Что такое защитный инстинкт у собаки и как он влияет на взаимодействие между питомцем и ребенком? Собаки и дети: что может быть милее? Однако не все действия четвероногого друга с ребенком являются безобидными. Ситуация может стать опасной, когда срабатывает защитный инстинкт у собаки.

Почему нельзя оставлять детей с собаками без присмотра

Собаки радуют нас каждый день своими милыми поступками. Особенно трогательные видео, где четвероногие друзья обнимаются с малышами, заставляют нас улыбаться.

Но не все собаки встречают новых маленьких соседей с любовью. У некоторых из них может сработать защитный инстинкт, и ситуация может быстро стать опасной. Какое поведение собаки по отношению к ребенку должно вас насторожить?

Защитный инстинкт у собаки и его проявления

Видеоролик, который набрал более миллиона лайков, показывает, что не все действия собак являются милыми, даже если так кажется на первый взгляд.

Вы не всегда можете правильно интерпретировать предупреждающие сигналы, которые подает собака. В этом видео собака положила голову на голову маленького ребенка. Хотя многие могут подумать, что четвероногий друг хочет защитить ребенка, на самом деле он может воспринимать его как свою «добычу». Это может привести к агрессии, если кто-то попытается забрать ребенка.

Пользователь TikTok @dogsense подчеркивает: «Такое поведение НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО отношения к защите!» Язык тела и мелкие жесты собак могут быть явными предупреждающими сигналами. Если ребенок не отойдет от собаки, которая проявляет сильный инстинкт добычи, это может привести к конфликту.

Что подразумевается под защитным инстинктом у собаки? В определенные моменты собака может оценивать, что человек (в данном случае ребенок) не способен справиться с ситуацией. Неправильная интерпретация поведения человека в безобидном контексте может привести к усилению защитного инстинкта и агрессии.

Как понять, что защитный инстинкт у собаки может привести к проблемам?

Вероятно, видео было размещено ранее другим пользователем, который считал поведение своей собаки милым. Однако @dogsense объясняет, как распознать, что собака не стремится защитить ребенка, а видит в нем свою добычу.

Если вы наблюдаете следующие признаки, следует быстро разделить собаку и ребенка:

«Глаза кита»; большие, расширенные глаза, известные как «щенячий взгляд».

Собака облизывает нос при вашем приближении.

Четвероногий демонстрирует сильное напряжение тела.

Он издает напряженный звук, похожий на пыхтение.

Собака захватывает добычу лапами или блокирует попытки приближения других людей.

Уши питомца лежат назад.

Собака ложится на добычу и не хочет, чтобы ее отодвигали.

Наблюдение за своей собакой — это самое главное.

Как видно, защитный инстинкт у собаки может быстро перейти от «милого» к «опасному». И это может произойти без явных признаков.

Поэтому внимательно следите за четвероногим другом, который может наклониться над вашим ребенком. Затем решите, стоит ли им находиться рядом друг с другом или нет.