Они образуются в нашем организме каждую секунду, участвуют в борьбе с инфекциями и помогают клеткам выполнять важные функции. Но когда свободных радикалов становится слишком много, они способны повреждать клетки, ускорять старение и способствовать развитию серьёзных заболеваний — от диабета до рака. Что представляют собой эти невидимые частицы, откуда они берутся и как защитить от них организм?

Свободные радикалы давно стали популярной темой в разговорах о здоровье, правильном питании и омоложении. Производители косметики обещают защитить от них кожу, а реклама пищевых добавок предлагает нейтрализовать их с помощью антиоксидантов.

Однако всё не так просто. Свободные радикалы не являются исключительно вредными веществами. Более того, без них организм не смог бы нормально функционировать.

Как объясняют специалисты медицинского издания Health, главное значение имеет баланс между образованием свободных радикалов и способностью организма контролировать их активность.

Что такое свободные радикалы?

Свободные радикалы — это атомы или молекулы, содержащие один или несколько неспаренных электронов.

Из-за такой особенности многие из них обладают высокой химической активностью и способны вступать в реакции с другими веществами.

Стремясь достичь более устойчивого состояния, свободные радикалы могут взаимодействовать с компонентами клеток, в том числе с белками, жирами и ДНК.

В результате изменяется структура этих молекул, а иногда нарушается и их нормальная работа.

Особое внимание учёные уделяют активным формам кислорода. Некоторые из них являются свободными радикалами, другие — химически активными соединениями, которые также способны участвовать в повреждении клеток.

При этом подобные вещества образуются в организме естественным образом и в определённых количествах необходимы для нормальной жизнедеятельности.

Когда защитная система даёт сбой

В нормальных условиях организм поддерживает равновесие между образованием активных молекул и их нейтрализацией.

Для этого существует целая система антиоксидантной защиты.

Но иногда свободных радикалов и других активных соединений становится слишком много, а защитные механизмы не успевают справляться с нагрузкой.

Так возникает окислительный, или оксидативный, стресс.

Это состояние может сопровождаться повреждением клеточных мембран, белков и генетического материала.

Если подобные процессы становятся хроническими, они способны способствовать воспалению, нарушениям работы тканей и развитию различных заболеваний.

Сердце и сосуды: опасные изменения холестерина

Одним из заболеваний, в развитии которого участвует окислительный стресс, является атеросклероз.

При этом состоянии в стенках артерий формируются атеросклеротические бляшки, постепенно сужающие просвет сосудов.

Свободные радикалы могут участвовать в окислении липопротеинов низкой плотности — так называемого плохого холестерина.

Окисленные частицы легче вовлекаются в воспалительные процессы внутри сосудистой стенки. Со временем это способствует образованию и развитию атеросклеротических бляшек.

Атеросклероз, в свою очередь, повышает риск инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых осложнений.

Мозг: связь с болезнями Альцгеймера и Паркинсона

Нервные клетки особенно чувствительны к некоторым видам окислительного повреждения.

Учёные изучают роль свободных радикалов в развитии нейродегенеративных заболеваний, включая болезни Альцгеймера и Паркинсона.

При болезни Паркинсона постепенно погибают нейроны, вырабатывающие дофамин — вещество, необходимое для нормального управления движениями.

Предполагается, что окислительный стресс может способствовать повреждению этих клеток и нарушать механизмы их восстановления.

При болезни Альцгеймера в головном мозге накапливаются патологически изменённые белки. Эти процессы могут усиливать окислительный стресс и повреждение нервных клеток.

Однако специалисты подчёркивают, что такие заболевания имеют сложные механизмы развития, а свободные радикалы являются лишь одним из изучаемых факторов.

Кожа: почему солнце ускоряет старение

Ультрафиолетовое излучение — один из хорошо известных факторов, способствующих образованию активных форм кислорода в коже.

При чрезмерном воздействии солнечных лучей повреждаются клеточные структуры, белки и ДНК.

Со временем это может приводить к преждевременному старению кожи, появлению морщин, изменению пигментации и снижению её эластичности.

Кроме того, ультрафиолетовое излучение повышает риск развития рака кожи.

Именно поэтому дерматологи рекомендуют защищать кожу от чрезмерного солнечного воздействия, особенно в часы высокой ультрафиолетовой активности.

Диабет: замкнутый круг

Повышенный уровень глюкозы в крови может усиливать образование активных форм кислорода.

При сахарном диабете окислительный стресс участвует в механизмах повреждения кровеносных сосудов и нервных тканей.

Это один из процессов, связанных с развитием диабетических осложнений, включая заболевания почек, глаз и периферических нервов.

В свою очередь, чрезмерная активность свободных радикалов может нарушать работу клеток поджелудочной железы, отвечающих за выработку инсулина.

Таким образом, повышенный сахар и окислительный стресс способны взаимно усиливать неблагоприятные процессы.

Рак: когда повреждается ДНК

Особую опасность представляет повреждение генетического материала клетки.

Свободные радикалы способны вызывать химические изменения в ДНК.

Обычно организм располагает механизмами восстановления таких повреждений. Однако если ошибки сохраняются и затрагивают важные участки генетического материала, они могут способствовать возникновению мутаций.

Некоторые мутации участвуют в развитии злокачественных опухолей.

При этом рак возникает под влиянием множества факторов, поэтому нельзя утверждать, что свободные радикалы являются его единственной или главной причиной.

Какие ещё органы могут пострадать?

Окислительный стресс изучается в связи с целым рядом заболеваний.

Среди них — хронические болезни печени и почек, нарушения репродуктивной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, органов зрения и некоторые аутоиммунные расстройства.

Во многих случаях окислительное повреждение тесно связано с воспалительными процессами.

