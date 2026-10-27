Осень — идеальное время для кулинарных экспериментов с тыквой. Этот яркий овощ способен превратиться не только в привычную кашу или суп, но и в настоящее гастрономическое открытие. Нежная, слегка сладковатая мякоть прекрасно сочетается с сырами, орехами, ароматными травами и сливочным маслом. Предлагаем три рецепта, которые украсят и повседневный, и праздничный стол.

Запечённая тыква с фетой, мёдом и грецкими орехами

Сладость, солёность и хрустящая корочка — сочетание, перед которым трудно устоять.

Это блюдо напоминает изысканную закуску из средиземноморского ресторана. При этом готовится оно удивительно просто. Во время запекания тыква становится мягкой, приобретает насыщенный вкус и лёгкие карамельные нотки. Солоноватая фета оттеняет её природную сладость, грецкие орехи добавляют приятный хруст, а мёд и тимьян завершают ароматную композицию.

Ингредиенты на 4 порции:

Тыква — 800 г

Сыр фета — 150 г

Грецкие орехи — 60 г

Мёд — 2 ст. ложки

Оливковое масло — 3 ст. ложки

Свежий тимьян — 3–4 веточки

Соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 °C. Тыкву очистите от семян, при необходимости снимите кожуру и нарежьте крупными дольками толщиной около двух сантиметров.

Выложите ломтики на противень, застеленный пергаментом. Сбрызните оливковым маслом, слегка посолите, поперчите и посыпьте листочками тимьяна.

Запекайте примерно 25–30 минут, пока тыква не станет мягкой и не покроется золотистыми краями.

Тем временем крупно порубите грецкие орехи и слегка подсушите их на сухой сковороде, чтобы аромат стал более насыщенным.

Готовую тыкву переложите на красивое блюдо, посыпьте раскрошенной фетой и орехами. Полейте тонкой струйкой мёда и украсьте свежим тимьяном.

Маленький секрет. Для более выразительного вкуса добавьте несколько капель бальзамического крема или немного лимонной цедры. Особенно хороша такая тыква в тёплом виде, когда сыр слегка размягчается от жара.

Время приготовления: 35 минут.

Тыквенное ризотто с пармезаном и шалфеем

Итальянская классика с осенним характером.

Настоящее ризотто должно быть нежным, кремовым и слегка текучим. Тыква придаёт ему бархатистую текстуру, золотистый оттенок и деликатную сладость. Пармезан добавляет насыщенность, а шалфей — тонкий пряный аромат.

Это блюдо особенно приятно готовить в прохладный вечер, когда хочется чего-то согревающего и необычного.

Ингредиенты на 4 порции:

Рис арборио или карнароли — 300 г

Тыква — 400 г

Репчатый лук — 1 небольшая головка

Чеснок — 2 зубчика

Овощной или куриный бульон — 900 мл – 1 л

Сухое белое вино — 100 мл

Сливочное масло — 50 г

Оливковое масло — 2 ст. ложки

Пармезан — 70 г

Свежий шалфей — 6–8 листочков

Соль, чёрный перец — по вкусу

Приготовление

Тыкву очистите и нарежьте небольшими кубиками. Половину запеките в духовке при 200 °C до мягкости и измельчите в пюре. Оставшуюся часть сохраните кусочками.

Бульон нагрейте в отдельной кастрюле и поддерживайте горячим на протяжении всего приготовления.

В глубокой сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте мелко нарезанный лук и обжаривайте на небольшом огне до прозрачности. Добавьте измельчённый чеснок и готовьте ещё около минуты.

Всыпьте сухой рис и прогревайте его две минуты, постоянно помешивая. Зёрна должны стать слегка прозрачными по краям.

Влейте белое вино и дождитесь, пока большая часть жидкости выпарится.

Затем начинайте добавлять горячий бульон небольшими порциями, каждый раз дожидаясь, пока рис впитает большую часть жидкости.

Примерно через десять минут добавьте кусочки тыквы, а ещё через пять минут — тыквенное пюре.

Продолжайте готовить, помешивая, пока рис не станет нежным, но сохранит лёгкую упругость в центре. Обычно весь процесс занимает 18–22 минуты.

