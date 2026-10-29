Людям с индивидуальной непереносимостью хурмы, а также тем, кто склонен к пищевым аллергиям и страдает сахарным диабетом, следует быть осторожными с этим фруктом из-за высокого содержания сахаров. Кормящим женщинам стоит включать хурму в рацион с осторожностью, так как она может вызвать аллергию у малыша. Детям рекомендуется начинать давать хурму с трех лет.

Не рекомендуется есть хурму, особенно вязкие сорта, на пустой желудок и при проблемах с кишечником (например, при хронических запорах и атонии). Плод нельзя сочетать с блюдами из краба или есть после них — это может привести к образованию камней в желудке. Также не стоит запивать хурму молоком или холодной водой. При обострении заболеваний почек или мочевого пузыря от хурмы как естественного диуретика лучше отказаться.