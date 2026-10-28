Оба напитка содержат вещества, полезные для сердца и сосудов, и могут способствовать снижению артериального давления. Однако у каждого есть свои особенности: томатный сок иногда содержит слишком много соли, а гранатовый — довольно большое количество сахара. Какой из них выбрать гипертоникам?
Как сообщает американский медицинский портал Verywell Health, томатный и гранатовый соки богаты калием, антиоксидантами и другими полезными соединениями, которые помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Однако многое зависит не только от самого напитка, но и от его состава.
Чем полезен томатный сок?
Одно из главных достоинств томатного сока — высокое содержание калия. Этот минерал играет важную роль в регулировании артериального давления.
Калий помогает организму выводить избыток натрия с мочой, уменьшая задержку жидкости. Кроме того, он способствует расслаблению стенок кровеносных сосудов, благодаря чему улучшается кровоток.
В одном стакане томатного сока объёмом около 240 мл содержится приблизительно 550 мг калия — около 12% рекомендуемой суточной нормы.
Однако калий сам по себе не является лекарством от гипертонии. Его положительное действие проявляется прежде всего в сочетании со сбалансированным питанием и здоровым образом жизни.
Ещё одно важное вещество, содержащееся в томатах, — ликопин. Именно этот мощный антиоксидант придаёт помидорам характерный красный цвет.
Ликопин помогает защищать клетки и стенки сосудов от повреждений, вызванных свободными радикалами. Предполагается, что благодаря этому он может улучшать работу кровеносных сосудов и способствовать снижению давления.
В чём преимущества гранатового сока?
Гранатовый сок практически не уступает томатному по содержанию калия. В одном стакане находится около 530 мг этого минерала.
Но главная особенность граната — большое количество полифенолов, растительных соединений с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
Среди них особенно выделяются пуникалагины, эллаговая кислота и антоцианы.
Пуникалагины считаются одними из наиболее активных антиоксидантов граната. Эллаговая кислота образуется при распаде некоторых полифенолов, а антоцианы отвечают за красную окраску плодов.
Эти соединения помогают защищать сосуды от окислительного стресса — повреждения клеток свободными радикалами.
Кроме того, они могут способствовать образованию оксида азота — вещества, которое помогает кровеносным сосудам расслабляться и расширяться.
В результате кровоток улучшается, а артериальное давление может снижаться.
Что показали исследования?
Учёные изучали влияние обоих напитков на артериальное давление, однако однозначного победителя пока не определили.
Обзор научных исследований, опубликованный в 2021 году, показал, что употребление томатов, ликопина и продуктов на их основе было связано со снижением систолического, или верхнего, давления в среднем на 6 мм рт. ст.
При этом существенного влияния на диастолическое, или нижнее, давление исследователи не обнаружили.
Другой обзор, опубликованный в 2024 году, продемонстрировал, что продукты из граната могут снижать верхнее давление в среднем на 8 мм рт. ст., а нижнее — примерно на 3 мм рт. ст.
В обоих случаях более выраженный эффект наблюдался у людей, уже страдающих гипертонией.
На первый взгляд гранатовый сок выглядит немного предпочтительнее. Однако специалисты предупреждают, что качество и методики исследований заметно различались, поэтому напрямую сравнивать полученные результаты нельзя.
Для окончательных выводов необходимы дополнительные научные данные.
Соль против сахара: в чём главная разница?
Хотя оба напитка содержат полезные вещества, их питательная ценность существенно различается.
В среднем один стакан объёмом около 240 мл содержит:
|Показатель
|Томатный сок с солью
|Томатный сок без соли
|Гранатовый сок
|Калорийность
|41 ккал
|41 ккал
|134 ккал
|Сахар
|9 г
|9 г
|32 г
|Натрий
|654 мг
|24 мг
|22 мг
|Калий
|556 мг
|556 мг
|533 мг
Как видно из сравнения, гранатовый сок значительно калорийнее и содержит почти в четыре раза больше сахара.
Зато обычный томатный сок с добавлением соли может содержать почти в 30 раз больше натрия, чем гранатовый.
Именно поэтому при выборе напитка важно внимательно изучать этикетку.
Почему гипертоникам лучше отказаться от солёного томатного сока?
Избыток натрия способствует повышению артериального давления, особенно у людей, уже страдающих гипертонией.
Американская кардиологическая ассоциация рекомендует употреблять не более 2300 мг натрия в сутки, а в идеале ограничивать его количество до 1500 мг.
Между тем один стакан обычного томатного сока может содержать около 650 мг натрия. Это приблизительно 28% от верхней рекомендуемой границы и 44% от более строгой суточной нормы.
Получается, что напиток, который потенциально полезен для сосудов, из-за большого количества соли может частично утрачивать свои преимущества.
Поэтому специалисты советуют выбирать томатный сок без добавления соли. В таком напитке содержится всего около 24 мг натрия на стакан.
При этом количество калия и других полезных веществ остаётся практически таким же.
Кому стоит ограничивать гранатовый сок?
У гранатового сока другая проблема — высокое содержание сахара.
В одном стакане может находиться около 32 г сахара. Хотя речь идёт преимущественно о природных сахарах, а не о специально добавленных подсластителях, большие порции такого напитка способны увеличивать общую калорийность рациона и влиять на уровень глюкозы в крови.
Особенно важно учитывать это людям с сахарным диабетом.
Американская диабетическая ассоциация рекомендует ограничивать порции фруктового сока примерно 120 мл и по возможности отдавать предпочтение цельным фруктам, которые содержат клетчатку.
Кроме того, следует избегать сладких напитков на основе граната, в которые производители дополнительно добавляют сахар.
Некоторые фруктовые смеси могут содержать более 20 г добавленного сахара на порцию.
Для сравнения: Американская кардиологическая ассоциация рекомендует женщинам ограничивать количество добавленного сахара примерно 25 г в сутки, а мужчинам — 36 г.
Какой сок в итоге выбрать?
Однозначного ответа на этот вопрос нет.
Если главная цель — поддерживать нормальное артериальное давление и одновременно ограничивать потребление соли, хорошим выбором может стать томатный сок без добавления соли. Он содержит много калия, относительно мало сахара и отличается невысокой калорийностью.
Гранатовый сок также может быть полезен благодаря высокому содержанию полифенолов и антиоксидантов. Однако из-за большого количества природных сахаров его лучше употреблять умеренно, особенно при диабете или необходимости контролировать калорийность питания.
Оба напитка могут быть частью рациона, полезного для сердца и сосудов.
Но специалисты напоминают: ни томатный, ни гранатовый сок не заменяет лекарства от повышенного давления. Даже если отдельные исследования показывают положительный эффект, рассчитывать на напитки как на самостоятельный способ лечения гипертонии нельзя.
Главный вывод: для контроля давления важнее не выбирать между томатом и гранатом, а следить за количеством соли и сахара в рационе, соблюдать рекомендации врача и не отказываться от назначенного лечения.
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