Белый хлеб — привычная часть рациона миллионов людей. Но специалисты по питанию предупреждают: его регулярное употребление может вызывать резкие колебания уровня сахара в крови, усиливать чувство голода и влиять на обмен веществ. При этом полностью отказываться от любимого продукта необязательно. Важно знать, сколько хлеба вы едите и с чем его сочетаете.

Белый хлеб часто появляется на нашем столе за завтраком, обедом и ужином. Бутерброды, тосты, сэндвичи — всё это удобно, вкусно и быстро. Однако по сравнению с цельнозерновыми продуктами белый хлеб содержит меньше клетчатки и быстрее переваривается.

Как объясняет диетолог Брианна Тобрицхофер в публикации американского издания Health, это может влиять не только на уровень глюкозы в крови, но и на чувство сытости, работу кишечника и обмен веществ.

1. Сахар в крови повышается быстрее

Белый хлеб изготавливают из рафинированной муки. При её производстве из зерна удаляют оболочку, богатую клетчаткой, и зародыш, содержащий ценные питательные вещества.

В результате крахмал такого хлеба быстрее расщепляется до глюкозы, которая поступает в кровь.

Это может вызывать более резкое повышение уровня сахара, особенно если есть белый хлеб отдельно, без других продуктов.

Цельнозерновой хлеб благодаря более высокому содержанию клетчатки обычно переваривается медленнее и способствует более плавному поступлению глюкозы.

2. Организм может вырабатывать больше инсулина

Когда уровень сахара в крови быстро повышается, поджелудочная железа выделяет инсулин — гормон, который помогает клеткам получать глюкозу и использовать её для выработки энергии.

Чем быстрее поступает глюкоза, тем более выраженной может быть реакция организма.

Если питание регулярно включает большое количество быстроусвояемых углеводов, особенно на фоне других неблагоприятных факторов, это может способствовать развитию нарушений обмена веществ.

Одно из таких нарушений — инсулинорезистентность, при которой клетки хуже реагируют на действие инсулина.

Однако важно понимать: сам по себе белый хлеб не означает неизбежного развития инсулинорезистентности. Значение имеют весь рацион, физическая активность, масса тела и индивидуальные особенности организма.

3. Чувство голода возвращается быстрее

Бутерброд из белого хлеба может быстро утолить голод, но насыщение не всегда сохраняется надолго.

Причина заключается в сравнительно небольшом количестве клетчатки и быстром переваривании углеводов.

После повышения уровня сахара в крови он постепенно снижается, и человек может снова почувствовать желание перекусить.

Особенно это заметно, если приём пищи состоит преимущественно из белого хлеба и других рафинированных углеводов.

Добавление белка, овощей или полезных жиров помогает сделать еду более сытной.

4. Может повышаться уровень триглицеридов

Триглицериды — это разновидность жиров, которые циркулируют в крови и используются организмом для хранения энергии.

Когда человек регулярно получает больше энергии, чем расходует, избыток углеводов может способствовать образованию жиров.

Рацион с большим количеством рафинированных углеводов способен повышать уровень триглицеридов, особенно при общей избыточной калорийности питания.

Повышенные триглицериды связаны с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом решающее значение имеет не отдельный кусок хлеба, а общая структура питания.

5. Может усиливаться тяга к быстрым углеводам

Белый хлеб быстро обеспечивает организм доступной энергией.

Однако продукты, содержащие мало клетчатки и белка, нередко оказываются менее сытными, чем полноценный приём пищи.

Из-за этого человек может чаще испытывать желание съесть что-нибудь ещё — например, сладкую выпечку, печенье или дополнительный бутерброд.

Со временем привычка выбирать преимущественно быстроусвояемые углеводы может вытеснять из рациона более питательные продукты.

Диетологи советуют разнообразить питание, включая цельнозерновые изделия, овощи, бобовые и источники белка.

6. Может страдать кишечная микрофлора

Полезные бактерии кишечника нуждаются в пищевых волокнах, которые служат питательной средой для многих представителей микробиоты.

Белый хлеб обычно содержит значительно меньше клетчатки, чем цельнозерновой.

Если он постоянно заменяет продукты, богатые пищевыми волокнами, кишечные бактерии могут получать меньше необходимых им веществ.

Со временем это способно неблагоприятно влиять на разнообразие кишечной микрофлоры.

При этом состояние микробиоты зависит от множества факторов, включая общее питание, образ жизни и состояние здоровья.

7. Может увеличиваться риск метаболического синдрома

Метаболический синдром — это сочетание нескольких нарушений, повышающих вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.

К ним относятся повышенное артериальное давление, увеличение окружности талии, высокий уровень триглицеридов и нарушения регуляции сахара в крови.

Частое употребление белого хлеба в рамках рациона, богатого рафинированными углеводами, может быть одним из факторов, связанных с повышенным риском метаболических нарушений.

Однако нельзя утверждать, что именно белый хлеб становится непосредственной причиной заболевания.

Риск формируется под влиянием совокупности пищевых привычек, наследственности и образа жизни.

8. Организм получает меньше полезных веществ

Цельнозерновой хлеб обычно содержит больше природных витаминов, минералов и растительных соединений, чем белый.

В частности, цельные злаки служат источником магния и витаминов группы B, участвующих в нормальном энергетическом обмене.

При производстве рафинированной муки часть этих веществ удаляется вместе с оболочкой и зародышем зерна.

Поэтому регулярная замена белого хлеба цельнозерновым может помочь улучшить качество питания.

Правда, состав хлеба зависит от производителя: некоторые сорта белого хлеба дополнительно обогащают витаминами и минералами.

Как есть белый хлеб без резких скачков сахара?

Специалисты подчёркивают: полностью исключать белый хлеб из рациона большинству людей необязательно.

Гораздо важнее учитывать размер порции и продукты, с которыми он употребляется.

Например, белый хлеб можно сочетать с яйцами, авокадо, ореховой пастой без добавленного сахара, творогом или овощами.

Белки, жиры и клетчатка помогают замедлить переваривание пищи и могут сделать повышение уровня глюкозы более плавным.

Кроме того, такие сочетания позволяют дольше сохранять чувство сытости.

Какой хлеб лучше выбирать?

Если белый хлеб составляет значительную часть ежедневного рациона, диетологи рекомендуют чаще заменять его цельнозерновым.

При покупке стоит обращать внимание не только на цвет хлеба, но и на состав. Тёмный цвет сам по себе ещё не означает, что продукт изготовлен из цельного зерна.

Предпочтительнее выбирать изделия, в которых цельнозерновая мука указана среди основных ингредиентов и содержится достаточное количество клетчатки.

Главный вывод: белый хлеб не является запрещённым или однозначно вредным продуктом. Но если есть его часто, большими порциями и преимущественно без белка и клетчатки, это может приводить к более выраженным колебаниям сахара в крови и менее продолжительному насыщению.

Небольшие изменения привычного меню — например, цельнозерновой хлеб вместо белого или добавление к бутерброду яйца и овощей — помогут сделать питание более сбалансированным.