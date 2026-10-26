Повышенный холестерин — одна из главных угроз для здоровья сердца и сосудов. Однако снизить его уровень можно не только с помощью лекарств. Некоторые привычные продукты помогают организму выводить избыток холестерина, уменьшают его всасывание в кишечнике и способствуют очищению крови от так называемого плохого холестерина.

Диетологи назвали пять групп продуктов, на которые стоит обратить внимание.

Холестерин необходим нашему организму: он участвует в строительстве клеток, выработке гормонов и других жизненно важных процессах. Проблемы начинаются тогда, когда в крови накапливается слишком много липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), которые принято называть «плохим» холестерином.

Избыток ЛПНП способствует образованию атеросклеротических бляшек на стенках артерий. Со временем это может привести к нарушению кровообращения и повысить риск инфаркта и инсульта.

Как объяснил изданию Verywell Health дипломированный диетолог Александр ЛеРитц, холестерин постоянно вырабатывается, используется, перерабатывается и выводится из организма.

Питание способно влиять на каждый из этих процессов. Одни продукты помогают выводить вещества, связанные с обменом холестерина, через кишечник, другие — уменьшают его всасывание или помогают печени удалять ЛПНП из крови.

Специалисты выделили пять наиболее полезных групп продуктов.

1. Овсянка: помогает выводить холестерин через кишечник

Овсяная крупа — один из самых доступных продуктов для поддержания нормального уровня холестерина.

Её главное достоинство — высокое содержание бета-глюкана, особого вида растворимой клетчатки.

Попадая в пищеварительный тракт и смешиваясь с жидкостью, бета-глюкан образует гелеобразную массу. Она связывает часть желчных кислот, которые организм производит из холестерина для переваривания жиров.

Обычно значительная часть желчных кислот повторно всасывается в кишечнике и используется организмом. Но растворимая клетчатка помогает вывести часть этих веществ естественным путём.

В результате печени приходится расходовать дополнительный холестерин на производство новых желчных кислот.

Это может способствовать снижению уровня ЛПНП в крови.

Похожими свойствами обладает и ячмень, который также богат бета-глюканом.

Как включить в рацион: готовить овсяную кашу на завтрак, добавлять овсяные хлопья в йогурт или использовать ячменную крупу для приготовления гарниров и супов.

2. Бобовые: двойная польза для сердца

Фасоль, чечевица, нут и горох — ещё одна группа продуктов, богатых растворимой клетчаткой.

Они действуют по принципу, похожему на овсянку: уменьшают повторное всасывание желчных кислот, благодаря чему печень использует больше холестерина для их восполнения.

Однако у бобовых есть и дополнительное преимущество.

Как объясняет специалист по питанию Минди Хаар из Нью-Йоркского технологического института, кишечные бактерии перерабатывают некоторые виды растворимой клетчатки, образуя короткоцепочечные жирные кислоты.

Эти соединения могут подавать печени сигналы, способствующие уменьшению выработки холестерина.

Правда, учёные пока продолжают изучать, насколько значителен этот эффект у человека.

Как включить в рацион: добавлять чечевицу в супы, готовить салаты с фасолью, использовать нут для приготовления хумуса, а горох — в качестве гарнира.

3. Фрукты и овощи: особенно полезны яблоки и цитрусовые

Фрукты и овощи помогают поддерживать нормальный уровень холестерина благодаря клетчатке и особым растительным соединениям.

Особенно полезны яблоки и цитрусовые, содержащие пектин.

Пектин — разновидность растворимой клетчатки, которая помогает организму выводить желчные кислоты через пищеварительный тракт.

Кроме того, во многих растительных продуктах присутствуют фитостеролы — природные вещества, способные ограничивать всасывание холестерина в кишечнике.

По словам Александра ЛеРитца, растительные стеролы и станолы по своей химической структуре напоминают холестерин.

Благодаря этому они конкурируют с ним в процессе всасывания в тонком кишечнике.

В результате меньше холестерина попадает в кровоток, а большая его часть выводится из организма.

