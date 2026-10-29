Новейшие продукты, процедуры и услуги в сфере красоты, захватывающие конкурсы визажистов, барберов, парикмахеров, спа-мастеров и специалистов по маникюру, мастер-классы и консультации профессионалов – все это уже с 6 по 8 ноября можно будет увидеть на самом ярком событии года в индустрии красоты – выставке Baltic Beauty 2026 на Кипсале!

«Индустрия красоты тесно связана с научно обоснованными решениями, что находит отражение и в предложениях участников выставки. В этом году в центре внимания – косметика, направленная на замедление процессов старения кожи и уход за кожей на разных этапах жизни, в том числе и в период менопаузы. На выставке также будет широко представлена косметика, в которой используются биотехнологии – экзосомы, PDRN, биомиметические пептиды. Растет интерес к приборам, предназначенным для домашнего использования, поэтому на выставке будут представлены комплексные решения для продуманной повседневной рутины. Продолжают укрепляться позиции корейской косметики, что можно будет наблюдать и на выставке», – рассказывает руководитель Baltic Beauty Кристине Чернявска.

Различные товары широкого потребления и профессиональные косметические продукты и услуги в двух залах представят 340 участников выставки из 19 стран – Бельгии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Италии, Китая, Кипра, Республики Корея, Нидерландов, Польши, Португалии, Словении, Финляндии, Испании, Шри-Ланки, Германии и Швеции. Среди участников – как известные латвийские бренды, например, GMT, Labrains, Apimi, Silvanols, Kerman, Spike Brand, Kemern Cosmetic, так и популярная за рубежом косметика, которая наконец-то появилась на нашем рынке. Также будут представлены несколько новых европейских косметических марок, которые впервые заявляют о себе в Прибалтике.

Предложения клиник красоты, самые актуальные продукты, услуги салонов и СПА, а также различные аппаратные технологии – от косметики для ухода за лицом до перманентного макияжа, от наращивания ресниц и ногтей до новейших аппаратных процедур, от средств гигиены полости рта до кремов для эпиляции и депиляции – со всем этим можно будет познакомиться в зале «Мир красоты лица и тела». В зале «Мир красоты волос» будут представлены профессиональная и косметика широкого потребления для волос, инструменты для профессионалов, аксессуары и оборудование для парикмахерских. Посетители смогут проконсультироваться с парикмахерами и понаблюдать за показательными выступлениями виртуозных мастеров мирового уровня. Не забыли и о тех, кто любит красивые украшения, – на выставке будет работать секция аксессуаров «Мир украшений».

Baltic Beauty 2026 предлагает программу образовательных мероприятий – захватывающие события на двух сценах будут проходить в течение всех дней выставки! Профессионалы отрасли смогут ознакомиться с последними тенденциями, привлечь новых клиентов и наладить сотрудничество. А все желающие – понаблюдать за яркими конкурсами, опробовать новейшие косметические продукты и услуги, а также сделать выгодные покупки.

Мероприятия для роста и вдохновения

Выставку Baltic Beauty дополнят разнообразные мероприятия для профессионалов: четыре конференции, более 40 конкурсов, 28 мастер-классов и семинаров. 6 ноября состоится конференция Латвийской ассоциации косметиков и косметологов «Продолжительность жизни – новый код красоты», а также конференция по перманентному макияжу Baltic PMU Conference, организованная Международной ассоциацией профессиональных мастеров по ресницам и бровям. 7 ноября состоится междисциплинарная конференция «Красота и здоровье: медицинский взгляд», организованная Латвийским обществом врачей, а 8 ноября – конгресс мастеров по наращиванию ресниц и дизайну бровей.

Определят победителей Baltic Beauty Awards 2026

Второй раз на выставке будут награждать косметические товары за инновации и выдающиеся достижения – премия Baltic Beauty Awards. Чтобы узнать, какие средства войдут в список лучших, 6 ноября в 12:00 приглашаем вас на церемонию награждения на Главной сцене!

Демонстрации массажей

8 ноября обширную программу мероприятий дополнят также показательные выступления по массажу Baltic Massage Superstar Shine, которые будут проходить в течение всего дня. Организатором мероприятия выступает компания Tallisi Baltija из Литвы.

