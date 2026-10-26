В трудные времена можно обратиться к помощи магии, которая поможет защитить нас и наших близких от негативного влияния извне.

Мирелла Гасанова, ясновидящая, биоэнерготерапевт

Сила оберегов

В прошлом в каждом доме находилось не менее трех чудодейственных предметов, защищающих хозяев от дурного глаза. Хотя эта традиция сейчас не так популярна, люди продолжают сталкиваться с негативной энергией, направленной недоброжелателями.

Если вы заметили охлаждение в отношениях с любимым человеком, столкнулись с болезнью или чередой неудач, возможно, на вас наведена порча, приворот или сглаз. Чтобы уменьшить риск негативного воздействия, можно приобрести или создать для себя сильный оберег.

Обряд на защиту дома

Иногда в наш дом могут попасть недоброжелатели — как незнакомцы, так и знакомые с нехорошими намерениями. Если после посещения вашего дома определенными людьми в семье начинаются ссоры, это может быть связано с их отрицательной энергетикой. В таком случае поможет обряд с осиновой веткой.

Осиновая ветка

Считается, что это дерево обладает мощной защитной силой. Лучше всего проводить обряд в дни растущей луны. Сломайте осиновую ветку и принесите ее домой. Разложите рядом с одеждой членов вашей семьи и постучите по ней веткой.

Важно, чтобы в это время вы находились дома в одиночестве. После ритуала положите ветку у порога. Если она потемнеет, значит, на ваш дом действительно оказывалось магическое воздействие. Переступите через потемневшую ветку и представьте образ недоброжелателя. Подумайте, стоит ли пускать этого человека в дом.

Обряды для защиты жилья

На растущей луне ночью, желательно под светом луны, перебирайте серебряные монеты и украшения, чтобы привлечь денежную энергию.

Купите гостям специальные «гостевые» тапочки, а свои носите только сами, чтобы не ощутить негативную энергетику завистников.

Очистите квартиру с помощью церковной свечи после ухода неприятных вам людей: пройдите с горящей свечой по всей квартире. Если услышите треск пламени, задержитесь в этом месте, пока треск не прекратится. Затем выйдите за порог дома, трижды перекрестите входную дверь и прочитайте молитву. Погасите свечу, но не задувайте.

Кот забирает на себя негативную энергию. Если кошка убегает из дома, значит, она приняла на себя сильный сглаз, направленный на вас!

Сильные обереги, которые можно сделать самостоятельно

Булавка

Сохраняет вас от неблагоприятных воздействий, в том числе от порчи. Закрепите ее с изнанки одежды в районе сердца.

Травяной оберег

Оберегает от болезней и негативного влияния посторонних. Сделайте подушечку-саше, набейте ее лавандой и мятой и храните в спальне или носите с собой.

Соль

Перед длительной поездкой насыпьте немного соли в платочек и завяжите его. Это поможет избежать недоброжелателей и обмана. Когда солите пищу, сопровождайте процесс позитивными установками для защиты здоровья.

Вода

Вода является мощным накопителем энергии. После тяжелого дня умывайтесь чистой водой, предварительно произнося положительные установки.

Ветка осины

Поставьте ветку в вазу в офисе или рабочем кабинете, чтобы отгонять негативное влияние конкурентов. Она будет выглядеть как элемент декора.

Красная нить

Завяжите на запястье красную нитку на семь узелков. Число семь символизирует защиту.

Как понять, что вас сглазили?

Разбейте в стакан с водой сырое яйцо и оставьте его на ночь у изголовья кровати. Если наутро яйцо станет мутным, вам стоит принять меры по защите от сглаза.

Кристина Молодцова.