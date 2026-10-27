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Саша Савельева после объявления о разводе: «Не нужно доказывать никому, что ты счастлива» 0 328

Люблю!
Дата публикации: 27.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Саша Савельева и Кирилл Сафонов
ФОТО: Instagram

Бывшая солистка группы «Фабрика» Саша Савельева впервые поделилась переживаниями после новости о расставании с актёром Кириллом Сафоновым. Супруги прожили вместе более 16 лет и воспитывают общего сына.

25 октября 42-летняя певица опубликовала совместное видео с Кириллом Сафоновым, в котором они объявили о разводе. Новость вызвала бурную реакцию поклонников, хотя слухи о проблемах в отношениях пары появлялись и раньше.

Спустя несколько часов Савельева вновь обратилась к подписчикам. На этот раз артистка разместила чёрно-белую фотографию и эмоциональную публикацию, посвящённую переживаниям после расставания.

Певица призналась, что в такие моменты необязательно демонстрировать силу и делать вид, будто ничего не произошло. По её словам, важно позволить себе грустить, скучать и переживать происходящее.

«Если сегодня тебе хочется просто побыть в тишине, побудь. Плачь, если хочется плакать. Твоя жизнь не начинается заново. Она продолжается», — написала Савельева.

Артистка также призвала женщин не пытаться убедить окружающих в собственном счастье, если на душе тяжело.

Савельева призналась, что пока не представляет, как сложится её дальнейшая жизнь. Однако она намерена пройти через непростой период, сохранив бережное отношение к себе и близким людям.

Напомним, Саша Савельева и Кирилл Сафонов поженились в апреле 2010 года. У супругов растёт сын Леон. В последнее время пара жила в разных странах: певица находилась в России, а актёр — в Израиле.

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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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