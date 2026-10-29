Вздутие живота часто связывают исключительно с неподходящими продуктами или заболеваниями пищеварительной системы. Однако неприятное чувство распирания может усиливаться и из-за повседневных привычек: слишком быстрой еды, разговоров за столом, жевательной резинки, газированных напитков и резкого увеличения количества клетчатки.

Само по себе вздутие не всегда означает, что в кишечнике скопилось чрезмерное количество газа. У некоторых людей оно связано с повышенной чувствительностью пищеварительной системы, запором или особенностями взаимодействия кишечника и нервной системы.

Разберём привычки, которые действительно могут провоцировать или усиливать неприятные ощущения.

Еда на бегу

Когда человек торопится, он обычно ест быстрее, хуже пережёвывает пищу и заглатывает больше воздуха.

Часть воздуха выходит с отрыжкой, но некоторое его количество может попасть дальше в пищеварительный тракт и усилить ощущение распирания.

Чтобы снизить риск дискомфорта, специалисты советуют есть сидя, не торопиться и тщательно пережёвывать каждый кусок.

Активные разговоры и смех во время еды

Сам по себе смех не является причиной заболевания. Однако оживлённые разговоры и смех за столом могут приводить к тому, что человек чаще открывает рот, прерывает жевание и заглатывает дополнительный воздух.

Такое состояние называют аэрофагией. У чувствительных людей оно способно усиливать отрыжку, газообразование и вздутие.

Полностью отказываться от общения за столом не нужно. Достаточно не разговаривать с полным ртом, есть медленнее и делать паузы.

Привычка постоянно жевать резинку

Во время жевания человек регулярно сглатывает слюну и небольшие порции воздуха. Поэтому частое или продолжительное использование жевательной резинки может усиливать отрыжку и вздутие.

Дополнительной причиной дискомфорта иногда становятся сахарозаменители, содержащиеся в жвачке без сахара. Сорбитол, ксилит и другие подсластители, названия которых часто заканчиваются на «-ол», у некоторых людей вызывают газообразование или послабление стула.

Утверждение о том, что жевательная резинка обязательно «нарушает работу желудочно-кишечного тракта» из-за выделения желудочного сока, слишком категорично. Основные подтверждённые причины возможного дискомфорта — заглатывание воздуха и действие отдельных подсластителей.

Напитки через трубочку

При питье через трубочку вместе с жидкостью может заглатываться дополнительный воздух. Особенно заметным эффект бывает, если человек пьёт быстро.

Если вздутие беспокоит регулярно, стоит попробовать отказаться от трубочки и пить небольшими глотками прямо из стакана.

Газированные напитки

Вместе с газированными напитками в желудок попадает углекислый газ. Часть его выходит с отрыжкой, но у чувствительных людей такие напитки могут вызывать чувство переполнения и усиливать вздутие.

При этом значение имеет не только сладкая газировка. Неприятные ощущения способна вызывать и обычная газированная минеральная вода.

Еда в состоянии стресса или перед экраном

Стресс способен влиять на работу пищеварительной системы и усиливать симптомы синдрома раздражённого кишечника. Кроме того, за просмотром новостей или сериалов человек часто ест быстрее и хуже замечает момент насыщения.

Однако утверждать, что при стрессе пища «гниёт в желудке», неправильно. Речь идёт скорее об изменении моторики пищеварительного тракта, повышенной чувствительности к ощущениям в животе и нарушении привычного режима питания.

Если есть возможность, во время еды лучше отложить телефон, сесть за стол и сосредоточиться на самой трапезе.

Резкое увеличение количества клетчатки

Клетчатка необходима для нормальной работы кишечника, но её количество в рационе следует увеличивать постепенно.

Если человек внезапно начинает есть много бобовых, отрубей, цельнозерновых продуктов, сырых овощей и фруктов, кишечные бактерии получают больше субстрата для ферментации. Это может временно усилить газообразование и вздутие.

Особенно важно постепенно увеличивать количество клетчатки людям с чувствительным кишечником. Одновременно необходимо употреблять достаточно жидкости.

Привычка сразу ложиться после еды

Горизонтальное положение после плотной еды у некоторых людей может усиливать тяжесть, изжогу и ощущение переполнения.

Однако утверждение, что желудку обязательно требуются ровно 40 минут действия силы тяжести, научно не подтверждено.

После еды полезнее некоторое время оставаться в вертикальном положении. Спокойная прогулка может поддержать пищеварение и помочь уменьшить дискомфорт. Интенсивные тренировки сразу после плотного приёма пищи при этом нежелательны.

Нужно ли ограничивать воду после еды?

Распространённое мнение о том, что вода после еды «разбавляет желудочный сок» и отправляет непереваренную пищу в кишечник, не имеет убедительного подтверждения.

Достаточное употребление жидкости, напротив, важно для нормальной работы кишечника и профилактики запора.

Дискомфорт может возникнуть, если после плотной еды очень быстро выпить большой объём жидкости. В этом случае проблема связана скорее с временным переполнением желудка и возможным заглатыванием воздуха, а не с нарушением пищеварения.

Что поможет уменьшить вздутие?

Для начала можно попробовать несколько простых изменений:

есть медленнее и тщательно пережёвывать пищу;

уменьшить размер порций;

не разговаривать с полным ртом;

отказаться от трубочек и газированных напитков;

ограничить жевательную резинку;

увеличивать количество клетчатки постепенно;

вести дневник питания и отмечать продукты, после которых симптомы усиливаются;

больше двигаться и совершать спокойные прогулки.

Не стоит сразу принимать ферменты, сорбенты или пищевые добавки без понимания причины симптомов. Выбор препарата зависит от того, чем именно вызвано вздутие.

Когда необходимо обратиться к врачу?

Периодическое вздутие обычно не представляет опасности. Однако консультация врача необходима, если оно не проходит, регулярно возвращается или заметно мешает повседневной жизни.

Особенно важно не откладывать обследование, если одновременно появились:

сильная или постоянная боль в животе;

кровь в стуле;

необъяснимая потеря веса;

стойкий запор или диарея;

тошнота или рвота;

потеря аппетита;

быстрое насыщение небольшим количеством пищи;

выраженное ухудшение общего состояния.

Вздутие действительно может усиливаться из-за незаметных повседневных привычек. Но если простые изменения не помогают, не стоит списывать всё на жвачку, разговоры или газировку — повторяющиеся симптомы могут требовать медицинского обследования.