Вино и сыр… Каждая из нас любит побаловать себя изысканными угощениями, не правда ли? Рассмотрим, с какими сырами можно сочетать популярные сорта вин.

Грюйер относится к сладким сырам с приятным выраженным ореховым ароматом. Прекрасное решение для аперитива! Чтобы окончательно поразить воображение гостей, подайте его вместе с хересом, и не забудьте поставить на стол баночку арахисового масла. Такое сочетание никого не оставит равнодушным.

Сыр Манчего сделан из овечьего молока, именно поэтому он обладает довольно резким вкусом, с нотками ореха. Такой сыр хорош с обжаренными до аппетитного хруста овощами и фруктовым белым вином, например, Совиньон Блан или Вердейо.

Сыр Чеддер — отличная пара для красного сухого вина. Чтобы получить еще больше наслаждения, советуем дополнить бокал вина бутербродом с Чеддером и луком, который предварительно следует слегка припустить на сковороде.

Кажется, в раю, если бы нам удалось попасть туда при жизни, пища была бы именно такой: ломтики пармезана и бокал розового вина. А в сочетании с ореховым хумусом, вам гарантированно удастся испытать настоящий гастрономический оргазм.

Забудьте все, что знали о сыре раньше! Предлагаем вам сделать так: просто купите головку сыра Гауда и пару бутылочек старого доброго Шардоне — этого будет достаточно, чтобы отпраздновать окончание рабочей недели или свой отменный вкус.

Камамбер и Шардоне

Камамбер обладает сливочным, но в то же время достаточно резким вкусом, что отлично подходит для Шардоне. Поджаренная до золотистой корочки курица, рис, заправленный грибным соусом и сыр — такой обед позволит вам почувствовать себя настоящей представительницей аристократического общества. К тому же приготовление подобного блюда не отнимет у вас много времени, чего, правда, не скажешь о деньгах, учитывая наши реалии.

Буррата и Розе брют

Невероятно хочется чего-нибудь сливочного с богатым, насыщенным вкусом? Буррата — лучшее решение. Что касается вина, то в этом случае, вариантов немного: игристое вино или шампанское. Мы всегда выступаем за итальянскую классику: Ламбруско или Розе брют.

Бри и Рислинг

Рислинг, увы, вино недооцененное. Как правило, его считают чересчур сладким. Однако это вино с ярким фруктовым вкусом и медовыми нотками отлично сочетается со сливочным бри, который уравновешивает его приторность. Так что, вместо того, чтобы сомневаться, рискните — не пожалеете.

Горгонзолла и Мускат

Гурманы утверждают, что десертное вино должно обладать как минимум сладковатым привкусом, как максимум — быть намного слаще сыра, который подаётся с ним в паре. Почему? Это позволит как можно дольше наслаждаться вкусом вина, не давая ему раствориться во рту без следа. Для полноценного десерта к такому сочетанию всегда можно добавить яблочный пирог или ванильное мороженое, а лучше — все вместе. Такое блюдо может стать отличным завершением праздничного ужина.