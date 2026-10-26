79-летняя Татьяна Тарасова, одна из самых известных фигур в истории фигурного катания, перенесла операцию на сердце.
По сообщениям СМИ, сейчас легендарный тренер чувствует себя лучше и восстанавливается после хирургического вмешательства. В последние месяцы новости о проблемах со здоровьем Тарасовой появлялись неоднократно.
Как сообщают СМИ, Татьяне Тарасовой потребовалась операция на сердце. В настоящее время тренер проходит восстановление, её самочувствие улучшилось.
Подробности хирургического вмешательства, а также сроки полного восстановления пока не раскрываются.
Несколько госпитализаций за короткое время
Сообщения о проблемах со здоровьем Татьяны Анатольевны появлялись на протяжении всего года.
В конце сентября тренера доставили в больницу. Однако уже через два дня Тарасова сообщила, что её выписали.
В начале октября, по информации СМИ, состояние заслуженного тренера вновь ухудшилось, после чего она снова оказалась в медицинском учреждении.
Ранее, в апреле, также сообщалось о госпитализации Тарасовой.
В феврале 2025 года в прессе появилась информация о том, что тренер якобы вызывала скорую помощь из-за сильных болей в сердце. Однако тогда сама Татьяна Анатольевна опровергла эти сообщения.
За её здоровьем следят поклонники фигурного катания
Татьяна Тарасова — одна из самых титулованных наставниц в истории мирового фигурного катания. Её ученики завоевали множество олимпийских медалей и наград крупнейших международных соревнований. Поэтому каждое сообщение о состоянии здоровья тренера вызывает большой интерес среди поклонников спорта.
Сейчас главная новость обнадёживает: по данным СМИ, после операции Татьяна Тарасова чувствует себя лучше.
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