Сафонов расстались после 17 лет вместе 0 850

Люблю!
Дата публикации: 26.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Певица Саша Савельева и актёр Кирилл Сафонов.

Одна из самых известных пар российского шоу-бизнеса объявила о расставании. Певица Саша Савельева и актёр Кирилл Сафонов решили развестись после 17 лет отношений. При этом супруги уверяют, что между ними нет вражды или обид. Более того, причиной своего решения они неожиданно назвали любовь друг к другу.

О переменах в личной жизни артисты рассказали сами, записав совместное видеообращение к поклонникам.

«Мы решили развестись. Если у кого-то всё-таки возникает вопрос, почему, то это просто потому, что мы очень сильно любим друг друга», — объяснили Савельева и Сафонов.

По словам супругов, они по-прежнему остаются близкими людьми и намерены вместе воспитывать ребёнка.

Развод ради сохранения отношений?

Артисты дали понять, что не рассматривают расставание как окончательный разрыв всех связей.

«Бывает такая история, что, когда люди хотят сохранить то, что у них есть сейчас, они делают то, что делаем мы», — пояснили они.

Савельева призналась, что рада возможности завершить супружеские отношения спокойно, без взаимных претензий и конфликтов.

Сафонов не удержался от шутки, заметив, что певица, похоже, радуется предстоящему разводу даже больше, чем он сам.

Вместе работать они продолжат

Несмотря на решение расстаться, артисты не собираются отказываться от совместных творческих проектов.

Во время видеообращения Савельева поинтересовалась у Сафонова, будет ли он и дальше снимать для неё музыкальные клипы.

Актёр сначала ответил отрицательно, но затем передумал.

«Как и все последующие клипы. Она же от меня не отстанет», — пошутил он.

Этот обмен репликами показал, что бывшие супруги сохранили чувство юмора и способность общаться друг с другом без напряжения.

Поклонники и коллеги не скрывают эмоций

Новость о разводе вызвала активное обсуждение в социальных сетях.

Певица Сати Казанова отреагировала на признание пары словами: «Грустно. Но жизнь продолжается», добавив символ разбитого сердца.

Актриса Елена Дудина выразила поддержку супругам, оставив сердечко.

Визажист Сердар Камбаров обратил внимание на то, насколько уважительно Савельева и Сафонов относятся друг к другу даже в момент расставания.

«Это, конечно, всё грустно. Но так приятно смотреть на здоровые отношения и уважение друг к другу», — написал он.

Конец брака, но не близости

История Савельевой и Сафонова вызвала особый интерес именно из-за необычного объяснения развода.

Вместо привычных рассказов о разногласиях, изменах или угасших чувствах артисты заговорили о желании сохранить то хорошее, что существует между ними.

Судя по их совместному обращению, они намерены остаться не только родителями общего ребёнка, но и людьми, которые поддерживают друг друга.

После 17 лет вместе Саша Савельева и Кирилл Сафонов решили изменить формат своих отношений. И, похоже, для них развод означает не столько прощание, сколько начало новой главы.

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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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