Многие бальзамы для губ содержат витамин Е, который считается отличным увлажняющим средством. Однако исследования показывают, что у 33% людей может развиваться контактный дерматит при его использовании. Важно отметить, что не сам витамин является аллергеном, а его синтетическая форма (dl-alpha-tocopherol). Кроме того, витамин Е в масляной форме, полученный, например, из соевого масла, также может вызывать аллергические реакции. Если вы подозреваете, что ваши губы реагируют на витамин Е, выбирайте продукты, где он находится в конце списка ингредиентов.