Почему чужие поступки так часто портят нам настроение? Мы обижаемся, когда друзья не приглашают нас на встречу, раздражаемся из-за поведения коллег и переживаем, если близкие не оправдывают наших ожиданий. Между тем существует простой психологический приём, который помогает меньше нервничать и перестать пытаться контролировать окружающих. Для этого достаточно запомнить всего два слова.

Психолог и семейный терапевт Дженнифер Марш советует обратить внимание на принцип, известный как Let Them Theory — «Теория „Позволь им“».

Популярность этой идее принесла американская писательница и мотивационный спикер Мэл Роббинс. Её видео с объяснением принципа собрало миллионы просмотров.

«Пусть так и будет»

В основе метода лежит простая мысль: мы не можем управлять чужими поступками, решениями и чувствами. Зато можем выбирать собственную реакцию на происходящее.

Два слова — «Позволь им» — помогают напомнить себе об этом в моменты раздражения, обиды или разочарования.

Например, друзья решили провести выходные без вас. Вместо того чтобы мучиться вопросами, почему вас не пригласили, попробуйте сказать себе: «Пусть так и будет».

Человек, который вам нравится, не хочет серьёзных отношений? Позвольте ему сделать собственный выбор.

Дети отказываются идти на семейное мероприятие? Не превращайте каждое разногласие в конфликт.

Смысл вовсе не в том, чтобы перестать заботиться о близких. Речь о способности принимать тот факт, что у других людей могут быть собственные желания, интересы и представления о жизни.

Почему мы пытаемся контролировать окружающих?

По словам специалистов, люди нередко тратят огромное количество эмоциональной энергии, стараясь добиться от окружающих определённого поведения.

Нам хочется, чтобы партнёр проявлял больше внимания, друзья чаще звонили, коллеги были ответственнее, а родственники прислушивались к нашим советам.

Когда этого не происходит, возникает ощущение, что нас недооценивают, не уважают или намеренно обижают.

Однако далеко не каждый чужой поступок связан лично с нами.

У людей могут быть собственные проблемы, привычки, приоритеты и обстоятельства, о которых мы даже не подозреваем.

Попытки постоянно менять чужое поведение нередко приводят лишь к новым конфликтам и разочарованиям.

Чужое поведение — тоже ответ

Мэл Роббинс предлагает воспринимать поступки окружающих как информацию, которая помогает лучше понимать людей.

Если человек постоянно отменяет встречи, не выполняет обещания или не проявляет интереса к общению, не обязательно бесконечно добиваться от него другого отношения.

Можно признать реальность и решить, насколько такие отношения подходят вам.

При этом принцип «Позволь им» не означает, что нужно молча терпеть неуважение или отказываться от собственных потребностей.

Напротив, он помогает перенести внимание с попыток изменить другого человека на собственные решения.

Вы не можете заставить кого-то быть внимательным, но можете открыто рассказать о своих чувствах, обозначить границы или пересмотреть отношения.

Как применять метод в повседневной жизни

Психолог Дженнифер Марш рекомендует прежде всего научиться различать ситуации, на которые мы действительно способны повлиять, и обстоятельства, находящиеся вне нашего контроля.

Представьте, что коллега снова ведёт себя не так, как вам хотелось бы. Первая реакция — раздражение, желание спорить или доказывать свою правоту.

Но прежде чем вступать в конфликт, попробуйте остановиться.

Сделайте глубокий вдох и мысленно произнесите: «Пусть так и будет».

После этого задайте себе вопрос: что в данной ситуации зависит именно от меня?

Возможно, стоит спокойно обсудить проблему, изменить порядок взаимодействия или просто перестать переживать из-за чужих привычек.

Такой подход помогает не расходовать силы на бесплодные попытки контролировать других.

Когда этот принцип не работает

Важно понимать, что принятие чужих решений не означает бездействия в любой ситуации.

Если поведение другого человека угрожает вашей безопасности, нарушает личные границы или причиняет реальный вред, необходимо защищать себя и при необходимости обращаться за помощью.

Метод также не заменяет откровенного разговора в близких отношениях. Иногда проблему можно решить именно благодаря честному обсуждению ожиданий и взаимных потребностей.

Главная идея заключается не в равнодушии, а в отказе от иллюзии полного контроля над окружающими.

Два слова, которые помогают сохранить нервы

По мнению Дженнифер Марш, понимание границ собственного влияния освобождает человека от лишней эмоциональной ответственности.

Нам не нужно постоянно исправлять чужие ошибки, добиваться одобрения или заставлять других соответствовать нашим ожиданиям.

Иногда достаточно позволить людям поступать так, как они считают нужным, и сосредоточиться на собственной жизни.

Поэтому, когда в следующий раз чьё-то поведение вызовет у вас обиду или раздражение, вспомните два простых слова: «Позволь им». Возможно, именно они помогут сохранить душевное равновесие и перестать переживать из-за того, что вам неподвластно.