Если даже при регулярном использовании увлажняющего и питательного бальзама губы продолжают сохнуть, трескаться и шелушиться, возможно, причина кроется не в качестве косметики, а в индивидуальной реакции организма. Важно обратить внимание на возможные аллергены, содержащиеся в составе бальзама. Рассмотрим основные факторы риска.
Вы долго подбираете бальзам для губ, но сухость и шелушение не уменьшаются, а становятся еще более заметными? Разбираемся, в чем может быть причина.
Витамин Е
Многие бальзамы для губ содержат витамин Е, который считается отличным увлажняющим средством. Однако исследования показывают, что у 33% людей может развиваться контактный дерматит при его использовании. Важно отметить, что не сам витамин является аллергеном, а его синтетическая форма (dl-alpha-tocopherol). Кроме того, витамин Е в масляной форме, полученный, например, из соевого масла, также может вызывать аллергические реакции. Если вы подозреваете, что ваши губы реагируют на витамин Е, выбирайте продукты, где он находится в конце списка ингредиентов.
Ланолин
Ланолин — это воск животного происхождения, получаемый из овечьей шерсти. Он часто используется в бальзамах для губ благодаря своим смягчающим свойствам. Однако для чувствительных губ, которые имеют менее защитный слой, ланолин может вызвать аллергические реакции. Если вас интересует, насколько распространена аллергия на ланолин, вы будете удивлены, узнав, сколько людей с ней сталкиваются.
Касторовое масло
Касторовое масло, получаемое из плодов клещевины, также часто встречается в косметике для губ. Оно на 90% состоит из рицинолевой кислоты, которая может вызывать аллергию у 50% пользователей. Кроме касторового масла, другие масла, такие как кокосовое, миндальное и оливковое, также могут быть потенциальными аллергенами.
Ароматические отдушки
Ароматические добавки могут быть аллергенами. Хотя в бальзамах для губ редко добавляют духи, ароматические компоненты могут скрывать неприятные запахи других ингредиентов. Наиболее аллергенные вещества включают гераниол, цитронеллол, коричный альдегид и перечную мяту. Эти компоненты могут быть как синтетическими, так и натуральными, поэтому даже "100% натуральный" бальзам не гарантирует отсутствие аллергенов. Также стоит обратить внимание на ментол, эвкалипт и камфору.
Пчелиный воск
Пчелиный воск может вызывать аллергические реакции, особенно если в составе присутствует прополис — побочный продукт пчеловодства. Прополис может вызывать зуд, шелушение и трещины на губах. Если у вас есть аллергия на мед, стоит быть особенно осторожным с продуктами, содержащими пчелиный воск.
Хотя это может звучать не очень оптимистично, иногда единственный способ выявить аллерген — это метод исключения: не используйте косметику в течение недели, а затем по одному вводите привычные продукты для ухода за губами — какой-то из них обязательно вызовет реакцию.
Фактор SPF
Солнцезащитные фильтры могут быть химическими, и в этом случае они могут вызывать хроническое обветривание губ. Исследования показывают, что косметика с химическими солнцезащитными фильтрами может приводить к аллергическим реакциям. Чтобы избежать проблем, избегайте ингредиентов, таких как oxybenzone, octinoxate, avobenzone, octisalate и octylcrylene. Лучше выбирать бальзамы с минеральными фильтрами, такими как оксид цинка или диоксид титана, которые менее вероятно вызовут аллергические реакции.
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