Чтобы привлечь в дом достаток, любовь и успех, дизайнеру необходимо стать декоратором, психологом и даже мастером восточных практик. Чтобы все вещи и предметы служили радостным целям и приносили удачу и счастье, нужно следовать нескольким правилам. Рассмотрим их подробнее.

Любовь любит чистоту

Захламленное жилище притягивает негатив и не позволяет новому приходить в жизнь. К такому мнению пришли биоэнергетики, психологи, декораторы и специалисты по фен-шуй. Поэтому прежде чем впустить в дом долгожданную любовь, деньги и успех, нужно освободить квартиру от старых завалов, которые оттягивают на себя энергию. Это утверждение логично и с точки зрения физики: когда пространство захламлено, воздуху нет возможности нормально циркулировать, а значит обновляться. Главное в расхламлении — оставить все нужное и выбросить старое и ненужное, что хранится годами без всякого движения: старые банки, пустые коробки, ненужные вещи и обувь. Чем меньше в доме хлама, тем больше воздуха и энергии, и тем привлекательнее помещение для новых, позитивных изменений.

Делаем прихожую привлекательной

Какой должна быть входная зона в дом? Чистой, просторной и светлой. Это «визитка» дома, первое впечатление гость получает именно здесь. С нее начинается путешествие энергии в дом. В нашей жизни прихожая не так функциональна, как спальня, кухня или санузел, однако она отвечает за финансовый достаток. Поэтому в прихожей должно быть чисто. Заваленные антресоли и старые сломанные вещи могут привести к ссорам и нехватке денег. Кроме того, скопление различного хлама затрудняет перемещение энергии. В прихожей должно быть светло — если коридор длинный и темный, можно улучшить ситуацию, расположив на стенах вдоль коридора светильники. Обувь необходимо хранить в закрытых обувницах, вещи — в закрытых шкафах. Посмотрев на свою прихожую глазами важного гостя, можно следовать дальше.

Гостиная — расставляем мебель

Гостиная отвечает за связь с внешним миром, ведь это пространство для приема гостей. Чем больше света и пространства — тем лучше. Мебель в гостиной должна стоять красиво, функционально и удобно. Чтобы свет беспрепятственно попадал в помещение, перед окнами нельзя ставить шкафы и другую мебель. Если гостиная небольшая, необходимо отказаться от крупной мебели в пользу модульных систем. Нужно найти баланс: если диван стоит на одной стороне, шкаф и комод нужно разместить на противоположной. Собранные на одной стороне крупные предметы создают ощущение неуравновешенности и дисбаланса во всех сферах жизни.

Радуга успеха

Цветовая палитра в современном интерьере может быть разнообразной, но именно цвет влияет на состояние жителей квартиры. Цвет может лечить, вдохновлять, угнетать и привлекать необходимое. Достаточно добавить нужные оттенки в интерьер, чтобы привлечь желаемое. Не обязательно применять этот цвет на стенах или в мебели, достаточно использовать его в декоре. Красный, белый и розовый оттенки привлекают любовь, зеленый, золотой и медный — цвета изобилия и достатка. С точки зрения психологии, красный помогает избавиться от лени, добавляет оптимизма и желания действовать, достигать успехов. Он также способствует взаимопониманию с кредиторами и деловыми партнерами, обеспечивая успех в финансовых делах. Желтый дает уверенность в себе и стремление быть успешным. Зеленый помогает привлечь деньги и добавляет магнетизма в общении с противоположным полом, а фиолетовый — способствует возвращению долгов.

Растения для любви и богатства

Цветы — украшение вашего дома. Существуют комнатные денежные цветы, которые способны увеличивать доход. Самое известное денежное растение — толстянка. Считается, что с ростом цветка растет и прибыль обитателей дома. Это красивое растение, которое привнесет колорит в помещение. Также к денежным растениям относится замиокулькас, известный как долларовое дерево. К денежным растениям можно отнести бамбук, герань и фикус. Чтобы активизировать энергетику бамбука, рекомендуется повесить на него три китайских монетки. Денежной геранью называют ту, которая цветет красным цветом. Считается, что сила этого растения заключается в ее аромате, который притягивает деньги. За любовь отвечает спатифиллум, символизирующий семейные отношения, мирт, привлекающий мир, и антуриум, названный мужским счастьем.

Парные предметы — как язык символов

Для любви и успеха в личных отношениях все предметы в доме должны быть парными. Пара стульев, пара кресел, пара чашек и так далее. Парными могут быть и безделушки, украшающие дом: пара журавлей, лебедей, декоративных сердечек. Пара подсвечников или свечей — это идеальный вариант для использования подсветки в прихожей или спальне.

Спальня и кровать

Спальня — одна из точек силы дома. Она символизирует здоровье и любовную жизнь. Это место для отдыха, чтения и занятий любовью. Люди, у которых нет своей спальни, особенно взрослые, могут испытывать различные проблемы личного характера и финансовые трудности. Кровать должна быть именно кроватью, а не диваном или креслом, и располагаться так, чтобы с обеих сторон был удобный и свободный подход. Над изголовьем кровати не должно быть полок, картин или зеркал. Глянцевый потолок также не подходит для спальни. Парные предметы, такие как тумбочки, лампы и пуфики, здесь будут уместны. Чтобы любовь не иссякала, работать в спальне нельзя, как и заниматься спортом, так как это разные энергии. В однокомнатной квартире кровать необходимо зонировать ширмой или экраном, чтобы защитить от посторонних взглядов. Красивое постельное белье красного или розового цвета также привлекает любовь.

Кухня

Кухня — это символ очага, богатства и изобилия в доме. Интерьер кухни, приготовление пищи и последующая уборка — важный способ показать, насколько хозяин заботится о себе и своих близких. С точки зрения дизайна и фен-шуй, делить кухню на зоны с помощью разных уровней полов или подиумов недопустимо, как и использовать много красного цвета. Здесь собираются все члены семьи, а красный может спровоцировать споры и ссоры. Черный и синий также не лучший вариант, допустимы лишь акценты этих цветов. Освещение на кухне должно быть не только центральным, приветствуется периферийная подсветка и встраиваемые точечные источники света. Кухонная плита — это источник огня и тепла, место силы и домашнего очага. Если с плитой все в порядке, то в семье будет все хорошо: теплота, душевность и сила семьи. Если все накормлены и сыты, то и ругаться нет причин.

Вода как источник жизни и активатор богатства

В фен-шуй вода считается самым сильным активатором богатства и символом безграничных возможностей. Здесь может быть аквариум с рыбками, фонтанчик или картина с изображением моря. Фонтан и аквариум — это не только декоративные элементы, но и отличные увлажнители воздуха. Наблюдать за мирно плавающими рыбками можно часами. Чтобы деньги не утекали, как вода, вся сантехника должна быть в идеальном состоянии — никаких протечек или намеков на это.

Порядок в шкафах — порядок в голове

Чтобы поднять себе настроение, достаточно разобрать и вычистить один-два ящика в шкафу. Что делать с ненужными подарками и вещами? Все, что угодно — только не хранить. Не стоит хранить фотографии, относящиеся к неудачному периоду, так как они отягощают жизнь и навевают грустные воспоминания. В квартире всегда должно быть место для семейных фотографий, реликвий, дипломов и фотографий, на которых все запечатлены здоровыми и счастливыми.