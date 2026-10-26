Если вы часто замечаете отеки и "мешки" под глазами, стоит обратить на это внимание, чтобы проблема не усугублялась. Один из самых эффективных способов — домашний массаж, который улучшает циркуляцию крови и лимфодренаж. Массаж может значительно улучшить состояние даже самой уставшей кожи.

Амина Бердова, косметолог

Почему возникают проблемы с глазами

Проблемы с глазами могут указывать на более серьезные заболевания, такие как нарушения в работе почек или печени, а также могут быть следствием неправильного питания, заболеваний или генетических факторов.

Синева под глазами

Синева может быть связана с тонкой кожей, через которую просвечивает круговая мышца глаза, а также с наличием пигмента на фоне венозного застоя.

"Мешки" под глазами

Они могут быть вызваны грыжами, а не только отеками. В таких случаях массаж не поможет избавиться от синевы и грыж, но может быть полезен как профилактическое средство.

Какие массажи можно делать самостоятельно

Процедура, способствующая улучшению лимфодренажа, является частью таких техник, как классический лимфодренажный массаж лица, японский массаж асахи, массаж с использованием ложек и круговой массаж лица.

Лимфодренажный массаж век

Массаж следует проводить только на чистой коже, поэтому перед началом процедуры необходимо очистить область вокруг глаз с помощью молочка или мицеллярной воды, а затем нанести крем или сыворотку.

Поскольку эта зона очень чувствительна, не стоит использовать массажное масло или обычный крем — только специальные продукты для области вокруг глаз. Будьте готовы к тому, что по мере высыхания крема или геля вам придется наносить его повторно, чтобы избежать растяжения кожи.

Техника выполнения массажа

- Подушечками указательного и среднего пальцев обеих рук сделайте несколько круговых движений (8–10) от наружного уголка глаза к височной области.

- Далее круговыми движениями, слегка надавливая, проведите по нижней орбите глаза от виска к носу, а по верхней орбите — в противоположном направлении, от носа к височной области. Повторите эти движения не менее 3 раз.

- Положите пальцы рук на область нижнего века и подушечками четырех пальцев слегка надавите на веко в течение нескольких секунд. То же самое сделайте на верхнем веке, предварительно закрыв глаза.

- Затем сделайте похлопывающие движения указательным и средним пальцами от виска к носу по нижней орбите и от носа к виску по верхней.

- Прокатывающие движения: поставьте средний палец на ребро между наружным углом глаза и височной областью так, чтобы ноготь смотрел в сторону виска. Слегка надавите и прокатите палец по орбите вниз к носу, а вверх — от переносицы к виску, аккуратно надавив на область рядом с внутренним углом глаза. Повторите не менее 5 раз для каждой зоны.

- После этого можно перейти к круговым движениям вокруг глаз с помощью указательного и среднего пальцев: по нижней орбите от виска к носу, захватывая скулы, и по верхней — от переносицы к виску (над бровями).

- Завершите массаж похлопывающими движениями пальцев в тех же направлениях.

После массажа не забудьте умыть лицо водой, лучше всего сделать это контрастной водой, чередуя холодную и теплую, прикладывая пальцы к глазам на несколько секунд.

Массаж ложками

Этот массаж выполняется по тем же линиям, что и предыдущая техника, но с использованием ложек (можно использовать десертные, столовые или чайные).

Техника выполнения

- Чуть подогретые ложки, смазанные кремом, приложите к основанию бровей и проведите ими, слегка надавливая, от переносицы над бровями к височной области. Повторите несколько раз.

- Чтобы избавиться от утренней отечности и синяков, вызванных недосыпом, можно приложить к нижним векам заранее охлажденные ложки.

Что еще можно делать

Гелевые патчи отлично помогают с синяками и отеками под глазами. Перед использованием не забывайте держать их в холодильнике, так как эффект зависит от перепада температур.