Картофельное пюре — универсальный гарнир, который нравится как взрослым, так и детям. Оно особенно популярно в холодный сезон, когда на столе чаще появляются сытные блюда, вызывающие ностальгию. Этот гарнир может стать отличным дополнением к многим согревающим зимним блюдам. Но как приготовить идеальное нежное сливочное пюре, как у шеф-поваров? Нужно ли использовать специальные приспособления или лучше воспользоваться электрическим венчиком? Или, может быть, дело в ингредиентах? Стоит ли добавлять сливки? И какую картошку лучше выбрать?

Пол Росситер, лондонский менеджер по кейтерингу с двадцатилетним опытом работы в индустрии питания, поделился секретами, накопленными профессионалами. Многие считают, что секрет мягкого воздушного пюре заключается в добавлении сливок, однако Росситер сомневается в этом методе. Он утверждает: «Я никогда не видел, чтобы шеф-повар добавлял сливки в картофельное пюре на профессиональной кухне. Большинство поваров полагаются на большое количество масла, небольшое количество молока, много соли и белого перца».

Эксперт также отметил, что во многих заведениях используют специальные полуфабрикаты. «Некоторые сети пабов используют гранулы пюре — это немного похоже на картофельное пюре быстрого приготовления, которое можно купить в магазине, и масло», — сказал Пол. Однако, по его мнению, секрет идеального пюре вовсе не в готовой смеси, а в правильных инструментах, которые позволяют добиться однородности и нежности консистенции. «На коммерческой кухне мы, как правило, используем механический инструмент, называемый смачивателем, чтобы удалить все комки и получить шелковисто-гладкую массу. Это немного похоже на гигантский чесночный пресс: вы проталкиваете приготовленный картофель через устройство, затем добавляете масло, молоко, соль и перец».

Тем не менее, Пол Росситер отметил, что дома он использует не профессиональное устройство, а обычный пресс для пюре, который есть практически в каждом доме. «Честно говоря, я предпочитаю использовать дома классический пресс для картофельного пюре, и в моем пюре никогда не бывает комочков», — добавил он, пошутив, что этот метод требует немало усилий.

Какой же способ приготовления пюре предпочесть? Давить картошку традиционным прессом, взбивать ее электрическим венчиком или использовать профессиональное оборудование, рекомендованное шеф-поварами? В TikTok популярны ролики с участием блендеров и автоматических венчиков, которые придают вареному картофелю кремообразную консистенцию. Однако пресс, которым хозяйки пользуются уже много лет, также имеет множество поклонников, так что выбор остается за вами — ориентируйтесь на свой опыт, количество усилий, которые вы готовы приложить, и размеры своей кухни.

Влияет ли сорт картофеля на то, каким получится картофельное пюре? Профессионалы уверены, что одни сорта взбиваются намного лучше, чем другие. Обратите внимание на то, что продается в магазине, и постарайтесь понять, насколько однородной может быть текстура финального блюда в зависимости от сорта.

Обратите внимание на то, что вы добавляете к картошке. Слишком большое количество сливочного масла может негативно сказаться на здоровье из-за холестерина. В целом можно обойтись без большого количества масла, если использовать хорошее обезжиренное или полуобезжиренное молоко. Чтобы придать пюре дополнительный вкус, вы можете добавить в него разные ингредиенты. Например, ложка хрена сделает гарнир ярче, добавление шпината придаст ему текстуру, а натертый на терке пармезан добавит глубины и сложности. Многие посыпают картофельное пюре зеленым луком, но есть и другие вариации, включая добавление красной икры.

Как приготовить идеальное пюре? Для начала очистите и нарежьте картофель, чтобы он быстрее сварился, когда вы бросите его в кастрюлю с кипящей подсоленной водой. Он должен быть готов примерно через 15 минут. Слейте воду и снова поставьте кастрюлю на плиту, убавив мощность. Добавьте к картошке щедрую ложку сливочного масла, немного молока, щепотку соли и щепотку черного или белого перца. Возьмите электрический венчик или другое приспособление, которое придаст гарниру однородность, и взбивайте пюре, пока картофель не станет шелковистым и кремообразным. По желанию добавьте хрен или цельнозерновую горчицу и хорошо перемешайте пюре, проверяя, нет ли в нем комочков.