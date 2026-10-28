Оба напитка содержат вещества, полезные для сердца и сосудов, и могут способствовать снижению артериального давления. Однако у каждого есть свои особенности: томатный сок иногда содержит слишком много соли, а гранатовый — довольно большое количество сахара. Какой из них выбрать гипертоникам?

Как сообщает американский медицинский портал Verywell Health, томатный и гранатовый соки богаты калием, антиоксидантами и другими полезными соединениями, которые помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Однако многое зависит не только от самого напитка, но и от его состава.

Чем полезен томатный сок?

Одно из главных достоинств томатного сока — высокое содержание калия. Этот минерал играет важную роль в регулировании артериального давления.

Калий помогает организму выводить избыток натрия с мочой, уменьшая задержку жидкости. Кроме того, он способствует расслаблению стенок кровеносных сосудов, благодаря чему улучшается кровоток.

В одном стакане томатного сока объёмом около 240 мл содержится приблизительно 550 мг калия — около 12% рекомендуемой суточной нормы.

Однако калий сам по себе не является лекарством от гипертонии. Его положительное действие проявляется прежде всего в сочетании со сбалансированным питанием и здоровым образом жизни.

Ещё одно важное вещество, содержащееся в томатах, — ликопин. Именно этот мощный антиоксидант придаёт помидорам характерный красный цвет.

Ликопин помогает защищать клетки и стенки сосудов от повреждений, вызванных свободными радикалами. Предполагается, что благодаря этому он может улучшать работу кровеносных сосудов и способствовать снижению давления.

В чём преимущества гранатового сока?

Гранатовый сок практически не уступает томатному по содержанию калия. В одном стакане находится около 530 мг этого минерала.

Но главная особенность граната — большое количество полифенолов, растительных соединений с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Среди них особенно выделяются пуникалагины, эллаговая кислота и антоцианы.

Пуникалагины считаются одними из наиболее активных антиоксидантов граната. Эллаговая кислота образуется при распаде некоторых полифенолов, а антоцианы отвечают за красную окраску плодов.

Эти соединения помогают защищать сосуды от окислительного стресса — повреждения клеток свободными радикалами.

Кроме того, они могут способствовать образованию оксида азота — вещества, которое помогает кровеносным сосудам расслабляться и расширяться.

В результате кровоток улучшается, а артериальное давление может снижаться.

Что показали исследования?

Учёные изучали влияние обоих напитков на артериальное давление, однако однозначного победителя пока не определили.

Обзор научных исследований, опубликованный в 2021 году, показал, что употребление томатов, ликопина и продуктов на их основе было связано со снижением систолического, или верхнего, давления в среднем на 6 мм рт. ст.

При этом существенного влияния на диастолическое, или нижнее, давление исследователи не обнаружили.

Другой обзор, опубликованный в 2024 году, продемонстрировал, что продукты из граната могут снижать верхнее давление в среднем на 8 мм рт. ст., а нижнее — примерно на 3 мм рт. ст.

В обоих случаях более выраженный эффект наблюдался у людей, уже страдающих гипертонией.

На первый взгляд гранатовый сок выглядит немного предпочтительнее. Однако специалисты предупреждают, что качество и методики исследований заметно различались, поэтому напрямую сравнивать полученные результаты нельзя.

Для окончательных выводов необходимы дополнительные научные данные.

Соль против сахара: в чём главная разница?

Хотя оба напитка содержат полезные вещества, их питательная ценность существенно различается.

В среднем один стакан объёмом около 240 мл содержит:

Показатель Томатный сок с солью Томатный сок без соли Гранатовый сок Калорийность 41 ккал 41 ккал 134 ккал Сахар 9 г 9 г 32 г Натрий 654 мг 24 мг 22 мг Калий 556 мг 556 мг 533 мг

Как видно из сравнения, гранатовый сок значительно калорийнее и содержит почти в четыре раза больше сахара.

Зато обычный томатный сок с добавлением соли может содержать почти в 30 раз больше натрия, чем гранатовый.

Именно поэтому при выборе напитка важно внимательно изучать этикетку.

Почему гипертоникам лучше отказаться от солёного томатного сока?

Избыток натрия способствует повышению артериального давления, особенно у людей, уже страдающих гипертонией.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует употреблять не более 2300 мг натрия в сутки, а в идеале ограничивать его количество до 1500 мг.

Между тем один стакан обычного томатного сока может содержать около 650 мг натрия. Это приблизительно 28% от верхней рекомендуемой границы и 44% от более строгой суточной нормы.

Получается, что напиток, который потенциально полезен для сосудов, из-за большого количества соли может частично утрачивать свои преимущества.

Поэтому специалисты советуют выбирать томатный сок без добавления соли. В таком напитке содержится всего около 24 мг натрия на стакан.

При этом количество калия и других полезных веществ остаётся практически таким же.

Кому стоит ограничивать гранатовый сок?

У гранатового сока другая проблема — высокое содержание сахара.

В одном стакане может находиться около 32 г сахара. Хотя речь идёт преимущественно о природных сахарах, а не о специально добавленных подсластителях, большие порции такого напитка способны увеличивать общую калорийность рациона и влиять на уровень глюкозы в крови.

Особенно важно учитывать это людям с сахарным диабетом.

Американская диабетическая ассоциация рекомендует ограничивать порции фруктового сока примерно 120 мл и по возможности отдавать предпочтение цельным фруктам, которые содержат клетчатку.

Кроме того, следует избегать сладких напитков на основе граната, в которые производители дополнительно добавляют сахар.

Некоторые фруктовые смеси могут содержать более 20 г добавленного сахара на порцию.

Для сравнения: Американская кардиологическая ассоциация рекомендует женщинам ограничивать количество добавленного сахара примерно 25 г в сутки, а мужчинам — 36 г.

Какой сок в итоге выбрать?

Однозначного ответа на этот вопрос нет.

Если главная цель — поддерживать нормальное артериальное давление и одновременно ограничивать потребление соли, хорошим выбором может стать томатный сок без добавления соли. Он содержит много калия, относительно мало сахара и отличается невысокой калорийностью.

Гранатовый сок также может быть полезен благодаря высокому содержанию полифенолов и антиоксидантов. Однако из-за большого количества природных сахаров его лучше употреблять умеренно, особенно при диабете или необходимости контролировать калорийность питания.

Оба напитка могут быть частью рациона, полезного для сердца и сосудов.

Но специалисты напоминают: ни томатный, ни гранатовый сок не заменяет лекарства от повышенного давления. Даже если отдельные исследования показывают положительный эффект, рассчитывать на напитки как на самостоятельный способ лечения гипертонии нельзя.

Главный вывод: для контроля давления важнее не выбирать между томатом и гранатом, а следить за количеством соли и сахара в рационе, соблюдать рекомендации врача и не отказываться от назначенного лечения.