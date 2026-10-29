Актриса Елизавета Боярская отправилась вместе с детьми в Баку и посетила одно из самых узнаваемых мест советского кинематографа. Во время прогулки она сделала памятный семейный снимок там, где снимали знаменитую сцену из комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».

В путешествие актриса взяла сыновей Андрея и Григория, рождённых в браке с Максимом Матвеевым. В столице Азербайджана семья побывала на улице, ставшей известной благодаря приключениям Семёна Семёновича Горбункова в исполнении Юрия Никулина.

Именно здесь снимали эпизод, в котором главный герой поскальзывается, падает и произносит ставшую крылатой фразу «Чёрт побери!». По сюжету на этом месте должен был оказаться контрабандист Геша Козодоев, которого сыграл Андрей Миронов, однако из-за случайности в ловушку попал Горбунков.

Боярская не упустила возможности сфотографироваться в знаменитом кинематографическом месте вместе с детьми. Семейный кадр появился в социальных сетях.

Актриса и её супруг Максим Матвеев стараются не афишировать подробности личной жизни. Тем не менее иногда они делятся семейными моментами и рассказывают об отношениях.

Недавно Матвеев признался, что между ним и Елизаветой нет профессионального соперничества. По словам актёра, супруги с пониманием относятся к особенностям работы друг друга и умеют находить баланс между карьерой и семьёй.

Елизавета Боярская и Максим Матвеев воспитывают двух сыновей: старшего Андрея и младшего Григория.