Снимите сковороду с огня, добавьте половину сливочного масла и натёртый пармезан. Хорошо перемешайте и дайте ризотто постоять под крышкой одну минуту.

На отдельной маленькой сковороде растопите оставшееся масло и обжарьте листочки шалфея до хрустящего состояния.

Разложите ризотто по тарелкам, украсьте шалфеем и при желании добавьте немного пармезана.

Маленький секрет. Не промывайте рис перед приготовлением: именно крахмал на поверхности зёрен помогает создать знаменитую кремовую текстуру ризотто. Готовое блюдо должно мягко растекаться по тарелке, а не лежать плотной горкой.

Время приготовления: 40–45 минут.

Тыквенные ньокки с шалфеем и сливочным маслом

Нежные итальянские клёцки, которые буквально тают во рту.

Ньокки — традиционное итальянское блюдо, напоминающее небольшие мягкие клёцки. Чаще всего их готовят из картофеля, но тыквенный вариант получается особенно интересным: с лёгкой сладостью, красивым золотистым цветом и нежной текстурой.

А если подать ньокки с ароматным сливочным маслом, шалфеем и пармезаном, получится блюдо, достойное хорошего ресторана.

Ингредиенты на 4 порции:

Тыква — 700 г (для получения примерно 350 г густого пюре)

Пшеничная мука — 180–230 г

Яичный желток — 1 шт.

Пармезан — 50 г

Сливочное масло — 70 г

Свежий шалфей — 8–10 листочков

Мускатный орех — щепотка

Соль, чёрный перец — по вкусу

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 °C. Тыкву нарежьте крупными кусками и запекайте около 30–40 минут, пока мякоть не станет совершенно мягкой.

Готовую тыкву остудите, отделите мякоть от кожуры и измельчите в пюре. Если оно получилось слишком влажным, немного подсушите его на сковороде на слабом огне, постоянно помешивая.

Это важный этап: чем меньше влаги останется в тыкве, тем меньше муки понадобится для теста и тем нежнее получатся ньокки.

Отмерьте 350 г остывшего пюре. Добавьте яичный желток, щепотку мускатного ореха, немного соли и половину натёртого пармезана.

Постепенно подсыпайте муку и осторожно перемешивайте. Тесто должно получиться мягким, немного липким, но достаточно плотным, чтобы из него можно было сформировать небольшие клёцки.

Рабочую поверхность присыпьте мукой. Разделите тесто на несколько частей, скатайте из каждой длинный жгут толщиной около двух сантиметров и нарежьте небольшими кусочками.

При желании слегка прижмите каждый кусочек вилкой, чтобы получились характерные бороздки.

В большой кастрюле вскипятите подсоленную воду. Опускайте ньокки небольшими порциями и варите до тех пор, пока они не всплывут. После всплытия подождите ещё около минуты и аккуратно выньте шумовкой.

На широкой сковороде растопите сливочное масло. Добавьте листочки шалфея и прогревайте, пока масло не приобретёт золотисто-ореховый оттенок.

Переложите отваренные ньокки в ароматное масло и осторожно обжарьте одну-две минуты, чтобы на поверхности появилась лёгкая корочка.

Подавайте сразу, посыпав оставшимся пармезаном и свежемолотым чёрным перцем.

Маленький секрет. Не старайтесь сделать тесто слишком плотным. Избыток муки превращает нежные ньокки в тяжёлые клёцки. Если масса липнет к рукам, лучше слегка присыпать рабочую поверхность мукой, чем добавлять слишком много муки внутрь.

Время приготовления: около 60 минут.

Какую тыкву выбрать?

Для всех трёх рецептов особенно хорошо подходят мускатная тыква и сорт хоккайдо. У них насыщенный вкус, приятная сладость и достаточно плотная мякоть.

Для запекания лучше выбирать тыкву, которая хорошо держит форму, а для ризотто и ньокки — сорта с яркой, нежной мякотью, дающей густое пюре.

И ещё один совет: если вы купили большую тыкву, запеките её сразу целиком или крупными кусками. Часть используйте для закуски, часть превратите в пюре для ризотто и ньокки. Оставшееся пюре можно заморозить небольшими порциями — и у вас всегда будет основа для вкусного осеннего ужина.