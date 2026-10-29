Я выращиваю красный лук (сорта Кармен, Ред Барон) уже три года и очень довольна урожаем: размер луковиц достигает ладони!

Все работы провожу осенью, включая подготовку грядки и посадку лука.

Грядку разбиваю на солнечном возвышенном склоне, чтобы весной снег быстро сошел, а земля прогрелась. За 2 недели до посадки копаю канавку глубиной 30–35 см и шириной 40 см. В нее укладываю слоями опавшие листья, измельченные стебли бархатцев и огородную землю. Сверху насыпаю золу — 1 л на 1 кв. м. По высоте до края канавки должно остаться 4-5 см. Проливаю грядку раствором микробиологического средства.

Важно правильно выбрать время посадки: если посадить рано, лук начнет расти осенью и погибнет с наступлением морозов. Поэтому я жду устойчивой холодной погоды, когда за ночь землю прихватывает мороз, а днем отпускает. Обычно такой период наступает в октябре-ноябре.

Отбираю севок среднего размера, не замачиваю и не обрезаю верхушку. Высаживаю луковички в две строчки на расстоянии 10–15 см на глубину 3-4 см.

Засыпаю смесью земли и перегноя (1:2). Когда наступит устойчивая морозная погода, укрываю черным спанбондом и сверху насыпаю листья.

Весной, после таяния снега, не спешу снимать укрытие — в это время развивается корневая система. Раз в неделю проверяю посадки, и после появления зеленых ростков зимнее укрытие снимаю. Когда растения окрепнут, вношу органическую подкормку (1:15) 1 раз в 2 недели. Отстающие растения подбадриваю раствором из пачки дрожжей (100 г) на ведро воды (10 л). В жаркую погоду поливаю лук из лейки 2 раза в неделю, чтобы земля промокла на 15–20 см. Если прогнозируется жаркая погода, проливаю всю грядку дождеванием. По влажной почве 1 раз подкармливаю растения раствором из суперфосфата (30 г) и золы (0,5 л) на 10 л воды. За месяц до уборки полив и подкормки прекращаю. Перед выкопкой желтеют нижние листья, затем лук полегает и готов к выкопке. Таким же способом я выращиваю лук других цветов: белый и традиционный желтый.

"1000 секретов".