Молочные зубы могут быть подвержены кариесу, что делает их лечение важным.

Что такое «бутылочный кариес»

Кариес — это патологический процесс, который начинается после прорезывания зубов под воздействием различных факторов и приводит к образованию полости. Причиной кариеса молочных зубов чаще всего становится неправильное потребление углеводов. Например, если родители дают ребенку сладкие напитки, такие как соки или молоко, на ночь. Такой кариес называется «бутылочным кариесом». Это происходит из-за того, что ночью не происходит естественного самоочищения полости рта, а количество слюны уменьшается, и именно она нейтрализует образующуюся кислоту.

Кариес может привести к серьезным осложнениям, таким как пульпит и периодонтит. В молочных зубах, как и в постоянных, есть нервы, и они могут вызывать болевые ощущения, доставляя детям дискомфорт.

Почему необходимо лечить молочные зубы

Многие родители ошибочно полагают, что молочные зубы временные и их не нужно лечить, так как они все равно выпадут. Хотя они и временные, природа создала их для определенной цели!

С момента появления молочных зубов до их замены постоянными проходит 12-13 лет. Это достаточно длительный период, в течение которого челюсти должны развиваться, а на временных зубах формируется прикус и созревают постоянные зубы. Молочные зубы играют важную роль в этом процессе.

Также важно помнить, что:

Потеря молочного зуба затрудняет пережевывание пищи, что может негативно сказаться на работе ЖКТ;

Зубы необходимы не только для пережевывания, но и для речеобразования. Отсутствие зубов может затруднить речь и повлиять на социальную адаптацию;

При удалении молочного зуба соседний зуб может занять его место, что может привести к неправильному расположению постоянных зубов;

Пораженный зуб может негативно повлиять на здоровье постоянного зуба, находящегося под ним.

Таким образом, молочные зубы не просто нужно лечить — это необходимо! Лечение молочных зубов может быть сложной задачей, так как дети часто боятся стоматологов, но слаженная работа родителей и врача поможет успокоить маленького пациента и достичь нужного результата.

Четыре мифа о детской стоматологии

Миф 1. Для ухода за детскими зубами не обязательно использовать специальную детскую пасту, можно обойтись обычной пастой для взрослых.

При производстве детской зубной пасты учитываются особенности организма в период формирования детских зубов. Такая паста имеет приятный вкус и содержит минеральные вещества, которые отсутствуют в пастах для взрослых. Поэтому для ухода за детскими зубами следует использовать специальную детскую пасту.

Миф 2. Не нужно лечить кариес на молочных зубах — их можно сразу удалять, ведь они все равно будут меняться.

Это серьезное заблуждение, так как здоровье постоянных зубов зависит от состояния молочных. Удаление зуба, пораженного кариесом, может привести к смещению соседних зубов, что создаст недостаток места для постоянного зуба и может вызвать его кривизну. Кроме того, отсутствие молочных зубов негативно сказывается на пищеварении.

Миф 3. Проблему неправильного прикуса нужно решать только после замены молочных зубов на постоянные.

Стоматологи рекомендуют начинать лечение молочных зубов при первых признаках проблем с их расположением. Откладывание лечения может привести к болям в шее и спине, а также к заболеваниям десен и ЖКТ.

Миф 4. Здоровье зубов не зависит от питания, главное — чтобы ребенок ел все, что ему нравится.

Специалисты утверждают, что недостаток важных питательных веществ и неправильное питание являются основными причинами проблем с детскими зубами. Ребенок, который в три года получает сладкие соки, конфеты и чипсы в избытке, не сможет иметь крепкие и здоровые зубы в будущем.