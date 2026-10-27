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Где лучше сушить белье: в квартире или на улице? 0 505

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Дата публикации: 27.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Где лучше сушить белье: в квартире или на улице?

Выбор места для сушки одежды — в помещении или на улице — зависит от влажности воздуха. Узнайте, как определить, где лучше сушить вещи после стирки.

 

Где лучше сушить вещи после стирки? Обычно для этого предпочтителен свежий воздух. Сушка белья на улице экономит энергию и предотвращает образование плесени в доме, что часто происходит при сушке в помещении.

Поэтому рекомендуется сушить белье на балконе или в саду. Однако для этого необходимы определенные погодные условия, в частности, подходящая влажность воздуха.

Выбор времени в зависимости от влажности воздуха

Белье можно сушить на улице практически в любую погоду, кроме дождя. Даже в холодную погоду белье может высохнуть благодаря сублимации — переходу воды из состояния льда в газ.

Тем не менее, помимо дождя, высокая влажность также затрудняет сушку белья на свежем воздухе.

Идеальные условия для сушки — сильный ветер и низкая влажность. Высокие температуры и солнечная погода полезны, но не являются обязательными. Важно также вешать белье не слишком близко друг к другу, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха между вещами.

Как проверить уровень влажности

Чтобы узнать, достаточно ли низкая влажность, можно воспользоваться приложением на телефоне. Любое погодное приложение покажет уровень влажности в вашем регионе в течение дня. В идеале влажность должна составлять от 40 до 60 процентов для качественной сушки белья.

Если влажность на улице слишком высокая, лучше выбрать помещение с низкой влажностью, например, комнату, которая часто пустует. Также важно проветривать помещение во время и после сушки.

Для измерения влажности в помещении можно использовать гигрометр или будильник с индикаторами влажности. Гигрометры доступны в различных ценовых категориях: стрелочные можно найти за 4,5 евро, электронные — начиная от 8 евро.

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