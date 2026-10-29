Вкусный и необычный завтрак выходного дня можно приготовить легко и быстро. Наполните дом ароматом печеных яблок и сделайте оладьи с яблоками.
Оладьи с яблоками — это вкусный и простой завтрак, который поднимет настроение на весь день.
Ингредиенты:
-
яблоки — 2 шт.
-
творог — 200 г
-
сливки (20–22%) — 150 мл
-
яйца — 3 шт.
-
3 ст.л. сахара
-
цедра половины лимона
-
1 ч.л. разрыхлителя
-
1 ч.л. молотой корицы
-
щепотка соды, соль, растительное масло.
Способ приготовления:
- Очистите яблоки и натрите их на крупной терке. Добавьте цедру лимона.
- В миске разбейте яйца, добавьте сливки и взбейте. Затем добавьте сахар и снова перемешайте.
- В отдельной миске смешайте муку, соду, разрыхлитель, корицу и соль.
- В яично-сливочную смесь постепенно, взбивая, добавьте творог и порциями сухие ингредиенты. Затем вмешайте яблоки.
- Разогрейте большую сковороду, добавьте масло и выложите ложкой оладьи. Жарьте на среднем огне под крышкой по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
- Подавайте с сметаной, вареньем, медом, ломтиками фруктов или просто посыпьте сахарной пудрой.
×
Оставить комментарий