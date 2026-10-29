По-латински хурма называется diospyros, что переводится как «пища богов» или «божественный огонь». Насыщенный желто-оранжевый цвет хурмы радует глаз в хмурые осенние и зимние дни. Этот фрукт богат полезными веществами, обладает эффектом омоложения и, по мнению некоторых диетологов, может даже заменить чашку кофе. Однако не вся хурма одинаково вкусна и полезна. Рассмотрим особенности выбора и способы извлечения максимальной пользы из этого фрукта.
Изучаем сорта хурмы и их полезные свойства, выясняем, почему хурма вяжет, и какие сорта наиболее питательны.
Полезные свойства
Яркий оранжевый цвет хурмы свидетельствует о высоком содержании бета-каротина. В ней также много натрия, магния, калия, йода и железа. Исследования показывают, что в 100 граммах хурмы клетчатки в два раза больше, чем в 100 граммах яблок, а также много фенольных соединений, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
- Хурму стоит включить в рацион тем, кто стремится к омоложению: в плодах много катехинов — полифенольных соединений с омолаживающим эффектом. Рекомендуется есть хурму с кожицей, так как в ней содержится много антиоксидантов.
- Хурма — отличный перекус в течение рабочего дня благодаря высокому содержанию калия и фруктозы. Один средний плод может зарядить энергией не хуже порции кофе американо.
- Хурму можно использовать для профилактики отеков как природный диуретик. Высокое содержание калия помогает организму избавиться от лишней жидкости, не теряя полезных веществ, а магний снижает риск образования камней в почках.
- Благодаря высокому содержанию бета-каротина, лютеина и зеаксантина хурма является суперфудом для глаз. Один плод обеспечивает около 55% рекомендуемой суточной нормы витамина А, который важен для здоровья сетчатки.
- Регулярное употребление хурмы может укрепить иммунитет. Некоторые нутриционисты считают, что благодаря высокому содержанию антиоксидантов, витамина А и бетулиновой кислоты она может помочь в борьбе с онкологией.
- Интересный факт: в некоторых восточных странах хурму используют как средство от икоты.
Лучшие сорта хурмы
Существует более 500 сортов хурмы, которые можно условно разделить на плоды с вязкой мякотью (обычно из-за высокого содержания танинов) и с невязкой. Наиболее популярные сорта в России:
Восточная (хурма Хачиа)
Наиболее распространенный сорт: ягоды слегка удлиненные с ярко-оранжевой кожицей. Хурма не слишком сладкая, но довольно терпкая. Чтобы избавиться от вяжущего вкуса, можно положить ее в пакет с яблоками на пару дней, в морозильник на сутки или дождаться, пока плод дозреет и станет мягким, как пудинг.
Россиянка
Гибридный сорт, выведенный в Крыму. Плоды небольшие, плоские, насыщенного оранжевого цвета. Хурма твердая и на вкус терпкая. «Россиянка» быстро дозревает, становясь мягкой, сладкой и невязкой.
Шарон
Сорт, выведенный в израильской долине. Шарон отличается мягким ароматом и приятным вкусом без вяжущего привкуса, даже когда хурма еще твердая. Обычно это круглые плоды размером с помидор, практически без семян. Цвет кожицы варьируется от светло-оранжевого до красно-оранжевого.
Фую
Плоды со светло-оранжевой кожицей, сладкие и хрустящие, немного напоминающие яблоко. Содержание танинов в хурме невысокое, поэтому она невязкая и ее можно есть даже в твердом состоянии.
Королек (шоколадная хурма)
Плод с темно-оранжевой кожицей и коричневой мякотью. Это хурма с высоким содержанием йода, но при этом невязкая. На вкус ягода сладкая, но не приторная.
Ромашка (инжирная хурма)
Один из самых ранних сортов хурмы, получивший название из-за характерной формы. Обычно имеет темно-оранжевый цвет. Плод мягкий и сладкий. Светлые плоды могут быть без косточек, но с вязкой мякотью.
Медовая хурма (мандариновая)
Плоды с кожицей и мякотью мандаринового цвета, мягкие (часто даже желеобразные) и очень сладкие. Благодаря высокому содержанию сахаров этот сорт можно считать одним из самых питательных.
Противопоказания
Людям с индивидуальной непереносимостью хурмы, а также тем, кто склонен к пищевым аллергиям и страдает сахарным диабетом, следует быть осторожными с этим фруктом из-за высокого содержания сахаров. Кормящим женщинам стоит включать хурму в рацион с осторожностью, так как она может вызвать аллергию у малыша. Детям рекомендуется начинать давать хурму с трех лет.
Не рекомендуется есть хурму, особенно вязкие сорта, на пустой желудок и при проблемах с кишечником (например, при хронических запорах и атонии). Плод нельзя сочетать с блюдами из краба или есть после них — это может привести к образованию камней в желудке. Также не стоит запивать хурму молоком или холодной водой. При обострении заболеваний почек или мочевого пузыря от хурмы как естественного диуретика лучше отказаться.
3 рецепта с хурмой
Мы привыкли употреблять хурму в свежем виде, а также многие пробовали сушеную хурму, популярную в Японии и Южной Корее (ежегодно в уезде Ендон проходит Фестиваль сушеной хурмы). Но существует множество рецептов блюд с хурмой. Попробуйте!
Хурма с йогуртом и фисташками
Греческий йогурт выложить на тарелку, сверху положить пару кусочков зрелой хурмы, посыпать дроблеными фисташками, добавить немного меда и щепотку крупной морской соли.
Топпинг для пиццы
Две очень зрелых сладких хурмы нарезать, смешать с 220-250 граммами козьего сыра, одной столовой ложкой порубленного свежего базилика и добавить немного оливкового масла extra virgin.
Закуска из хурмы с мятным маскарпоне
Смешать маскарпоне с мятой и лимонным соком, добавить немного меда. Хурму нарезать пластинками и выложить на них смесь маскарпоне с мятой, посыпать измельченными фисташками и семенами граната.
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