Частое хождение на цыпочках может быть отклонением от нормы, на которое многие родители не обращают внимания.

Хождение на цыпочках не является физиологичным для детского организма. Родителям, замечающим неправильную походку, не стоит считать это просто игрой — для детей старше одного года это не считается нормой. Вспомните, как ваш ребенок вел себя до своих первых шагов. Если вы замечали, что, когда вы ставили малыша на ровную поверхность, он начинал скрещивать ноги, сильно напрягал их и не опирался на всю стопу, а лишь касался поверхности передней частью, это может указывать на повышенный мышечный тонус.

Почему возникает мышечный тонус?

Причины повышенного тонуса часто связаны с родовыми травмами, о которых родители могут не подозревать. Мальчики чаще ходят на цыпочках, так как у них при рождении больший размер головы, что увеличивает риск получения родовой травмы. Эти травмы могут нарушать работу нервных центров, регулирующих тонус скелетной мускулатуры. Если не восстановить баланс в теле, даже небольшие смещения костей могут привести к нарушению кровоснабжения головного мозга.

Как чаще всего лечат гипертонус?

Неврологи и ортопеды часто назначают курс массажа. Если массажист опытный, эффект от процедур может быть заметен. Однако не стоит радоваться снижению тонуса, так как причина его появления может оставаться невыясненной. При повышенном тонусе сгибателей врачи могут рекомендовать ношение обуви с жестким задником и супинатором, но это может быть противопоказано. Растущая нога должна иметь возможность свободно двигаться и получать адекватную нагрузку. Устраняем причину, а не следствие Лечение детей, которые ходят на носочках, должно сосредоточиться на восстановлении правильного положения костей основания черепа и обеспечении хорошего кровоснабжения подкорковых нервных центров, регулирующих тонус мышц. Небольшие смещения костей могут выявить только профессиональные врачи. Если вы заметили, что ваш ребенок ходит на цыпочках, это сигнал о необходимости правильного лечения, направленного на устранение причины нарушения, а не его следствия. ×

Редакция BB.LV Поделиться статьей





