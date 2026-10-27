Высокая температура, сильная боль в горле, увеличенные лимфоузлы и постоянное чувство изнеможения. На первый взгляд инфекционный мононуклеоз легко спутать с обычной ангиной. Однако у этой болезни есть особенность: даже после исчезновения основных симптомов человек может ещё несколько недель испытывать сильную усталость.

Инфекционный мононуклеоз чаще всего встречается у подростков и молодых людей. Его основным возбудителем является вирус Эпштейна — Барр, относящийся к семейству герпесвирусов.

В народе мононуклеоз называют «болезнью поцелуев», поскольку инфекция передаётся преимущественно через слюну. Однако заразиться можно не только при поцелуях, но и, например, при совместном использовании стаканов или столовых приборов, передает Entrevue

Вирус Эпштейна — Барр чрезвычайно распространён. Многие люди сталкиваются с ним ещё в детстве, причём инфекция нередко проходит практически незаметно. Но если заражение происходит в подростковом или взрослом возрасте, симптомы могут оказаться гораздо более выраженными.

Как отличить мононуклеоз от обычной ангины

Первые проявления заболевания действительно напоминают распространённую инфекцию горла.

У человека повышается температура, появляется сильная боль при глотании, увеличиваются лимфатические узлы, особенно на шее. Миндалины могут воспаляться и покрываться беловатым налётом.

Из-за этого мононуклеоз иногда принимают за бактериальную ангину.

Однако есть характерный признак, который должен насторожить, — необычайно сильная слабость.

Некоторые заболевшие чувствуют себя настолько истощёнными, что им трудно заниматься повседневными делами. Причём даже после нормализации температуры и исчезновения боли в горле силы возвращаются не сразу.

У части пациентов усталость сохраняется несколько недель, а иногда и значительно дольше.

Кроме того, при мононуклеозе могут увеличиваться печень и селезёнка. Эти изменения не всегда сопровождаются неприятными ощущениями, поэтому человек может даже не подозревать о них.

Почему усталость так долго не проходит

Мононуклеоз сопровождается выраженной реакцией иммунной системы на вирусную инфекцию.

Организм затрачивает значительные ресурсы на борьбу с возбудителем, и восстановление после болезни может продолжаться даже тогда, когда основные симптомы уже исчезли.

Именно поэтому мононуклеоз отличается от многих привычных респираторных инфекций: человек уже не чувствует себя остро больным, но всё ещё не способен вернуться к прежнему уровню активности.

Продолжительность восстановления индивидуальна. Одни пациенты относительно быстро возвращаются к обычной жизни, другим требуется несколько недель.

Врачи советуют не пытаться немедленно наверстать упущенное и увеличивать нагрузки постепенно, ориентируясь на самочувствие.

Как врачи устанавливают диагноз

Для диагностики врач оценивает симптомы, осматривает горло и лимфатические узлы, а при необходимости назначает анализы крови.

Общий анализ крови может показать характерные изменения лейкоцитов — белых кровяных клеток, участвующих в иммунной защите организма.

Для подтверждения инфекции используют специальные анализы на антитела к вирусу Эпштейна — Барр.

Иногда врачи также проверяют показатели работы печени, поскольку при мононуклеозе уровень печёночных ферментов может временно повышаться.

Правильная диагностика особенно важна потому, что вирусная инфекция и бактериальная ангина требуют разного подхода к лечению.

Почему антибиотики не помогут

Специального противовирусного лечения, которое обычно назначали бы при неосложнённом инфекционном мононуклеозе, нет.

Основные рекомендации — достаточный отдых, употребление жидкости и облегчение неприятных симптомов.

При необходимости врач может рекомендовать препараты для снижения температуры и уменьшения боли.

Антибиотики против вируса Эпштейна — Барр не действуют. Их назначают только в том случае, если одновременно обнаружена бактериальная инфекция.

Более того, некоторые антибиотики, в частности из группы аминопенициллинов, у пациентов с мононуклеозом могут вызывать выраженную кожную сыпь.

Поэтому самостоятельно начинать антибактериальное лечение при сильной боли в горле не следует.

Самая опасная особенность болезни

Хотя в большинстве случаев мононуклеоз проходит без серьёзных последствий, врачи предупреждают об одном редком, но потенциально опасном осложнении — разрыве селезёнки.

Во время инфекции этот орган может увеличиваться и становиться более уязвимым к травмам.

Именно поэтому заболевшим рекомендуют временно отказаться от контактных видов спорта, интенсивных физических нагрузок и занятий, при которых возможен удар в живот.

Возвращение к тренировкам необходимо согласовать с врачом, особенно если человек занимается единоборствами, футболом или другими контактными видами спорта.

Внезапная сильная боль в животе, особенно в верхней левой части, сопровождающаяся головокружением, слабостью или обморочным состоянием, требует немедленной медицинской помощи.

Когда нужно срочно обращаться к врачу

Несмотря на то что мононуклеоз обычно заканчивается выздоровлением, некоторые симптомы нельзя оставлять без внимания.

Срочная медицинская оценка необходима, если человеку становится трудно дышать или глотать, появляется сильная боль в животе либо резко ухудшается общее состояние.

Если же основные проявления инфекции исчезли, но усталость сохраняется, важно дать организму время на восстановление. При затяжной или усиливающейся слабости стоит повторно проконсультироваться с врачом, чтобы исключить другие причины плохого самочувствия.

«Болезнь поцелуев»: пять фактов, которые стоит знать

Инкубационный период у подростков и взрослых обычно составляет 4–6 недель.

Заразиться можно не только через поцелуй, но и при контакте со слюной.

Сильная усталость иногда сохраняется несколько месяцев.

Вирус Эпштейна — Барр остаётся в организме на всю жизнь.

После заболевания необходимо осторожно возвращаться к физическим нагрузкам.

Главное, что нужно знать о «болезни поцелуев»: исчезновение температуры и боли в горле ещё не означает полного выздоровления. Иногда организму действительно требуется несколько недель, чтобы восстановить силы после вирусной инфекции.