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Почему питательные бальзамы для губ могут сушить кожу 0 127

Люблю!
Дата публикации: 26.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему питательные бальзамы для губ могут сушить кожу

Вы подбираете бальзам для губ, но сухость и шелушение не уменьшаются, а становятся еще более выраженными? Давайте разберемся, почему это происходит.

 

Если даже при регулярном использовании увлажняющего и питательного бальзама губы продолжают сохнуть, трескаться и шелушиться, возможно, причина кроется не в качестве косметики, а в индивидуальной реакции организма. Важно обратить внимание на возможные аллергены среди ингредиентов бальзама. Рассмотрим факторы риска.

Витамин Е

AdobeStock - https://stock.adobe.com/

 

Многие бальзамы для губ содержат витамин Е, который считается отличным увлажняющим средством. Однако исследования показывают, что у 33% людей может развиваться контактный дерматит при использовании витамина Е. Важно отметить, что не сам витамин является причиной, а его синтетическая форма (dl-alpha-tocopherol) может вызывать аллергию. Также натуральный витамин Е, полученный из масла сои, может быть аллергеном. Если вы подозреваете, что ваши губы реагируют на витамин Е, выбирайте продукты, где он находится в конце списка ингредиентов.

Ланолин

AdobeStock - https://stock.adobe.com/

 

Ланолин — это воск животного происхождения, который часто используется в бальзамах для губ благодаря своим смягчающим свойствам. Однако для чувствительных губ, которые имеют менее защитный слой, он может быть не самым подходящим компонентом. Если вы введете в поисковик "аллергия на ланолин", вы удивитесь, сколько людей сталкиваются с этой проблемой.

Касторовое масло

AdobeStock - https://stock.adobe.com/

 

Касторовое масло, получаемое из плодов клещевины, также часто встречается в косметике для губ. Оно на 90% состоит из рицинолевой кислоты, которая может вызывать аллергию у 50% пользователей. Другие масла, такие как кокосовое, миндальное и оливковое, также могут быть аллергенами.

Ароматические отдушки

AdobeStock - https://stock.adobe.com/

 

Ароматические добавки могут быть аллергенами. Хотя в бальзамах для губ редко используются духи, ароматические компоненты могут скрывать неприятные запахи других ингредиентов. Наиболее аллергенные вещества включают гераниол, цитронеллол, коричный альдегид и перечную мяту. Эти компоненты могут быть как синтетическими, так и натуральными, поэтому даже "100% натуральный" бальзам не гарантирует отсутствие аллергенов.

Пчелиный воск

AdobeStock - https://stock.adobe.com/

 

Проблемы могут возникнуть из-за прополиса, который часто добавляют в косметические средства. Прополис может вызывать контактные реакции кожи губ, включая зуд и шелушение. Если у вас аллергия на мед, стоит быть осторожным с продуктами, содержащими пчелиный воск.

Хотя это может звучать не очень оптимистично, иногда единственным способом выявить аллерген является метод исключения: не используйте косметику в течение недели, а затем по одному вводите привычные продукты для ухода за губами — какой-то из них обязательно вызовет реакцию.

Фактор SPF

AdobeStock - https://stock.adobe.com/

 

Солнцезащитные фильтры могут быть химическими, и их использование может привести к хроническому обветриванию губ. Исследования показывают, что косметика с химическими солнцезащитными фильтрами может вызывать аллергические реакции. Чтобы избежать проблем, избегайте ингредиентов, таких как oxybenzone, octinoxate, avobenzone, octisalate и octylcrylene. Лучше выбирайте бальзамы с минеральными экранами, такими как оксид цинка или диоксид титана.

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