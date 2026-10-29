Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

5 вредных продуктов, которые не стоит давать детям 0 160

Люблю!
Дата публикации: 29.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: 5 вредных продуктов, которые не стоит давать детям

Многие продукты, которые позиционируются как «детские», содержат большое количество сахара, трансжиров и химических добавок.

 

Существует мнение, что детский организм может без проблем усваивать практически любую пищу. Однако это не совсем так. Родителям важно правильно планировать рацион ребенка, чтобы избежать проблем со здоровьем в будущем. Некоторые продукты, которые нравятся детям, могут негативно сказаться на их здоровье в краткосрочной перспективе.

Многочисленные исследования показывают связь между высоким потреблением рафинированного сахара и увеличением заболеваемости диабетом 2 типа среди детей. Увлечение фастфудом и продуктами с высоким содержанием сахара и консервантов может также повлиять на успеваемость — у детей, которые любят сладости, часто возникают проблемы с концентрацией. Врачи обеспокоены ростом случаев детского ожирения. Однако многие из этих проблем можно избежать, исключив из рациона следующие продукты.

Сок

AdobeStock - https://stock.adobe.com/

 

Существует распространенное мнение, что соки полезны для детей, но это не всегда так. Яркая упаковка с надписью «для детей» может ввести в заблуждение, так как большинство «фруктовых напитков» и соков содержит много сахара. Даже соки с пометкой «свежевыжатый» проходят обработку, в результате которой теряются многие полезные свойства. Хотя в таких напитках может быть некоторое количество витаминов, добавленный сахар сводит на нет их пользу. Вместо сока лучше давать детям целые фрукты, которые содержат витамины и клетчатку.

Йогурт

AdobeStock - https://stock.adobe.com/

 

Йогурт является отличным пробиотиком, который может восстанавливать микрофлору желудка. Он также содержит кальций, калий, витамин B6 и магний, что делает его полезным для детей. Однако многие производители добавляют в йогурты сахар, чтобы улучшить вкус. Обращайте внимание на содержание сахара и выбирайте натуральные йогурты без подсластителей. Для детей старше двух лет можно использовать мед в качестве подсластителя, а также добавлять свежие фрукты, ягоды и орехи для разнообразия.

Хлопья

AdobeStock - https://stock.adobe.com/

 

Приготовление завтрака из хлопьев кажется простым: добавьте молоко, и завтрак готов. Однако многие производители хлопьев утверждают, что их продукт подходит для детей, но на самом деле он содержит много сахара и добавок. Не позволяйте пометке «обогащенные» вводить вас в заблуждение — это означает, что продукт сильно обработан. Например, в одном из исследований выяснили, что популярные хлопья Honey Nut Cheerios содержат больше сахара, чем печенье Chips Ahoy!

Не жалейте времени на приготовление овсянки с фруктами или яиц и тоста из цельнозернового хлеба. Эти затраты времени окупятся с лихвой.

Куриные наггетсы

AdobeStock - https://stock.adobe.com/

 

Куриные наггетсы — популярная еда для детей в ресторанах быстрого питания и магазинах. Некоторые производители утверждают, что их наггетсы сделаны из настоящей курицы, но главный недостаток этой закуски в том, что они обжариваются во фритюре, который часто содержит трансжиры. Если вашим детям нравятся наггетсы, лучше приготовить их дома. Это просто: нарежьте куриное мясо на полоски, обмакните в взбитое яйцо с щепоткой соли, обваляйте в панировочных сухарях (можно добавить специи по вкусу) и запеките в духовке.

Лапша и макароны быстрого приготовления

AdobeStock - https://stock.adobe.com/

 

Макароны Mac’n’cheese, лапша рамен и спагетти с соусом в банках нравятся не только детям, но и взрослым. Быстро, дешево и вкусно. Однако такая экономия времени и денег может привести к серьезным проблемам в будущем.

Большинство подобных полуфабрикатов содержит много фталатов (химических веществ, которые могут нарушать эндокринную систему) и холестерина, а также некоторое количество сахара. Не жалейте времени на приготовление блюд из цельнозерновых макарон и тертого сыра. Так вы сможете быть уверены в здоровье вашего ребенка.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: 10 вещей, которые стоит убрать из ванной для улучшения жизни
Изображение к статье: Гид по хурме: вяжущие и невяжущие сорта, польза и вред, рецепты
Изображение к статье: Рецепты осени: творожные оладьи с яблоками
Изображение к статье: Вкусные и сытные завтраки для худеющих: три рецепта от Джейми Оливера

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: согласованное сообщение
Наша Латвия
Изображение к статье: Новые писатели
В мире
Изображение к статье: Антуан де Масси и принц Альбер
В мире
1
Изображение к статье: Почему птичий мозг работает экономнее, чем звериный
В мире животных
Изображение к статье: Силиня
Политика
2
Изображение к статье: Зеленый кирпич
В мире
Изображение к статье: согласованное сообщение
Наша Латвия
Изображение к статье: Новые писатели
В мире
Изображение к статье: Антуан де Масси и принц Альбер
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео