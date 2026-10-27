Джинсы — это любимая часть гардероба многих. Однако их стирка может быть непростой задачей. Правильный уход за джинсовой одеждой поможет сохранить ее в хорошем состоянии.

Правильная стирка джинсов: подготовка

Перед стиркой джинсов стоит учесть несколько важных моментов:

Необходимо вывернуть карманы. Остатки носовых платков или мелочи могут загрязнить джинсы или повредить их. Поэтому всегда проверяйте, нет ли чего-то в карманах.

Выверните джинсы наизнанку. Это поможет избежать выцветания ткани во время стирки и защитит ее.

Застегните пуговицы и молнии, чтобы они не повредили ткань джинсов или других вещей.

Джинсы можно стирать вместе с черной или темной одеждой, но убедитесь, что они похожи по оттенку. Белые или светлые джинсы следует стирать отдельно.

Обратите внимание на материал. Джинсы можно стирать с джемперами и толстовками, но деликатные ткани, такие как шерсть или шелк, лучше не стирать вместе с джинсовой одеждой.

Правильная стирка джинсов: частота

Рекомендуется стирать джинсы как можно реже, чтобы они дольше сохраняли форму и цвет. Некоторые любители джинсов вообще не стирают их, предпочитая удалять загрязнения в морозильной камере.

Если вы все же решите стирать, следуйте советам по программе, температуре и моющему средству, чтобы избежать проблем.

Небольшой совет: если на ткани есть только небольшие пятна, их можно удалить щеткой.

Правильная стирка джинсов: что еще учесть

Теперь можно положить джинсы в стиральную машину. Обратите внимание на следующие советы, чтобы после стирки одежда выглядела как новая.

Стирайте джинсы в щадящем или деликатном режиме при температуре 30 градусов. Это особенно важно для моделей со спандексом, иначе они могут потерять форму. Классические джинсы из чистого хлопка можно стирать при температуре 60 градусов в зависимости от загрязнения.

Выжимайте джинсы со скоростью не более 1000 оборотов в минуту. Для моделей со стрейчем лучше установить 700 оборотов в минуту, чтобы брюки сохраняли свою форму.

Моющее средство

Используйте жидкое моющее средство для деликатных и цветных тканей. Для черных или очень темных джинсов подойдут специальные моющие средства.

Избегайте сильнодействующих моющих средств, так как они могут повредить ткань из-за содержания отбеливателей.

Никогда не используйте кондиционер, так как он размягчает волокна ткани, что приводит к более быстрому износу вещи.

Сушилка

Не кладите джинсы в сушилку, так как высокая температура может привести к усадке. Кроме того, это может вызвать дополнительное трение и ускорить износ ткани.

Лучше всего сушить джинсы в лежачем положении на свежем воздухе. Глажка также не рекомендуется, но если без утюга не обойтись, гладьте джинсы с изнаночной стороны.

Правильная стирка джинсов и сохранение цвета

Со временем цвета джинсов могут вымываться. Чтобы брюки выглядели как новые, можно воспользоваться несколькими хитростями.

Текстильные красители

Текстильные красители помогут освежить джинсы и вернуть им первоначальный цвет, что продлит их срок службы.

Уксус

Чтобы сохранить цвет и форму новых джинсов, замочите их в смеси воды и уксуса 50/50 на ночь перед стиркой. Это поможет предотвратить преждевременное выцветание ткани.

Как вывести неприятные запахи

Если джинсы начали неприятно пахнуть, можно попробовать проветрить их или положить в морозильную камеру. Если запах не исчезает даже после стирки, добавьте в барабан немного пищевой соды — половину чашки будет достаточно для нейтрализации запахов.