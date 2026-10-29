Избавьтесь от лишних предметов в ванной комнате, чтобы улучшить свое пространство и здоровье.

Если вы никогда не задумывались о том, как вещи меняются в таком жарком и влажном помещении, как ванная комната, самое время узнать об этом больше. Подобный микроклимат влияет на предметы, которые вы там храните, и на ваше здоровье. Это одна из причин, по которой стоит найти новое место для хранения косметики, украшений, полотенец и других вещей. Что же стоит убрать из ванной?

Косметика

Неважно, используете ли вы пудру, крем или жидкую косметику: все это должно храниться при комнатной температуре, а значит, не в ванной комнате. Это еще одна причина инвестировать в новый туалетный столик для спальни или другую подходящую комнату.

Парфюм

То же самое касается духов и других типов ароматов. Даже если вы хотите наслаждаться красивыми бутылочками в ванной, учтите, что жара и влажность ускоряют процесс окисления, из-за чего аромат быстрее портится.

Украшения

Влажная среда в ванной ускоряет процесс окисления украшений и заставляет их потускнеть. Лучше хранить драгоценности в прохладной, сухой комнате, например, в спальне.

Лаки для ногтей

Несмотря на то, что срок службы лаков для ногтей составляет около двух лет, если вы будете держать их в ванной с колеблющейся температурой, этот срок может сократиться. Лучше хранить их в помещении со стабильной температурой, например, в гардеробной или кладовке.

Лекарственные средства

Ванная комната не место для домашней аптечки. Из-за влаги и колебаний температуры лекарства могут испортиться. Лучше хранить их при комнатной температуре и в сухом месте, например, в дальнем ящике.

Кусковое мыло

Во-первых, это облегчит уборку в ванной. Для удобства используйте жидкое мыло с помпой или дозатор, который срабатывает без помощи рук. Это избавит вас от необходимости чистить грязную мыльницу или столешницу.

Постельное белье

В ванных комнатах часто возникает плесень и грибок, поэтому постельное белье и полотенца лучше хранить в другой комнате. Использование вытяжного вентилятора или полотенцесушителя поможет высушить влажные полотенца после душа.

Запасные лезвия для бритвы

Лезвие, которым вы пользуетесь, можно хранить в шкафчике, а остальные лучше держать в другой комнате, например, в кладовке. Влага и пар могут затупить лезвия или заставить их заржаветь.

Книги

Хотя заманчиво держать книгу для чтения в ванной, влажность повредит бумагу. Лучше хранить книги в сухом месте, когда они не используются.

Электроника без водонепроницаемости

Хотя петь в душе — это весело, высокая влажность делает технику, не предназначенную для ванной, уязвимой к повреждениям. Лучше выбирать водонепроницаемое устройство и не заряжать телефон у раковины, так как сочетание воды и зарядки представляет опасность.