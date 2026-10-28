Хорошая новость для любителей сладкого: тёмный шоколад может оказаться не просто вкусным десертом, но и союзником в борьбе с возрастными изменениями.

Учёные обнаружили связь между одним из веществ, содержащихся в какао, и более медленным биологическим старением организма. Однако есть важный нюанс: количество шоколада имеет значение.

Тёмный шоколад давно привлекает внимание исследователей благодаря высокому содержанию антиоксидантов и других биологически активных соединений. Теперь учёные заинтересовались ещё одним его компонентом — теобромином.

Как сообщает медицинское издание Verywell Health, результаты исследования, опубликованного в научном журнале Aging, показали любопытную закономерность: у людей с более высоким содержанием теобромина в крови биологический возраст оказался ниже хронологического.

Иными словами, по некоторым клеточным показателям их организм выглядел моложе, чем можно было ожидать исходя из количества прожитых лет.

Секрет шоколада — в теобромине

Теобромин — природное соединение, содержащееся в какао-бобах. Именно оно, наряду с другими веществами, определяет некоторые характерные свойства шоколада.

Исследователи обнаружили связь между концентрацией теобромина в крови и показателями биологического старения.

Биологический возраст отличается от паспортного. Если хронологический возраст показывает, сколько лет прошло с момента рождения человека, то биологический отражает состояние организма на основании определённых физиологических и молекулярных показателей.

Он может быть связан с вероятностью развития возрастных заболеваний, включая сердечно-сосудистые патологии и некоторые виды рака.

Диетолог Меган Роу из медицинского центра Providence St. Jude отмечает, что теобромин ранее изучался в связи с его возможным влиянием на артериальное давление и воспалительные процессы.

Поэтому обнаруженная связь с показателями старения представляет интерес для специалистов.

Однако исследователи предупреждают: пока речь идёт только о статистической зависимости.

Учёные не доказали, что употребление шоколада действительно замедляет старение или увеличивает продолжительность жизни. Для таких выводов необходимы дополнительные исследования.

Почему тёмный шоколад считают полезным

Теобромин — далеко не единственное вещество, благодаря которому какао привлекает внимание учёных.

Тёмный шоколад содержит магний, железо, цинк и разнообразные растительные соединения.

Особенно ценными считаются полифенолы, в том числе флаванолы, обладающие антиоксидантными свойствами.

Они участвуют в защите клеток от окислительного повреждения — процесса, связанного с воздействием свободных радикалов.

Избыточный окислительный стресс рассматривается как один из факторов, способствующих возрастным изменениям и развитию хронических заболеваний.

Кроме того, некоторые исследования связывают употребление богатых флаванолами продуктов с улучшением функции кровеносных сосудов.

По данным, приведённым Verywell Health, тёмный шоколад может содержать примерно в пять раз больше некоторых полезных растительных соединений, чем молочный или белый.

При этом их количество зависит от сорта какао, способа обработки и состава конкретного продукта.

Какой шоколад лучше выбирать

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение тёмному шоколаду с содержанием какао не менее 70%.

Как объясняет диетолог Меган Роу, такой продукт обычно содержит больше какао-компонентов, включая полифенолы и флаванолы.

Но это вовсе не означает, что ради здоровья необходимо заставлять себя есть горький шоколад.

Полезные растительные соединения можно получать и из других продуктов.

Например, флаванолы и родственные им полифенолы содержатся в чае, винограде, чернике, клубнике, сливах и других ягодах и фруктах.

Поэтому разнообразный рацион способен обеспечить организм необходимыми веществами и без ежедневной плитки шоколада.

Шоколад и мозг: ещё одна интересная связь

Отдельное направление исследований посвящено влиянию какао на работу головного мозга.

Учёные изучают, могут ли содержащиеся в шоколаде антиоксиданты поддерживать когнитивные функции, улучшать кровообращение и влиять на процессы, связанные со старением нервной системы.

Некоторые исследования показывают, что употребление тёмного шоколада может положительно отражаться на отдельных показателях самочувствия и настроения.

Например, в исследовании 2022 года изучалось влияние шоколада с содержанием какао 85% на кишечную микробиоту и эмоциональное состояние.

Авторы предположили, что определённые изменения микрофлоры кишечника могут быть связаны с улучшением настроения через так называемую ось «кишечник — мозг».

Другие исследования рассматривали возможное влияние шоколада с содержанием какао 72% на утомляемость и некоторые показатели работы мозга.

Однако говорить о доказанной способности шоколада предотвращать болезнь Альцгеймера или другие нейродегенеративные заболевания пока преждевременно.

Сколько шоколада можно съедать без вреда

Несмотря на потенциальные преимущества, специалисты советуют соблюдать умеренность.

Диетолог Джен Брунинг, представитель Академии питания и диетологии США, рекомендует ограничиваться небольшой порцией тёмного шоколада.

Оптимальным количеством для сладкого перекуса она называет примерно половину или одну унцию — от 14 до 28 граммов.

Такой кусочек можно съесть после основного приёма пищи или вместе с другим перекусом.

Насыщенный вкус тёмного шоколада позволяет получить удовольствие даже от небольшой порции.

При этом важно помнить о калорийности продукта.

Например, 28 граммов шоколада с содержанием какао 85% могут содержать около 170 килокалорий и 14 граммов жира.

Если регулярно употреблять большие количества шоколада, это может привести к избытку калорий в рационе, нежелательному увеличению веса и проблемам с пищеварением.

Кроме того, чрезмерное увлечение одним продуктом иногда приводит к тому, что человек начинает получать меньше других необходимых питательных веществ.

Можно ли считать шоколад средством омоложения?

Пока учёные не готовы давать такой ответ.

Обнаруженная связь между уровнем теобромина и биологическим возрастом открывает интересное направление исследований, но не доказывает, что шоколад способен остановить или повернуть вспять процессы старения.

Возможно, значение имеет не только само вещество, но и другие особенности питания, образа жизни и состояния здоровья участников исследований.

Специалисты напоминают, что здоровое старение зависит от множества факторов: физической активности, полноценного сна, разнообразного питания, отсутствия вредных привычек и своевременной профилактики заболеваний.

И всё же любителям тёмного шоколада есть чему порадоваться. Небольшой кусочек качественного лакомства вполне может стать частью здорового рациона. Главное — не превращать приятный десерт в лекарство и помнить, что больше не всегда означает лучше.