46-летняя певица Слава отправилась на отдых в жаркую страну и решила не скрывать от поклонников, как проводит время. Артистка продемонстрировала фигуру в откровенных нарядах, пошутила над собственной внешностью и показала мужчину, который сопровождает её в поездке.

Певица Слава, настоящее имя которой Анастасия Сланевская, давно известна своим чувством юмора и отсутствием комплексов. Артистка не боится показывать себя без фильтров и ретуши, а к возрасту относится с завидной самоиронией.

Сейчас исполнительница наслаждается отпуском в тёплых краях. Компанию ей составляет концертный директор Николай Макаров, с которым певица регулярно появляется в своих публикациях.

Одно из утренних видео Слава записала в рубашке и нижнем белье. Артистка покрутилась перед камерой, продемонстрировала фигуру и с юмором пожаловалась на последствия вчерашнего ужина.

«Вчера наелись острого! Гиперотёк! Настроение — огонь!» — сообщила певица подписчикам.

Однако отказываться от эффектных нарядов из-за небольшой отёчности Слава явно не собиралась.

Позже она опубликовала ещё один ролик, на котором направляется к бассейну под руку со своим концертным директором. Для прогулки артистка выбрала чёрный купальник и прозрачное платье в горошек, не скрывающее её фигуру.

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«Приветик, бабка в деле!» — весело объявила Слава.

Поклонники шутку оценили, но с определением «бабка» категорически не согласились. В комментариях певицу буквально засыпали комплиментами.

«Топовая бабуся», «Ну красотка! Всем бы бабулям такими быть», «Ну какая она бабуля, молодая, красивая!» — написали восхищённые подписчики.

Судя по опубликованным кадрам, Слава прекрасно проводит время и не намерена переживать из-за цифр в паспорте. А умение посмеяться над собой, похоже, остаётся одним из её главных секретов привлекательности.