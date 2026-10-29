Как правильно стирать полотенца, чтобы они были чистыми и пушистыми? Это вполне достижимая цель, и с правильными советами это не так сложно.

Правильная подготовка

Для достижения наилучших результатов важно правильно подготовить полотенца. Как и все текстильные изделия, их следует сортировать по цвету, чтобы сохранить яркость красок. Белые полотенца лучше стирать отдельно, так как они выдерживают высокие температуры, не теряя своего цвета.

Как часто стирать полотенца

Если вы принимаете душ ежедневно, полотенца для душа или ванны следует менять каждые 3–5 дней. В противном случае их можно использовать немного дольше. В семьях с несколькими людьми полотенце для рук лучше менять каждый день для поддержания гигиены. Если вы живете один, меняйте полотенце каждые 3 дня.

Фланелевые полотенца, используемые для лица или других частей тела, нужно менять каждый день. Полотенца, которые вы берете с собой на занятия спортом, следует стирать после каждого использования.

Температура и программа стирки

Обычно достаточно стирать полотенца при температуре 60 градусов. Это экономит электроэнергию и убивает микроорганизмы. Однако белые махровые полотенца можно стирать при температуре до 95 градусов, если они сильно загрязнены. Льняные полотенца также можно стирать при таких высоких температурах. Цветные полотенца с вышивкой следует стирать в соответствии с указаниями на этикетке, чаще всего при 40 градусах. Для достижения максимальной чистоты добавьте гигиенический ополаскиватель.

Для экономии электроэнергии используйте барабан стиральной машины по максимуму и не стирайте только несколько полотенец. Можно добавить к ним постельное белье, которое выдерживает такие же высокие температуры.

Правильное моющее средство

Для белых полотенец подойдут порошковые средства для интенсивной стирки с отбеливающим эффектом. Если вы предпочитаете экологические варианты, выбирайте моющее средство с минимальным содержанием отдушек, что подходит для аллергиков. Цветные полотенца лучше стирать жидким моющим средством для цветного белья, чтобы сохранить их яркость.

Как восстановить посеревшие полотенца

Некоторые домашние средства могут помочь вернуть свежесть посеревшим или заплесневелым полотенцам.

Уксус

Добавьте столовую ложку уксуса в стиральную машину. Это поможет сделать полотенца ярко-белыми и облегчит удаление трудновыводимых пятен.

Пищевая сода

Пачка пищевой соды также поможет вернуть белизну полотенцам. Просто добавьте ее в барабан стиральной машины и стирайте как обычно.

Яичная скорлупа

Размельчите скорлупу яйца и положите ее в тканевый мешок, добавив в стирку. Скорлупа будет действовать как естественный отбеливатель.

Сушка полотенец

Большинство полотенец можно без проблем помещать в сушилку. Если вы не хотите ее использовать или у вас ее нет, развесьте полотенца на открытом воздухе, но не под палящим солнцем. Не оставляйте полотенца на улице слишком долго, иначе волокна станут жесткими. Лучше всего они сохнут при легком ветерке, оставаясь красивыми и пушистыми.

Глажка полотенец

Для гигиеничности полотенца можно слегка прогладить, чтобы убедиться, что все микробы погибли. Однако не рекомендуется гладить махровые полотенца, так как под воздействием тепла волокна расплющиваются. Для глажки лучше подходят хлопковые или льняные изделия.

Нужно ли стирать новые полотенца

Новые полотенца часто обрабатываются специальными средствами и не впитывают влагу так хорошо, как должны. Поэтому перед первым использованием их следует обязательно постирать.

Нужно ли использовать смягчитель ткани

Лучше не стирать полотенца со смягчителем ткани, обычного стирального порошка будет достаточно. Смягчитель покрывает волокна пленкой, что делает их более мягкими, но ухудшает впитываемость ткани.