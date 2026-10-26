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Татьяна Тарасова перенесла операцию на сердце: что известно о состоянии легендарного тренера 0 383

Люблю!
Дата публикации: 26.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Татьяна Тарасова

79-летняя Татьяна Тарасова, одна из самых известных фигур в истории фигурного катания, перенесла операцию на сердце.

По сообщениям СМИ, сейчас легендарный тренер чувствует себя лучше и восстанавливается после хирургического вмешательства. В последние месяцы новости о проблемах со здоровьем Тарасовой появлялись неоднократно.

Как сообщают СМИ, Татьяне Тарасовой потребовалась операция на сердце. В настоящее время тренер проходит восстановление, её самочувствие улучшилось.

Подробности хирургического вмешательства, а также сроки полного восстановления пока не раскрываются.

Несколько госпитализаций за короткое время

Сообщения о проблемах со здоровьем Татьяны Анатольевны появлялись на протяжении всего года.

В конце сентября тренера доставили в больницу. Однако уже через два дня Тарасова сообщила, что её выписали.

В начале октября, по информации СМИ, состояние заслуженного тренера вновь ухудшилось, после чего она снова оказалась в медицинском учреждении.

Ранее, в апреле, также сообщалось о госпитализации Тарасовой.

В феврале 2025 года в прессе появилась информация о том, что тренер якобы вызывала скорую помощь из-за сильных болей в сердце. Однако тогда сама Татьяна Анатольевна опровергла эти сообщения.

За её здоровьем следят поклонники фигурного катания

Татьяна Тарасова — одна из самых титулованных наставниц в истории мирового фигурного катания. Её ученики завоевали множество олимпийских медалей и наград крупнейших международных соревнований. Поэтому каждое сообщение о состоянии здоровья тренера вызывает большой интерес среди поклонников спорта.

Сейчас главная новость обнадёживает: по данным СМИ, после операции Татьяна Тарасова чувствует себя лучше.

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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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