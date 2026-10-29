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Рецепты осени: творожные оладьи с яблоками 0 849

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Дата публикации: 29.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рецепты осени: творожные оладьи с яблоками

Оладьи с яблоками — это вкусный и простой завтрак, который поднимет настроение на весь день.

 

Вкусный и необычный завтрак выходного дня можно приготовить легко и быстро. Наполните дом ароматом печеных яблок и сделайте оладьи с яблоками.

Ингредиенты:

  • яблоки — 2 шт.

  • творог — 200 г

  • сливки (20–22%) — 150 мл

  • яйца — 3 шт.

  • 3 ст.л. сахара

  • цедра половины лимона

  • 1 ч.л. разрыхлителя

  • 1 ч.л. молотой корицы

  • щепотка соды, соль, растительное масло.

Способ приготовления:

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  1. Очистите яблоки и натрите их на крупной терке. Добавьте цедру лимона.
  2. В миске разбейте яйца, добавьте сливки и взбейте. Затем добавьте сахар и снова перемешайте.
  3. В отдельной миске смешайте муку, соду, разрыхлитель, корицу и соль.
  4. В яично-сливочную смесь постепенно, взбивая, добавьте творог и порциями сухие ингредиенты. Затем вмешайте яблоки.
  5. Разогрейте большую сковороду, добавьте масло и выложите ложкой оладьи. Жарьте на среднем огне под крышкой по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
  6. Подавайте с сметаной, вареньем, медом, ломтиками фруктов или просто посыпьте сахарной пудрой.

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