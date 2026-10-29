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«Бабка в деле!»: 46-летняя Слава устроила горячее шоу у бассейна 1 490

Люблю!
Дата публикации: 29.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Слава

46-летняя певица Слава отправилась на отдых в жаркую страну и решила не скрывать от поклонников, как проводит время. Артистка продемонстрировала фигуру в откровенных нарядах, пошутила над собственной внешностью и показала мужчину, который сопровождает её в поездке.

Певица Слава, настоящее имя которой Анастасия Сланевская, давно известна своим чувством юмора и отсутствием комплексов. Артистка не боится показывать себя без фильтров и ретуши, а к возрасту относится с завидной самоиронией.

Сейчас исполнительница наслаждается отпуском в тёплых краях. Компанию ей составляет концертный директор Николай Макаров, с которым певица регулярно появляется в своих публикациях.

Одно из утренних видео Слава записала в рубашке и нижнем белье. Артистка покрутилась перед камерой, продемонстрировала фигуру и с юмором пожаловалась на последствия вчерашнего ужина.

«Вчера наелись острого! Гиперотёк! Настроение — огонь!» — сообщила певица подписчикам.

Однако отказываться от эффектных нарядов из-за небольшой отёчности Слава явно не собиралась.

Позже она опубликовала ещё один ролик, на котором направляется к бассейну под руку со своим концертным директором. Для прогулки артистка выбрала чёрный купальник и прозрачное платье в горошек, не скрывающее её фигуру.

slava0494.jpg

Instagram

«Приветик, бабка в деле!» — весело объявила Слава.

Поклонники шутку оценили, но с определением «бабка» категорически не согласились. В комментариях певицу буквально засыпали комплиментами.

«Топовая бабуся», «Ну красотка! Всем бы бабулям такими быть», «Ну какая она бабуля, молодая, красивая!» — написали восхищённые подписчики.

Судя по опубликованным кадрам, Слава прекрасно проводит время и не намерена переживать из-за цифр в паспорте. А умение посмеяться над собой, похоже, остаётся одним из её главных секретов привлекательности.

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#шоу-бизнес #отдых #instagram #фигура #знаменитости
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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