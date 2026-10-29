С возрастом мышцы становятся слабее, и человеку бывает труднее ходить, подниматься по лестнице и выполнять повседневные дела. Однако новое исследование указывает ещё на одну возможную опасность: возрастная потеря мышечной массы может быть связана с повышенной восприимчивостью к инфекциям.

Учёные проанализировали данные примерно 458 тысяч человек и обнаружили, что при саркопении риск инфекционных заболеваний был на 34% выше, чем у участников без выраженной потери мышц.

Исследование не доказывает, что именно ослабление мышц становится непосредственной причиной инфекций. Тем не менее результаты дают ещё один повод заботиться о мышечной массе и физической активности в любом возрасте, передает Health.

Что такое саркопения?

Саркопения — это прогрессирующее уменьшение мышечной массы, силы и физической работоспособности. Она чаще встречается у пожилых людей и может приводить к слабости, падениям, переломам, ограничению подвижности и утрате самостоятельности.

По различным оценкам, саркопения затрагивает от 10 до 16% людей старшего возраста во всём мире.

Однако мышцы начинают постепенно меняться задолго до старости. На скорость их потери влияют уровень физической активности, питание, хронические заболевания, гормональные изменения и другие факторы.

При этом саркопения означает не просто уменьшение объёма мышц. Врачи также учитывают снижение силы — например, ослабление рукопожатия — и ухудшение физической работоспособности.

Учёные изучили данные почти 458 тысяч человек

Авторы исследования использовали информацию из Британского биобанка — крупной медицинской базы, которая содержит сведения о здоровье примерно полумиллиона добровольцев из Великобритании.

Сначала исследователи оценили мышечную массу участников с поправкой на индекс массы тела, а также учли показатели мышечной силы.

После этого людей разделили на три группы:

без признаков саркопении;

с предсаркопенией, то есть ранними признаками снижения мышечной массы;

с саркопенией.

В среднем наблюдение продолжалось 12,5 года.

По медицинским записям учёные отслеживали случаи респираторных инфекций, инфекций мочевыводящих путей, кожи и мягких тканей, а также сепсиса — опасной системной реакции организма на инфекцию.

Риск оказался выше уже при ранней потере мышц

По сравнению с людьми без саркопении у участников с предсаркопенией риск развития инфекций оказался выше на 18%.

При выраженной саркопении разница достигла 34%.

Более слабая сила хвата и меньшая мышечная масса также были связаны с повышенным риском инфекционных заболеваний.

Эта закономерность сохранилась и после того, как исследователи учли возраст, пол, материальное положение, курение, употребление алкоголя и уровень физической активности участников.

Особенно заметной оказалась связь с респираторными инфекциями и сепсисом. Однако повышенный риск наблюдался и в отношении некоторых других инфекций.

Почему состояние мышц может быть связано с инфекциями?

Точный механизм пока не установлен.

Одно из возможных объяснений заключается в том, что саркопения нередко сопровождается общей слабостью, недостаточным питанием, хроническим воспалением и нарушениями иммунного ответа.

Кроме того, ослабление мышц повышает риск падений и переломов. После травмы человек может утратить подвижность, оказаться в больнице или нуждаться в длительном уходе, что увеличивает вероятность контакта с инфекциями.

Мышечная ткань играет более важную роль в работе организма, чем может показаться. Она участвует в обмене веществ и помогает переносить различные нагрузки — от физических упражнений до операций и тяжёлых заболеваний.

Поэтому хорошее состояние мышц потенциально может быть одним из факторов устойчивости организма к стрессу.

Исследователи также обнаружили, что некоторые показатели воспаления частично объясняли связь между снижением мышечной массы и инфекциями. Но пока неясно, приводит ли саркопения к большей уязвимости перед инфекциями, способствуют ли перенесённые инфекции потере мышц или оба состояния развиваются под воздействием других факторов.

Исследование не доказывает причинно-следственную связь

Несмотря на большое количество участников и продолжительный период наблюдения, у исследования есть ограничения.

Мышечную массу оценивали с помощью биоэлектрического импедансного анализа. При этом через тело пропускается безопасный слабый электрический ток, а состав тела рассчитывается на основании сопротивления тканей.

Этот метод удобен для обследования сотен тысяч человек, но уступает по точности двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии, известной как DEXA.

Кроме того, состояние мышц оценивалось лишь на определённом этапе. Исследователи не могли подробно проследить, как мышечная масса каждого участника менялась в последующие годы.

Наконец, наблюдательный характер работы не позволяет утверждать, что потеря мышц непосредственно вызывает инфекции.

Как сохранить мышцы с возрастом?

Если мышечная масса или сила начали уменьшаться, это не означает, что человек неизбежно будет чаще болеть.

Результаты исследования следует воспринимать как дополнительный повод пересмотреть уровень физической активности и питание.

Особенно полезны силовые упражнения, создающие нагрузку на основные группы мышц. Это не обязательно должны быть тяжёлые штанги или занятия в тренажёрном зале.

В зависимости от возраста, состояния здоровья и физической подготовки подойдут:

упражнения с собственным весом;

занятия с эластичными лентами;

подъём небольших гантелей;

подъём по лестнице;

приседания с опорой;

ходьба;

аквааэробика;

танцы;

теннис и другие активные игры.

Главное — регулярность и постепенное увеличение нагрузки.

Людям старшего возраста, а также пациентам с заболеваниями сердца, суставов, лёгких или другими хроническими состояниями перед началом интенсивных тренировок стоит обсудить программу с врачом или физиотерапевтом.

Значение имеет и питание

Для поддержания мышц организму необходимы белок, достаточное количество энергии, витамины и минералы.

Источниками белка могут быть рыба, яйца, нежирное мясо, молочные продукты, бобовые, соевые продукты, орехи и семена.

Однако универсального рациона для всех не существует. Потребность в белке зависит от возраста, массы тела, физической активности, состояния почек и других особенностей здоровья.

Если человек заметно теряет вес, мышечную силу или аппетит, лучше не ограничиваться самостоятельным изменением меню, а обратиться к врачу.

Мышечная сила — это не только способность поднимать тяжести

Сохранение мышц необходимо не ради спортивных рекордов.

Сильные мышцы помогают человеку самостоятельно вставать со стула, переносить покупки, подниматься по лестнице, сохранять равновесие и продолжать привычную жизнь без постоянной помощи окружающих.

Новое исследование предполагает, что состояние мышц также может быть связано с устойчивостью организма к инфекциям. Однако одной физической активности для защиты от заболеваний недостаточно.

Не менее важны вакцинация, соблюдение гигиены, полноценное питание и контроль хронических заболеваний.

Потерю мышечной массы не стоит считать неизбежной и безобидной частью старения. Регулярное движение и посильные силовые упражнения помогают дольше сохранять самостоятельность, а возможно, и повышают способность организма справляться с инфекциями.