Дискуссия об ошибках в уходе

Широкий спектр косметических услуг и реклама в социальных сетях побуждают попробовать различные процедуры, однако результат не всегда соответствует ожиданиям. Всегда ли это означает, что была допущена ошибка? 7 ноября в 12:00 на Открытой сцене желающих приглашают наблюдать за дискуссией экспертов, посвященной возможностям, ограничениям, результатам и вероятным долгосрочным последствиям косметических процедур. В мероприятии примут участие пластический хирург д-р Карлис Вердиньш, клинический психолог д-р психологии Илона Кроне, врач и косметолог д-р Ирена Кермен, врач эстетической медицины и косметик д-р Инга Гроскопа, президент Латвийской ассоциации косметиков и косметологов Ренате Рейнсоне, специалист по эстетической и медицинской микропигментации Винета Домашевича и музыкант Микс Дукурс. Посетители смогут задать экспертам интересующие вопросы.

Международный фестиваль парикмахерского искусства

Семинары и мастер-классы от выдающихся парикмахеров и барберов, посвященные современным женским и мужским стрижкам 2026 года, колористике, восстановлению волос, стилю и успешному бизнесу, а также конкурсы для парикмахеров – все это на выставке Baltic Beauty предложит International Hairstyling Festival, который в этом году проходит уже в 32-й раз. Звезды парикмахерского искусства из Латвии и других стран, а также представители брендов: Davide da Villi (Италия), Peter Stolze (Германия), Анна Зенковская, Лукаш Зарихта (Польша), Герман Саар (Эстония), Ксения Литвин (ААЭ), Дайга Лиепиня, Марина Лаце, Davey Cutz или Давис Трукшанс (Латвия) на своих семинарах и мастер-классах откроют секреты своей профессии и покажут новейшие коллекции.

Захватывающие конкурсы

На протяжении всех дней выставки посетителей ждут захватывающие и активные события, которые заставят сердца как участников, так и болельщиков биться чаще. 6 и 7 ноября свое мастерство на международном чемпионате Global Beauty Cups продемонстрируют специалисты маникюра. Кроме того, в первые два дня состоятся чемпионат мастеров по ресницам и бровям Dalila Beauty Cup и конкурс перманентного макияжа Baltic PMU championship.

В свою очередь, парикмахеры будут соревноваться в более чем 20 различных категориях и продемонстрируют свое оригинальное видение моды, создавая современные образы, необычные стрижки, изысканные прически для невест, а также фантазийные прически. Кроме того, 6 ноября парикмахерские школы из всех стран Балтии примут участие в «Открытом кубке парикмахерских школ». 7 ноября состоится Чемпионат Балтии по парикмахерскому искусству, в рамках которого ведущие мастера женских причёсок будут соревноваться в категории Hair Ring, а барберы и специалисты по мужским стрижкам поборются за звание лучших в категории Barber Ring. 8 ноября пройдёт конкурс Braiding Battle, в котором участникам предстоит создавать причёски из африканских косичек.

8 ноября состоятся международные конкурсы стилистов и визажистов, которые обещают быть яркими, креативными и визуально впечатляющими. В этом году школа-студия имиджа Unastyle организует три конкурса: для визажистов – Creative Makeup, для стилистов – Full Fashion Look и для команд (парикмахер и визажист) – Celebrity Look. Лучшие работы и мастеров всех трех конкурсов можно будет увидеть на церемонии награждения на Главной сцене с 15:30 до 17:00. Программа: www.bt1.lv/balticbeauty/program.php

Выставку организует Международная выставочная компания BT 1 и Skaistums matu kosmētika в сотрудничестве с Латвийской ассоциацией косметиков и косметологов, Латвийской ассоциацией парикмахеров и косметологом, Латвийским обществом врачей, Латвийской федерацией Spa&wellness, Международной ассоциацией профессиональных мастеров по ресницам и бровям, школой-студией имиджа Unastyle, Татьяной Киви и Global Beauty Cups.

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Время работы выставки: