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Строгое воспитание и его влияние на депрессию у подростков 0 115

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Дата публикации: 28.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Строгое воспитание и его влияние на депрессию у подростков

Исследования бельгийских ученых показывают, как воспитание может влиять на риск депрессии у детей и подростков.

 

Исследования бельгийских ученых показывают, как воспитание может влиять на риск депрессии у детей и подростков, согласно информации от Aussiedlerbote.

Дети, воспитываемые в строгости, имеют более высокий риск развития депрессии, что может привести к серьезным психическим расстройствам в будущем. Ученые изучили влияние строгого воспитания на депрессию с помощью эпигенетики — нового направления исследований.

Связь между строгим воспитанием и депрессией у детей

Эксперты из Левенского университета проанализировали ДНК 44 подростков в возрасте от 12 до 16 лет. 21 из них сообщали о счастливом детстве с поддержкой родителей и возможностью самостоятельности. Остальные 23 подростка рассказали о строгом воспитании, включая манипулятивное поведение и физические наказания, и некоторые из них уже столкнулись с клинической депрессией.

У подростков была измерена степень метилирования, что означает, что химические молекулы изменили информацию в ДНК. Предыдущие исследования близнецов связывали этот процесс с повышенным риском развития депрессии. В результате было установлено, что высокая степень метилирования наблюдалась у тех, кто пережил строгое воспитание.

Стресс в детстве и метилирование

Доктор Эвелин Ван Аше, автор исследования, объясняет, что при метилировании ДНК остается прежней, но дополнительные химические молекулы изменяют способ считывания информации с ДНК. Подростки, сообщавшие о строгом воспитании, проявляли большую склонность к депрессии, и эта склонность, по мнению доктора, была «запечена» в ДНК в процессе метилирования.

Исследователи планируют проверить, смогут ли они связать полученные результаты с более поздними диагнозами депрессии. В будущем более высокий уровень метилирования может служить предупреждающим сигналом о том, что строгое воспитание увеличивает вероятность развития депрессии.

Любой серьезный стресс в детстве может привести к увеличению метилирования. Доктор Эвелин Ван Аше отмечает, что не только строгое воспитание может привести к депрессивному расстройству, и другие виды стресса также могут изменить способ считывания ДНК, увеличивая риск развития депрессии. Однако это предположение требует подтверждения на более крупной выборке.

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