Однако наличие такой связи ещё не означает, что именно свободные радикалы непосредственно вызывают каждое из перечисленных заболеваний.

Откуда берутся свободные радикалы?

Источники их образования можно разделить на две большие группы: внутренние и внешние.

Организм производит их самостоятельно

Прежде всего свободные радикалы возникают в процессе обмена веществ.

Когда клетки превращают питательные вещества в энергию, образуются различные побочные продукты химических реакций, включая активные формы кислорода.

Это нормальная часть жизнедеятельности. Кроме того, свободные радикалы необходимы иммунной системе.

Некоторые иммунные клетки специально вырабатывают активные соединения, чтобы уничтожать бактерии и другие болезнетворные микроорганизмы.

Ещё один источник — физическая активность. Во время интенсивных тренировок образование активных форм кислорода может увеличиваться.

Но это не означает, что спорт вреден. Умеренная регулярная физическая нагрузка помогает организму адаптироваться к таким изменениям и совершенствовать собственные защитные механизмы.

Значение имеют интенсивность занятий, продолжительность нагрузки и индивидуальные особенности человека.

Курение, загрязнение воздуха и другие внешние угрозы

Количество активных соединений в организме может увеличиваться под воздействием окружающей среды.

Табачный дым. Сигаретный дым содержит множество токсичных химических веществ, способных вызывать воспаление и усиливать образование свободных радикалов.

Загрязнённый воздух. Вредные примеси, содержащиеся в воздухе, могут усиливать окислительный стресс, особенно у людей с заболеваниями дыхательной системы.

Тяжёлые металлы. Свинец, ртуть, мышьяк и некоторые другие токсичные элементы способны нарушать клеточные процессы и усиливать окислительное повреждение.

Пестициды. Воздействие определённых химических средств, применяемых для борьбы с вредителями, также может увеличивать окислительный стресс. Особенно опасен длительный контакт или воздействие высоких доз.

Ионизирующее излучение. Оно способно повреждать молекулы и клетки, в том числе через образование активных химических частиц.

Некоторые лекарства. Отдельные препараты могут влиять на окислительные процессы в организме. Это касается, в частности, некоторых противоопухолевых средств и других лекарств.

Однако самостоятельно прекращать назначенное лечение из-за подобных опасений нельзя: польза лекарственных препаратов во многих случаях значительно превышает возможные риски.

Антиоксиданты: природная система защиты

Чтобы контролировать активность свободных радикалов, организм использует антиоксиданты.

Это вещества, которые способны предотвращать или ограничивать определённые окислительные реакции.

Некоторые антиоксиданты могут передавать электроны активным молекулам, помогая стабилизировать их и предотвращать дальнейшее повреждение клеток.

Часть антиоксидантной защиты организм производит самостоятельно.

К ней относятся специальные ферменты и другие соединения, участвующие в поддержании клеточного равновесия.

Но важную роль играют и вещества, поступающие с пищей.

Среди них — витамины C и E, каротиноиды, а также растительные соединения, обладающие антиоксидантными свойствами.

Для работы антиоксидантных ферментов организму необходимы и некоторые микроэлементы, включая селен и цинк.

Какие продукты помогают защитить клетки?

Лучший способ поддерживать антиоксидантную систему — разнообразное и сбалансированное питание.

Особенно полезно регулярно включать в рацион овощи, фрукты, ягоды, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи, зелень и пряности.

Например, ягоды содержат разнообразные полифенолы, цитрусовые и сладкий перец богаты витамином C, а орехи и семена могут служить источниками витамина E.

Морковь, тыква и некоторые зелёные овощи содержат каротиноиды.

Важное преимущество цельных продуктов заключается в том, что вместе с антиоксидантными веществами организм получает клетчатку, витамины, минералы и множество других полезных компонентов.

При этом не существует одного продукта, который мог бы полностью защитить человека от окислительного стресса или предотвратить все связанные с ним заболевания.

А помогут ли антиоксиданты в таблетках?

Многие пищевые добавки рекламируются как эффективное средство против старения, рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако научные данные об их пользе неоднозначны.

Исследования показывают, что питание, богатое овощами, фруктами и другими растительными продуктами, связано с более низким риском ряда хронических заболеваний.

Но это не означает, что приём отдельных антиоксидантов в высоких дозах обеспечивает такой же эффект.

Вещества, содержащиеся в цельных продуктах, взаимодействуют друг с другом и поступают в организм в составе сложной пищевой смеси.

В таблетках же они могут действовать иначе.

Более того, высокие дозы некоторых антиоксидантных добавок способны причинять вред. Например, добавки с бета-каротином в высоких дозах повышали риск рака лёгкого у курильщиков в крупных клинических исследованиях.

Поэтому принимать антиоксидантные комплексы для профилактики серьёзных заболеваний без медицинских показаний не рекомендуется.

Можно ли замедлить старение, победив свободные радикалы?

Свободные радикалы действительно участвуют в процессах клеточного старения.

Однако старение — чрезвычайно сложный биологический процесс, который невозможно объяснить только окислительным стрессом.

Организму необходимы активные формы кислорода для нормальной работы иммунитета и передачи сигналов между клетками.

Поэтому задача заключается не в полном уничтожении свободных радикалов, а в поддержании естественного равновесия.

Регулярная физическая активность, отказ от курения, защита кожи от чрезмерного ультрафиолетового излучения, полноценный сон и разнообразное питание помогают поддерживать здоровье и снижать воздействие ряда факторов риска.

Главное, что стоит запомнить: свободные радикалы — не абсолютное зло, а естественная часть работы нашего организма. Опасным становится их избыток, когда защитные механизмы перестают справляться. И лучшая стратегия — не погоня за чудодейственными антиоксидантами, а повседневная забота о здоровье.