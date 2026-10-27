Забыли о назначенной встрече, не можете вспомнить нужное слово или содержание недавнего разговора? Подобные ситуации случаются практически с каждым, особенно с возрастом. Однако если провалы в памяти повторяются всё чаще и начинают мешать повседневной жизни, это может быть одним из первых признаков болезни Альцгеймера.

Как сообщает французское издание Entrevue, болезнь Альцгеймера — нейродегенеративное заболевание, при котором постепенно повреждаются нервные клетки головного мозга и нарушаются связи между ними. Болезнь может развиваться незаметно на протяжении многих лет, прежде чем появятся выраженные симптомы.

Важную роль в развитии заболевания играют два патологических процесса: накопление белка бета-амилоида с образованием характерных бляшек и изменения белка тау внутри нервных клеток. В результате нарушается работа участков мозга, отвечающих прежде всего за память, мышление и ориентацию.

Чаще всего заболевание диагностируют у людей старше 65 лет, хотя существуют и более ранние формы. При этом скорость развития болезни может существенно различаться: одни пациенты долго сохраняют самостоятельность, у других ухудшение состояния происходит быстрее.

Когда забывчивость становится тревожным сигналом

Одним из наиболее характерных ранних симптомов болезни Альцгеймера считается нарушение памяти на недавние события.

Например, человек может забыть разговор, состоявшийся всего несколько часов назад, несколько раз задать один и тот же вопрос или не вспомнить о событии, которое произошло совсем недавно.

Главное отличие от обычной возрастной забывчивости заключается в том, что информация не всегда восстанавливается даже после подсказки.

Со временем могут появляться и другие нарушения.

Трудности с подбором слов. Человек всё чаще останавливается посреди фразы, забывает названия привычных предметов или испытывает затруднения при построении предложений.

Потеря ориентации. Даже знакомый маршрут может неожиданно вызвать растерянность. Иногда человеку становится трудно определить, где он находится и как вернуться домой.

Проблемы с повседневными делами. Возникают сложности с планированием покупок, приготовлением привычных блюд, оплатой счетов и другими действиями, которые раньше не требовали усилий.

Изменения поведения. У некоторых пациентов появляются раздражительность, тревожность, апатия или потеря интереса к привычным занятиям.

При этом отдельные симптомы могут долго оставаться малозаметными. Родственники нередко объясняют происходящее усталостью, стрессом или естественными возрастными изменениями.

Не каждый провал в памяти означает болезнь

Врачи подчёркивают: забывчивость далеко не всегда свидетельствует о развитии деменции.

Проблемы с памятью и концентрацией могут возникать из-за хронического стресса, недостатка сна, депрессии, побочного действия некоторых лекарств и других заболеваний.

Поэтому самостоятельно ставить диагноз на основании отдельных симптомов нельзя.

Если нарушения памяти повторяются и становятся более выраженными, необходимо обратиться к врачу.

Диагностика может включать специальные тесты памяти и мышления, неврологическое обследование, лабораторные анализы и магнитно-резонансную томографию головного мозга.

В отдельных случаях специалисты используют дополнительные исследования, позволяющие выявить биологические признаки болезни Альцгеймера, в том числе анализ спинномозговой жидкости или специальные методы визуализации мозга.

Главная задача обследования — не только подтвердить или исключить болезнь Альцгеймера, но и обнаружить другие возможные причины когнитивных нарушений, некоторые из которых поддаются лечению.

Можно ли остановить заболевание?

Полностью излечить болезнь Альцгеймера современная медицина пока не может. Однако своевременная диагностика позволяет раньше начать лечение, организовать необходимую помощь и дольше сохранять самостоятельность пациента.

Важную роль играют физическая активность, когнитивная стимуляция, психологическая поддержка, адаптация домашней обстановки и помощь близких.

В зависимости от состояния пациента врачи могут назначать препараты, облегчающие отдельные симптомы заболевания. Однако их возможности ограничены.

В последние годы появились и новые методы лечения — моноклональные антитела, направленные против амилоидных отложений в головном мозге.

Исследования показали, что некоторые такие препараты способны умеренно замедлять ухудшение памяти и мышления у определённых пациентов на ранних стадиях болезни.

Однако подобное лечение подходит далеко не всем. Оно требует тщательного отбора пациентов и медицинского наблюдения, поскольку может сопровождаться серьёзными побочными эффектами, включая отёк и кровоизлияния в головном мозге.

Поэтому новые препараты не считаются универсальным решением и не способны полностью остановить заболевание.

Когда необходимо обращаться к врачу?

Специалисты советуют обращать внимание не столько на отдельные эпизоды забывчивости, сколько на их повторяемость и влияние на повседневную жизнь.

Если человек иногда забывает имя знакомого или не сразу вспоминает, куда положил ключи, это ещё не повод подозревать болезнь Альцгеймера.

Но если он регулярно забывает недавние разговоры, теряется в знакомых местах, перестаёт справляться с привычными делами или заметно меняется в поведении, откладывать обследование не стоит.

Раннее выявление причин таких изменений позволяет своевременно организовать помощь, исключить другие заболевания и при необходимости рассмотреть доступные варианты лечения.

Главное, что подчёркивают врачи: ухудшение памяти, мешающее повседневной жизни, не следует считать неизбежной частью старения.