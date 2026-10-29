Многие продукты, которые позиционируются как «детские», содержат большое количество сахара, трансжиров и химических добавок.

Существует мнение, что детский организм может без проблем усваивать практически любую пищу. Однако это не совсем так. Родителям важно правильно планировать рацион ребенка, чтобы избежать проблем со здоровьем в будущем. Некоторые продукты, которые нравятся детям, могут негативно сказаться на их здоровье в краткосрочной перспективе. Многочисленные исследования показывают связь между высоким потреблением рафинированного сахара и увеличением заболеваемости диабетом 2 типа среди детей. Увлечение фастфудом и продуктами с высоким содержанием сахара и консервантов может также повлиять на успеваемость — у детей, которые любят сладости, часто возникают проблемы с концентрацией. Врачи обеспокоены ростом случаев детского ожирения. Однако многие из этих проблем можно избежать, исключив из рациона следующие продукты. Сок Существует распространенное мнение, что соки полезны для детей, но это не всегда так. Яркая упаковка с надписью «для детей» может ввести в заблуждение, так как большинство «фруктовых напитков» и соков содержит много сахара. Даже соки с пометкой «свежевыжатый» проходят обработку, в результате которой теряются многие полезные свойства. Хотя в таких напитках может быть некоторое количество витаминов, добавленный сахар сводит на нет их пользу. Вместо сока лучше давать детям целые фрукты, которые содержат витамины и клетчатку. Йогурт Йогурт является отличным пробиотиком, который может восстанавливать микрофлору желудка. Он также содержит кальций, калий, витамин B6 и магний, что делает его полезным для детей. Однако многие производители добавляют в йогурты сахар, чтобы улучшить вкус. Обращайте внимание на содержание сахара и выбирайте натуральные йогурты без подсластителей. Для детей старше двух лет можно использовать мед в качестве подсластителя, а также добавлять свежие фрукты, ягоды и орехи для разнообразия. Хлопья Приготовление завтрака из хлопьев кажется простым: добавьте молоко, и завтрак готов. Однако многие производители хлопьев утверждают, что их продукт подходит для детей, но на самом деле он содержит много сахара и добавок. Не позволяйте пометке «обогащенные» вводить вас в заблуждение — это означает, что продукт сильно обработан. Например, в одном из исследований выяснили, что популярные хлопья Honey Nut Cheerios содержат больше сахара, чем печенье Chips Ahoy! Не жалейте времени на приготовление овсянки с фруктами или яиц и тоста из цельнозернового хлеба. Эти затраты времени окупятся с лихвой.

Куриные наггетсы

Куриные наггетсы — популярная еда для детей в ресторанах быстрого питания и магазинах. Некоторые производители утверждают, что их наггетсы сделаны из настоящей курицы, но главный недостаток этой закуски в том, что они обжариваются во фритюре, который часто содержит трансжиры. Если вашим детям нравятся наггетсы, лучше приготовить их дома. Это просто: нарежьте куриное мясо на полоски, обмакните в взбитое яйцо с щепоткой соли, обваляйте в панировочных сухарях (можно добавить специи по вкусу) и запеките в духовке.

Лапша и макароны быстрого приготовления

Макароны Mac’n’cheese, лапша рамен и спагетти с соусом в банках нравятся не только детям, но и взрослым. Быстро, дешево и вкусно. Однако такая экономия времени и денег может привести к серьезным проблемам в будущем.

Большинство подобных полуфабрикатов содержит много фталатов (химических веществ, которые могут нарушать эндокринную систему) и холестерина, а также некоторое количество сахара. Не жалейте времени на приготовление блюд из цельнозерновых макарон и тертого сыра. Так вы сможете быть уверены в здоровье вашего ребенка.