Как включить в рацион: регулярно есть яблоки, апельсины, грейпфруты и разнообразные овощи. При этом цельные фрукты предпочтительнее соков, поскольку содержат больше клетчатки.

4. Орехи и семена: полезные жиры вместо вредных

Миндаль, грецкие орехи, фисташки, семена чиа и льна содержат сразу несколько компонентов, благоприятно влияющих на уровень холестерина.

Прежде всего это ненасыщенные жирные кислоты и клетчатка.

Ненасыщенные жиры особенно полезны тогда, когда заменяют в рационе насыщенные жиры, избыток которых способен повышать уровень ЛПНП.

Такая замена помогает печени эффективнее удалять частицы «плохого» холестерина из кровотока.

Кроме того, орехи и семена содержат растительные соединения, поддерживающие здоровье сердечно-сосудистой системы.

Включать их в меню достаточно просто.

Как включить в рацион: добавлять небольшую горсть несолёных орехов в кашу или йогурт, посыпать салаты семенами льна или чиа, использовать орехи в качестве перекуса вместо сладостей.

При этом стоит помнить, что орехи довольно калорийны, поэтому важен размер порции.

5. Авокадо, оливковое масло и жирная рыба: правильная замена насыщенным жирам

Последняя группа объединяет продукты, богатые полезными ненасыщенными жирами.

К ним относятся авокадо, оливковое масло, а также жирные сорта рыбы — лосось, форель и сардины.

Их главное преимущество заключается в том, что они помогают уменьшить количество насыщенных жиров в рационе.

Например, замена сливочного масла оливковым, а жирного красного мяса рыбой может способствовать снижению уровня ЛПНП.

Жирная рыба также содержит омега-3 жирные кислоты.

Они особенно эффективны для снижения уровня триглицеридов — другого вида жиров, циркулирующих в крови.

При этом омега-3 не всегда снижают непосредственно «плохой» холестерин, но могут приносить дополнительную пользу сердечно-сосудистой системе.

Как включить в рацион: заправлять салаты оливковым маслом, добавлять авокадо в бутерброды и салаты, а несколько раз в неделю выбирать рыбу вместо жирного мяса.

Почему недостаточно просто добавить полезные продукты?

Диетологи подчёркивают: для нормализации холестерина важно не только то, что человек начинает есть, но и то, от каких продуктов он отказывается.

Например, если ежедневно добавлять орехи и авокадо к рациону, богатому насыщенными жирами, ожидаемый эффект может оказаться значительно слабее.

Гораздо полезнее заменять одни продукты другими.

Сливочное масло можно частично заменить оливковым, жирное мясо — рыбой или бобовыми, а сладкие перекусы — фруктами и орехами.

Именно такой подход помогает изменить общий состав питания в пользу сердечно-сосудистой системы.

Можно ли снизить холестерин без лекарств?

Изменение рациона действительно способно улучшить показатели холестерина, особенно если сочетать его с регулярной физической активностью, поддержанием здоровой массы тела и отказом от курения.

Однако результат зависит от исходного уровня холестерина, наследственности, возраста и других факторов риска.

При значительно повышенном уровне ЛПНП одного питания может быть недостаточно. В таких случаях врач может рекомендовать медикаментозное лечение.

Самостоятельно отменять назначенные препараты, даже после перехода на более здоровое питание, не следует.

Главное — помочь организму работать правильно

Холестерин не является исключительно вредным веществом. Он необходим организму, но его количество и соотношение различных фракций должны оставаться в здоровых пределах.

Овсянка, бобовые, фрукты, овощи, орехи и продукты с ненасыщенными жирами помогают поддерживать этот баланс разными способами.

Одни способствуют выведению желчных кислот, другие ограничивают всасывание холестерина, третьи помогают печени эффективнее удалять его избыток из крови.

И самое приятное — для этого не требуется экзотическая диета. Большинство полезных продуктов доступны в обычном супермаркете, а небольшие изменения ежедневного меню могут стать важным вкладом в здоровье сердца и сосудов.