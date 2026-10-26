Многие бальзамы для губ содержат витамин Е, который считается отличным увлажняющим средством. Однако исследования показывают, что у 33% людей может развиваться контактный дерматит при использовании витамина Е. Важно отметить, что не сам витамин является причиной, а его синтетическая форма (dl-alpha-tocopherol) может вызывать аллергию. Также натуральный витамин Е, полученный из масла сои, может быть аллергеном. Если вы подозреваете, что ваши губы реагируют на витамин Е, выбирайте продукты, где он находится в конце списка ингредиентов.